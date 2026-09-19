/एकही पैसा न खर्च करता आयफोन मिळणार फ्री! 22 सप्टेंबरला संधी, कसा मिळवता येणार iPhone 18?

आयफोन 18 प्रो सिरीजची विक्री भारतामध्ये सुरु झाली आहे आणि पण या आयफोनची किंमत ऐकूण अनेकांना सुरुवातीला धक्का बसला होता. कारण एवढा महागडा फोन घेणे सर्वांच्याच खिशाला परवडेल असे नाही. आयफोनच्या या नव्या सिरीजची किंमत ही प्रत्येकाच्या आवाक्यात नाही, पण जर तुम्हाला सांगितले की तुम्हाला आयफो 18 फ्री मिळणार आहे तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवाल का? याचे उत्तर नक्कीच नाही असणार आहे. आता चंडीगडमध्ये आयफोन लंगर सुरु करणार असल्याचा दावा एका व्यक्तीने मिडीयासमोर केला आहे. पण तो असे का करणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत, त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे, पीटीआयने व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये राजा डी किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राकेश त्रेहान यांनी एका व्हिडिओमध्ये आयफोन लंगरबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा कार्यक्रम 22 सप्टेंबर रोजी चंदीगडमध्ये आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमासाठी निवडक लोकांची निवड केली जाईल आणि त्यांची नावे नंतर जाहीर केली जातील. राजा डी किंग यांनी सांगितले की, आयफोनचे वितरण सर्वांसाठी खुले असेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी सर्वांचे स्वागत आहे. ज्यांना उपस्थित राहण्याची इच्छा आहे, ते येऊ शकतात.
हे ही वाचा
राजा डी किंग याने पुढे सांगितले की, मोफत आयफोन मिळवण्यासाठी एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. या ग्रुपमध्ये जे लोक 'जय माता दी' लिहीतील त्यांनाच हा आयफोन मिळणार आहे. पुढे असेही सांगण्यात आले आहे की, जोपर्यत आयफोन मिळत नाही ज्या तारखेला आयफोन मिळणार आहे तो पर्यत दररोज 'जय माता दी' लिहिले पाहिजे. जर ते एका दिवशी विसरले, तर त्यांना दुसऱ्या दिवशी दोनदा लिहावे लागेल. असे न केल्यास, त्यांना फोन मिळणार नाही. मोफत आयफोन मिळवण्यासाठी या ग्रुप्समधून दहा भाग्यवान विजेत्यांची निवड केली जाईल. हे लक्षात घ्या की, सध्या फक्त चंदीगड आणि मोहाली येथील लोकांचीच विजेते म्हणून निवड केली जाईल.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये राजा डी किंगने असेही सांगितले आहे की, आयफोन 17 आणि त्यापुढील मॉडेल्सचे वितरण केले जाईल. त्याच्या मते, लकी ड्रॉमध्ये निवड झालेल्या चंदीगड आणि मोहालीतील लोकांना आयफोन मिळतील. व्हिडिओमध्ये असाही दावा करण्यात आला आहे की, आयफोनचे वितरण केवळ 22 सप्टेंबरच्या कार्यक्रमापुरते मर्यादित राहणार नाही. राजा डी. किंग यांनी सांगितले की, 22 सप्टेंबरनंतरही आयफोनचे वितरण सुरू राहील आणि त्यात इतर शहरांतील लोकांचाही समावेश केला जाईल.