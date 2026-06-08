/IPS अधिकारी आणि RAW विशेष सचिव सुनील अचया यांच्या पत्नीला हत्तीने चिरडले; मृत्यूचा थरार

IPS Officer Wife Trampled To Death By Elephant : कर्नाटकमध्ये एक अत्यंत थरारक घटना घडली आहे. IPS अधिकारी आणि RAW विशेष सचिव सुनील अचया यांच्या पत्नीला हत्तीने चिरडले आहे. कर्नाटकच्या कोडगू जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली. ही घटना कशी घडली याबाबत उपस्थितांनी दिलेली माहिती अंगावर काटा आणणारी आहे.
सुनील आचार्य यांच्या पत्नी संध्या यांच्यावर एका हत्तीने अचानक हल्ला केला. ही घटना गोणिकोप्पल भागातील कोनानाकट्टे गावाजवळील कॉफीच्या मळ्यात घडली. संध्या कॉफीच्या मळ्यात फेरफटका मारणीसाठी गेल्या होत्या. अचानक एका हत्तीने त्यांच्यावर हल्ला केला. यादरम्यान त्या जमिनीवर पडल्या. हत्तीने त्यांना आपल्या पायाखाली चिरडले. त्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
संध्या आचार्य सकाळी सुमारे ८:४५ वाजता आपली जाऊ सपना, दोन इस्टेट सहाय्यक आणि एका पर्यवेक्षकासोबत कॉफीच्या मळ्या फेरफटका मारत होत्या. यावेळी कॉफीच्या दाट झाडांमागे लपलेल्या एका हत्तीने अचानक त्यांच्यावर हल्ला केला. बाकीचे सुरक्षित ठिकाणी पळून गेले, पण हत्तीच्या पायाखाली चिरडून संध्या घसरून पडल्या. त्यांना तातडीने गोणिकोप्पल येथील लोपामुद्रा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, पण तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता.
संध्या आचार्य तीन दिवसांपूर्वी एका कौटुंबिक लग्नसमारंभासाठी आपल्या मूळ गावी, कोनानाकट्टे येथे आल्या होत्या. त्या आपल्या दोन मुलींसोबत बंगळूरुमध्ये राहत होत्या. त्यांचे पती, सुनील आचार्य, हे नागालँड केडरचे1991-बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (RAW) मध्ये विशेष सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) मध्ये आणि स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे भारताचे महावाणिज्यदूत म्हणूनही काम पाहिले आहे.
संध्या पती तसेच विदुष आणि अनन्या या दोन मुलींसबोत राहत होत्या. त्यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दु:चा डोंगर कोसळला आहे. विदुष अभियंता असून अनन्या कायद्याचे शिक्षण घेत आहे. या घटनेनंतर स्थानिक आमदार ए. एस. पोन्नन्ना यांनी रुग्णालयात जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली. दरम्यान, गावकऱ्यांनी वनविभागावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे.
संध्या यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला हत्ती हिंसक झाला होता. या हत्तीला तात्काळ जेरबंद करावे. असे न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिल आहे. परिसरातील हत्तींचा वाढता वावर ही बऱ्याच काळापासून चिंतेची बाब आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) X पोस्ट केली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्लीत डीजीपी म्हणून कार्यरत असलेले सुनील आचाय्या यांच्याप्रती तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी या दुःखद घटनेबद्दल त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जंगली हत्तीच्या हल्ल्यात झालेल्या गंभीर जखमांमुळे संध्या आचाय्या यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर, डी. के. शिवकुमार यांनी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सुनील आचाय्या यांना फोन करून या दुःखद अपघाताबद्दल तीव्र दुःख आणि शोक व्यक्त केला.