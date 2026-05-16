भीती कशाची? इंधनासाठी 'आत्मनिर्भर' भारत, अथांग समुद्र ठरवणार भारताचं भविष्य, जगभरात चर्चा

Middle East Crisis India Energy Shortage : मध्यपूर्वेत सुरु झालेलं युद्ध आणि त्यानंतर संपूर्ण जगभरात पसरलेली अशांतता हे चित्र अद्यापही पूर्ववत झालेलं नाही. या संपूर्ण युद्धाचा परिणाम अनेक देशांवर होत असून, भारतानंही त्याच्या झळा सोसल्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून देशात सुरु असणाऱ्या एका अतीव महत्त्वाच्या कामानं जणू काही या संकटातून तरुन जाण्यासाठी देशाला मोठा आधारच दिला आहे. हे काम म्हणजे देशाला लाभलेल्या विस्तीर्ण आणि अशाच अथांग समुद्रात सुरु असणारी नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या शोधमोहिमा.
बंगालच्या उपसागरामध्ये अनेक तेलशोधक जहाजं कैक सागरी मैलांपर्यंतचा प्रवास करताना दिसत आहेत. सागरी पृष्ठाखाली, समुद्री तळाखाली असणारे तेलाचे साठे शोधत भारतीय उर्जा क्षेत्राचं नशीब पालटण्यासाठीच हे प्रयत्न सुरू आहेत. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स (DGH) तर्फे या अभियानाचं नेतृत्त्वं करण्यात येत आहे. काही सरकारी संदर्भांचा हवाला देत CNN न्यूज 18 च्या नं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार मोदी सरकारनं देशाच्या पूर्वेकडील किनारपट्टी क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाची तयारीसुद्धा केली आहे. यामध्ये बंगाल, पूर्णिया, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आणि अंदमानच्या किनारपट्टी भागांचा समावेश आहे. यासाठी 14 मे रोजी निविदासुद्धा जारी करण्यात आल्या.
‘2D Broadband Marine Seismic & Gravity-Magnetic Data Acquisition, Processing and Interpretation’ असं या प्रकल्पाचं शास्त्रीय नाव असून, यामध्ये 2डी ब्रॉडबँड सागरी भूकंप आणि गुरुत्त्वाकर्षण, चुंबकीय घटकांची माहिती मिळवली जाणार आहे. थोडक्यात या मोहिमेअंतर्त समुद्राच्या तळाची एक मोठं स्कॅनिंग करण्यात येत आहे. ज्यामाध्यमातून कोट्यवधी वर्षांपूर्वीच्या सागरी तळाशी असणाऱ्या डोंगरवजा भाग आणि मातीच्या थरांखाली तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत का, याचा उलगडा होणार आहे.
अतिशय मोठ्या स्वरुपात ही योजना केंद्रानं हाती घेतली असून, फक्त बंगाल आणि पूर्णिया क्षेत्रातच तिची व्याप्ती 45,000 लाइन किलोमीटर इतकी आहे. तर, अंदमानच्या पट्ट्यात 43,000 लाइन किलोमीटर, कृष्णा-गोदावरी भागात 43,000 लाइन किलोमीटर आणि कावेरी क्षेत्रात 30,000 लाईन किमी इतक्या प्रचंड प्रमाणात सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. जवळपास दोन वर्षांसाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर त्याचे निष्कर्ष समोर येतील.
भारत विद्युत क्षेत्रातील गरजा भागवण्यासाठी जवळपास 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. तर, नैसर्गिक वायूच्या गरजासुद्धा आयातीतूनच पूर्ण केल्या जातात. अशा स्थितीत सध्या सुरु असणारी युद्ध पाहता तेल संकट किंवा भू राजकीय अस्थिरतेमुळं त्याचा थेट परिणाम भारतावर पडू शकतो, सध्याच्या युद्धानं भारताला त्याची जाणीवही करून दिली, ज्यामुळं या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी म्हणून सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते पश्चिमी किनारपट्टीवर असणाऱ्या मुंबई हाय आणि तत्सम ठिकाणांच्या तुलनेत भारताच्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवर कमी संशोधन ढालं आहे. ज्यामुळं इथं खोल समुद्रात खनिजतेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे सापडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही आधुनिक तंत्रज्ञाला अनुसरून त्यासाठी आखणी झालेली नाही.
सदर सर्वेक्षणामध्ये मोठी जहाजं त्यांच्या मागे केबलसारखी उपकरणं खेचत आणतील ज्यांना 'स्ट्रीमर' म्हणतात. ही उपकरणं समुद्राच्या तळाशी शक्तिशाली ध्वनी लहरी पाठवतील आणि त्या खाली असणाऱ्या डोंगरवजा भागांवर आदळून निर्माण होणाऱ्या प्रतिध्वनीला रेकॉर्ड करतील. या सर्व माहितीचं विश्लेषण संशोधत करतील आणि त्या माध्यमातून समुद्रतळाचं छायाचित्र तयार करतील. साठ्यांच्या संरचनांची ओळख पटवणं, वायू किंवा तेल आहे अशी ठिकाणं ओळखणं हा या मोहिमेतील महत्त्वाचा हेतू आहे. शिवाय हे सर्वेक्षण ‘टेक्टॉनिक सेटअप, बेसमेंट कॉन्फिगरेशन, डिपोजिशनल पॅटर्न’ समजण्यासाठी केलं जात आहे.
भारताला या मोहिमेत यश मिळाल्यास वैश्विक संकटांमध्ये देशाला मोठा दिलासा तर मिळेलच. याशिवाय तेल आणि वायूसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसेल. बंगालच्या उपसागराखाती कैक किलोमीटरच्या खोलीवर तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याची आशा शासन आणि सर्वेक्षणकर्त्यांना आहे. त्यामुळं येत्या काळात या रहस्यावरून नेमका कसा पडदा उठतो आणि देशाचं भवितव्य नेमकं कसं बदलतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.