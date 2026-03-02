विदारक! Israel Iran War मुळं हवाई प्रवास कोलमडला; आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं आजही रद्द? नवं वेळापत्रक जारी, प्रवासी जागा मिळेल तिथं झोपले

Israel Iran War Flight Updates : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगातील आणि प्रामुख्यानं मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये प्रचंड तणावाची परिस्थिती असल्यामुळं अनेक देशांनी आपले हवाई क्षेत्र आणि तळ बंद केले आहेत. ज्यांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. दिल्लीसह मुंबई विमानतळावरही यामुळं काहीशी गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळाली. जिथं सुचनांनुसार मध्यपूर्वेमध्ये बदलचं राजकीय चित्र पाहता पश्चिमेस जाणाऱ्या सर्व उड्डाणांवर या स्थितीचा परिणाम झाला असून त्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.
प्रवाशांनी सद्यस्थितीमध्ये विमानतळांवर येण्यापूर्वी संबंधित विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपनीशी संपर्क साधत तत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहे. मुंबई विमानतळ व्यवस्थापनाकडून नागरिकांना प्रवासासंदर्भातील पूर्वसुचनांकडे लक्ष देण्याचं आवाहन करताना विमानांच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतात याचा अंदाज देण्यात आला आहे. तर, दिल्ली विमानतळाच्या माहितीनुसार नागरिकांनी प्रवासापूर्वी रीयल-टाइम फ्लाइट स्टेटस आणि इतर माहितीसाठी www.newdelhiairport.in संकेतस्थळाला भेट द्यावी असं आवाहन केलं आहे.
मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पाहता, एअर इंडियानं युएई अर्थात संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरब, इस्रायल, कतारच्या दिशेनं ये-जा करणाऱ्या सर्व उड्डाणांवरील बंदी 2 मार्च 23.59 अर्थात रात्रौ 11 वाजून 59 मिनिटांपर्यंत वाढवली असून, हे निर्बंध आणखी वाढू शकतात असाही इशारा जारी केला आहे. 2 मार्च 2026 रोजी युरोपाच्या दिशेनं जाणारी काही उड्डाणंसुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शिवाय या उड्डाणांच्या परतीच्या प्रवासाचे निर्धारित मार्गसुद्धा रद्द केले असून यामध्ये खालील उड्डाणांचा समावेश आहे.
AI117: अमृतसर-बर्मिंघम
AI151/AI152: दिल्ली - ज्यूरिक
AI157/AI158: दिल्ली - कोपेनहेगन
AI114: बर्मिंघम - दिल्ली
इंडिगोच्या माहितीनुसार प्रवाशांची बुकिंग किंवा या प्रभावित क्षेत्रांवरून कोणतीही उड्डाणं प्रभावित झाल्यास बुकिंग, वेब चेक इनदरम्यान देण्यात येणाऱ्या दूरध्वनी क्रमांकांशी संपर्क साधत माहिती देण्यात येईल. https://goindigo.in/plan-b.html च्या माध्यमातून प्रवासी पर्यायी प्रवासमार्गांची मदतही घेऊ शकतात, इथंच ते रिफंडही क्लेम करू शकतात.
अकासा एअरलाईनकडूनही अबू धाबी, दोहा, जेदाह, कुवेत, रियादमधून ये- जा करणाऱ्या उड्डाणांवर 2 मार्च 2026 पर्यंत बंदी लावली असून, ज्या प्रवाशांची बुकिंग 7 मार्च 2026 पर्यंत प्रवाभित झाली आहे, त्यांना कोणत्याही शुल्काशिवाय रिफंड दिलं जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
युद्धामुळे इस्रायलने प्रवासी उड्डाणांसाठी हवाई क्षेत्र बंद केल्यामुळं मुंबईतील विमानतळांवर प्रवाशांची गैरसोय झाली. विमानतळाबाहेर अनेक प्रवासी सामान घेऊन कोपऱ्यात बसले होते. काही प्रवासी थकल्यामुळं जागा मिळेल तिथं झोपले होते. विमानतळावर येण्यापूर्वी कंपनीकडून उड्डाणाची अद्ययावत माहिती घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं असलं तरीही अनेक प्रवाशांच्या पुढील जोड उड्डाणांवरही परिणाम झाल्याने निवास व्यवस्था आणि वेळापत्रक बदल यासंबंधी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास उड्डाणांना चीनमार्गे वळसा घालून प्रवास करावा लागू शकतो. परिस्थिती लक्षात घेऊन मर्यादित वेळेत उड्डाणांना परवानगी देणारा विशेष हवाई मार्ग तयार करण्याचाही पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो, असे विमान वाहतूक तज्ज्ञ विपुल सक्सेना यांनी सांगितलं आहे.