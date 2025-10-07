IPS अधिकाऱ्याने उचलं टोकाचं पाऊल, IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसह जपान दौऱ्यावर असताना...

Y Puran Kumar IPS : हरियाणाचे सहाय्यक पोलीस महासंचालक वाय. पूरन कुमार यांनी घरात्या घरात डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्यामागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र घटनेच्या वेळी त्यांची पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्याबरोबर जपान दौऱ्यावर गेल्या आहेत. सैनी यांच्याबरोबर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं एक शिष्टमंडळ सध्या जपान दौऱ्यावर आहे. पूरन यांची पत्नी या शिष्टमंडळाच्या सदस्या आहेत. दरम्यान पोलिसांनी पूरन यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी कुठलीही सुसाइट नोटही लिहिलेली सापडली नाही. पूरन यांनी एवढा धक्कादायक पाऊल का उचललं यामागील कारण पोलीस शोधत आहेत. तर घटनास्थळाच्या आसपासचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासने सुरु आहे.
हरियाणाचे सहाय्यक पोलीस महासंचालक यांच्या आत्महत्येमुळे हरियाणात खळबळ माजली आहे. पूरन कुमार हे 2001 या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. ही घटना सोमवारी घडली असून मंगळवारी त्यांच्या घरात बेसमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळले. त्यांच्या मुलीने त्यांना रक्ताच्या थरात माखलेले पाहिलं आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. त्यांचं मृतदेह सेक्टर 16 मधील रुग्णालयात पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले असून नेमकं काय घडलं याचा शोध पोलीस लावत आहेत.
#WATCH | Chandigarh: Kanwardeep Kaur, Chandigarh SSP says, "We got information of a shooting at around 1:30 PM at Sector 11 Police Station. When we reached here, we found that a reported suicide had taken place. The body of IPS officer Y Puran Kumar was found at his residence.… pic.twitter.com/b6acTw3EIu
— ANI (@ANI) October 7, 2025
दरम्यान चंदीगडच्या एसएसपी कंवरदीप कौर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली की, त्यांना दुपारी 1.30 वाजता सेक्टर 11 पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली. आम्ही येथे पोहोचलो तेव्हा आम्हाला आढळले की आत्महत्या झाल्याची तक्रार आहे. आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार यांचा मृतदेह त्यांच्या निवासस्थानी आढळला. शवविच्छेदनानंतर अधिक माहिती कळेल, असं त्यांनी सांगितलं. आयपीएस अधिकारी वाय. पूरन कुमार हे सध्या सुनारिया येथील पोलीस ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये कार्यरत होते.
