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एकही पैसा न खर्च करता आयफोन मिळणार फ्री! 22 सप्टेंबरला संधी, कसा मिळवता येणार iPhone 18?

आयफोनच्या या नव्या सिरीजची किंमत ही प्रत्येकाच्या आवाक्यात नाही, पण जर तुम्हाला सांगितले की तुम्हाला आयफो 18 फ्री मिळणार आहे तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवाल का? याचे उत्तर नक्कीच नाही असणार आहे. पण तुम्हाला आयफोन फ्री मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 19, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:37 PM IST
एकही पैसा न खर्च करता आयफोन मिळणार फ्री! 22 सप्टेंबरला संधी, कसा मिळवता येणार iPhone 18?
Image Credit: आयफोन मोफत कसा मिळवायचा (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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