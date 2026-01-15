English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Embassy Iran : 'ताबडतोब इराण सोडा; कागदपत्र तयार ठेवा', परिस्थिती बिघडताच भारतीयांना दूतावासाकडून थेट इशारा

Indian Embassy Iran : तातडीनं, आहात त्या स्थितीत देश सोडा... इराणमधील परिस्थिती बिघडल्यानं भारतीय दूतावासानं या देशात असणाऱ्या नागरिकांसाठी स्पष्ट सूचना जारी करत देश सोडण्यास सांगितलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 15, 2026, 09:37 AM IST
Indian Embassy Iran : जागतिक स्तरावर अनेक घडामोडी सध्या वैश्विक राजकारण आणि तत्सम समीकरणांवर थेट परिणाम करताना दिसत आहे. तर, अनेक देशांच्या राजकीय धोरणांवर या स्थितीमुळं परिणाम होत असल्यानं नागरिकांना अनुसरून आता देशांनी तातडीनं काही महत्वाच्या भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. इराणमध्ये सध्या ही परिस्थितीती अधिक प्रक्षोभक झाली असून, राजकीय अस्थिरता, हिंसक प्रदर्शनं आणि संरक्षण यंत्रणांची कारवाई पाहता भारत सरकारनं आपल्या नागरिकांसाठी काही सक्तीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 

तेहरान स्थित भारतीय दूतावासानं जारी केलेल्या माहितीनुसार इराणमध्ये असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना, ज्यामध्ये सामान्य निवासी नागरिक, पर्यटक, व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांचा समावेश आहे त्यांना तताडीनं देश सोडण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. भारतीय दूतावासाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारत सरकारकडून 5 जानेवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आलेली सूचना पुन्हा जारी केली जात आहे. 

'इराणमध्ये सातत्यानं बदलणारी परिस्थिती आणि वाढणारा तणाव पाहता भारतीय नागरिकांना व्यावसायिक उड्डाणांसह मिळेल त्या माध्यमातून इराण सोडावं', असं स्पष्ट शब्दांती आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं. इराणमधील सर्व भारतीय नाकरिक आणि पीआयओ (PIOs) यांनी सर्वतोपरि सतर्क राहत विरोधी निदर्शनं होणाऱ्या आणि गर्दीच्या ठिकाणांपासून दूर राहावं. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तांवर आणि दूतावाताच्या सूचनांवर लक्ष ठेवत सद्यस्थितीबाबत सजग असावं असंही आवाहन करण्यात आलं आहे. 

दूतावासानं या सूचनांमध्ये काही गोष्टी जाणीवपूर्वक अधोरेखित केल्या. ज्यानुसार इराणमध्ये असणाऱ्या सर्वच स्तरातील भारतीयांनी इमिग्रेशनशी संबंधित सर्व कागदपत्र, पासपोर्ट, ओळखपत्र हाताशी ठेवावेत अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. शिवाय कोणत्याही प्रकारच्या मगतीची गरज भासल्यास तातडीनं भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधावा अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : जगात आणखी एक युद्ध पेटणार? ट्रम्प यांची इराणला जाहीर धमकी; 'तुम्हाला परिणाम भोगावे लागणार', इराण म्हणाले 'आम्ही प्रत्युत्तर देणार'

 

आपात्कालिन स्थितीत काय करावं?

इराणमध्ये वाढता तणाव पाहता, आपात्कालिन स्थितीमध्ये दूतावासानं काही हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले असून, भारतीय नागरिकांना  +989128109115, +989128109109, +989128109102 आणि +98932179359 या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

