'तिने मला न विचारचा किस केलं,' IPS अधिकाऱ्याने उचललं टोकाचं पाऊल, 'मला म्हणत होती माझं लग्न झालं असलं तरी तू...', पत्रात धक्कादायक दावे

हैदराबाद येथील 'नॅशनल पोलीस अकादमी'मधील एका आयपीएस (IPS) प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा संशय आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याच्याच एका सहकारी प्रशिक्षणार्थी महिला अधिकाऱ्याने त्याच्यावर छळाचे आरोप केले होते. उदय कृष्ण रेड्डी असं या प्रशिक्षणार्थीचे नाव असून, त्याने आपल्या आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहिली होती. यात त्याने असा दावा केला आहे की, ज्या सहकारी महिला अधिकाऱ्याने त्याच्यावर आरोप केले होते, तिच्याशी त्याचे प्रेमसंबंध होते आणि तिचे लग्न झाल्यानंतरही तिने त्यांच्यातील नातं कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला होता.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी रेड्डी शहरातील एका मित्राच्या घरी गेला होता. तिथे त्यानी विष प्राशन केल्याचा संशय आहे. मात्र, हा आत्महत्येचा प्रयत्न होता की नाही, याला अधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
एका 30 वर्षीय महिला आयपीएस (IPS) प्रोबेशनरने रेड्डी याच्यावर पाठलाग करणं, मारहाण, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी देणं आणि तिच्या संमतीशिवाय खासगी व्हिडिओ चोरून रेकॉर्ड केल्याचे आरोप केले होते. त्यानंतर हा प्रकार घडला आहे. जून महिन्यात अनेकदा या घटना घडल्याचा तिचा दावा आहे.
तिच्या तक्रारीच्या आधारे, हैदराबाद पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या विविध कलमांतर्गत आणि 'माहिती तंत्रज्ञान कायद्या'च्या (Information Technology Act) संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
आपल्या तक्रारीत महिलेने आरोप केला आहे की, रेड्डीने तिला व्हॉट्सॲपवर लैंगिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह संदेश पाठवले आणि इतर प्रशिक्षणार्थींसमोर तिच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली. तसंच, दुसऱ्या एका प्रशिक्षणार्थीसोबत तिचे प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप त्याने वारंवार केला, तिला ते कबूल करण्यासाठी दबाव टाकला आणि तिच्याशी असभ्य भाषेत वर्तन केले.
तिने असाही आरोप केला की, रेड्डीने बळजबरीने तिचा मोबाईल फोन ताब्यात घेतला, तिला तो अनलॉक करण्यास भाग पाडले, तिचे खाजगी चॅट्स तपासले आणि नंतर तो फोन आपल्या खोलीत नेला. त्याने तिला फोनचा पासवर्ड सांगण्यास भाग पाडलं.
एका अन्य घटनेत, तिने आरोप केला की त्याने तिला बेकायदेशीरपणे अडवून ठेवलं, बळजबरीने आपल्या खोलीत नेलं, तिच्यावर शारीरिक हल्ला केला, तिचे केस ओढले, तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला बाहेर जाण्यापासून रोखत तिच्या गळ्याशी चाकू लावला. या घटनेदरम्यान त्याने तिच्या दिशेने कंडोमची पाकिटे भिरकावली, असा दावाही तिने केला. तसंच, 10 जुलै रोजी तिच्यावर आणखी एक हल्ला झाला आणि त्यादरम्यान त्याने तिला अयोग्यरित्या स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोपही तिने केला.
सर्वात गंभीर आरोपांपैकी एक म्हणजे, रेड्डीने तिच्या संमतीशिवाय तिचा एक खासगी व्हिडिओ गुपचूप रेकॉर्ड केला आणि नंतर तिला ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने तो तिच्या पतीला पाठवला, असा दावा तिने केला. याव्यतिरिक्त, तिच्याबद्दल खोटी आणि अपमानास्पद माहिती पसरवून तिची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही तिने त्याच्यावर केला.
मात्र, दोन पानांच्या आत्महत्येच्या चिठ्ठीत रेड्डीने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्याने दावा केला की, आपण विरोध करत असतानाही ती महिलाच बळजबरीने त्याच्या खोलीत आली होती आणि तिच्या लग्नानंतरही त्यांचे शारीरिक व भावनिक संबंध कायम होते.
"मी, उदय कृष्ण रेड्डी आणि ती महिला जून 2015 पासून संबंधात होतो. तिच्या लग्नानंतरही आमचे शारीरिक आणि भावनिक संबंध सुरूच होते. तीच माझ्या खोलीत आली (तिने व्हॉट्सॲप चॅट्समध्ये अनेकदा मला खोली उघडण्यास सांगितले होते) आणि तिनेच भांडण सुरू केले. मी पुराव्यासाठी ते माझ्या फोनवर रेकॉर्ड केले. केवळ बचावासाठी मी तिला प्रतिसाद दिला; त्याचा व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध आहे," असं त्याने सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं आहे.
त्याने पुढे लिहिले, "9 जुलै 2016 रोजी, शारिरीक संबंधासाठी तीव्र इच्छा होत असल्याचं सांगून तीच माझ्या खोलीत आली होती. तिनेच माझ्या संमतीशिवाय मला किस केले आणि मिठी मारली. त्यामुळे मी पुराव्यासाठी ते रेकॉर्ड केले आणि तिच्या पतीला (नाव) पाठवले, कारण मी तिला यापूर्वीच अनेकदा माझ्या खोलीत न येण्यास सांगितले होते."
आयपीएस (IPS) प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याने पुढे असंही नमूद केलं की, महिलेने खोटे आरोप करत सगळी खोटी माहिती दिली आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार या आरोपांमध्ये सत्य नाही. पोलिसांनी सांगितले की, या आरोपांची चौकशी सुरू असून गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.