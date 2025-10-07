English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPS अधिकाऱ्याने उचलं टोकाचं पाऊल, IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसह जपान दौऱ्यावर असताना...

Y Puran Kumar IPS : सीनियर आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार यांनी टोकाचं पाऊल उचलं आहे. पत्नी जपान दौऱ्यावर असताना ही धक्कादायक घटना घडली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 7, 2025, 06:46 PM IST
IPS अधिकाऱ्याने उचलं टोकाचं पाऊल, IAS पत्नी मुख्यमंत्र्यांसह जपान दौऱ्यावर असताना...

Y Puran Kumar IPS : हरियाणाचे सहाय्यक पोलीस महासंचालक वाय. पूरन कुमार यांनी घरात्या घरात डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्यामागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र घटनेच्या वेळी त्यांची पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्याबरोबर जपान दौऱ्यावर गेल्या आहेत. सैनी यांच्याबरोबर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं एक शिष्टमंडळ सध्या जपान दौऱ्यावर आहे. पूरन यांची पत्नी या शिष्टमंडळाच्या सदस्या आहेत. दरम्यान पोलिसांनी पूरन यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी कुठलीही सुसाइट नोटही लिहिलेली सापडली नाही. पूरन यांनी एवढा धक्कादायक पाऊल का उचललं यामागील कारण पोलीस शोधत आहेत. तर घटनास्थळाच्या आसपासचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासने सुरु आहे. 

हरियाणाचे सहाय्यक पोलीस महासंचालक यांच्या आत्महत्येमुळे हरियाणात खळबळ माजली आहे. पूरन कुमार हे 2001 या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. ही घटना सोमवारी घडली असून मंगळवारी त्यांच्या घरात बेसमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळले. त्यांच्या मुलीने त्यांना रक्ताच्या थरात माखलेले पाहिलं आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. त्यांचं मृतदेह सेक्टर 16 मधील रुग्णालयात पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले असून नेमकं काय घडलं याचा शोध पोलीस लावत आहेत. 

दरम्यान चंदीगडच्या एसएसपी कंवरदीप कौर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली की, त्यांना दुपारी 1.30 वाजता सेक्टर 11 पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली. आम्ही येथे पोहोचलो तेव्हा आम्हाला आढळले की आत्महत्या झाल्याची तक्रार आहे. आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार यांचा मृतदेह त्यांच्या निवासस्थानी आढळला. शवविच्छेदनानंतर अधिक माहिती कळेल, असं त्यांनी सांगितलं. आयपीएस अधिकारी वाय. पूरन कुमार हे सध्या सुनारिया येथील पोलीस ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये कार्यरत होते. 

FAQ

1: ही घटना काय आहे?
उत्तर: हरियाणाचे सहाय्यक पोलीस महासंचालक (ADG) वाय. पूरन कुमार यांनी घरात डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. ही घटना सोमवारी घडली आणि मंगळवारी त्यांचा मृतदेह घराच्या बेसमेंटमध्ये सापडला.

2: आत्महत्येमागील कारण काय?
उत्तर: आत्महत्येमागील कारण अद्याप समोर आलेले नाही. पोलिस तपास करीत आहेत. घटनास्थळावर कोणतीही सुसाइट नोट सापडली नाही. पोलीस कारण शोधण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत.

3: पूरन कुमार यांची पत्नी कुठे आहे?
उत्तर: पूरन कुमार यांची पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्याबरोबर जपान दौऱ्यावर आहे. त्यांच्यासोबत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आहे, ज्यात ती सदस्य आहे.

4: घटना कशी उघडकीस आली?
उत्तर: पूरन कुमार यांच्या मुलीने मंगळवारी त्यांना रक्ताच्या थरात माखलेले बेसमेंटमध्ये पाहिले आणि पोलिसांना माहिती दिली. दुपारी १.३० वाजता सेक्टर ११ पोलिस स्टेशनला गोळीबाराची माहिती मिळाली.

 

Neha Choudhary

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

