English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • LPG संदर्भात केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! सिलेंडर बुकिंगसंदर्भात नवा नियम जारी

LPG संदर्भात केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! सिलेंडर बुकिंगसंदर्भात नवा नियम जारी

LPG Waiting Period: एलपीजी वितरणात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणालीचा विस्तार करून आता 90 टक्के ग्राहकांचा त्यात समावेश केला जाणार आहे. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या वन-टाइम कोडची पुष्टी केल्याशिवाय सिलेंडर डिलिव्हर झाल्याची नोंद होणार नाही.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 12, 2026, 07:37 PM IST
LPG संदर्भात केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! सिलेंडर बुकिंगसंदर्भात नवा नियम जारी

LPG Waiting Period: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका आता भारतीय हॉटेल्स आणि स्वयंपाकघरांना दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर एलपीजी गॅस पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात केंद्र सरकारने सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार, ग्रामीण भागात आता 45 दिवसांनंतरच एलपीजी सिलेंडर बुक करता येणार आहे, तर शहरी भागात 25 दिवसांचे अंतर ठेवून बुकिंग करता येईल. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत ही माहिती दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

एलपीजी वितरणात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणालीचा विस्तार करून आता 90 टक्के ग्राहकांचा त्यात समावेश केला जाणार आहे. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या वन-टाइम कोडची पुष्टी केल्याशिवाय सिलेंडर डिलिव्हर झाल्याची नोंद होणार नाही. मागणी नियंत्रणासाठी नवीन नियमही लागू करण्यात आला आहे. शहरी भागात एलपीजी सिलिंडर बुकिंगमध्ये किमान 25 दिवसांचं अंतर अनिवार्य असणार आहे, तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागात 45 दिवसांचे अंतर ठेवण्यात आले आहे.

देशात किती दिवस पुरेल इतकं पेट्रोल, डिझेल? केंद्र सरकारने संसदेत दिलं उत्तर; एलपीजी गॅसचं काय होणार?

 

वितरक स्तरावर अंमलबजावणीसाठी तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि अँटी-अॅड्युल्टरेशन सेल संयुक्तपणे काम करत आहेत. तसंच राज्य सरकारांच्या समन्वयासाठी केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठकही घेतली आहे. 

यापूर्वी देशभरात सिलेंडर बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा कालावधी निश्चित होता, जो अलीकडे 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. आता ग्रामीण आणि शहरी, या दोन्ही भागांसाठी वेगवेगळी कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. 

ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगळे नियम

नवीन नियमानुसार ग्रामीण भागातील ग्राहकांना 45 दिवसांनंतर दुसऱ्या सिलेंडरची बुकिंग करता येणार आहे, तर शहरी भागात 25 दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे गॅस पुरवठ्यावर अचानक येणारा ताण कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

अफवांमुळे वाढली होती बुकिंग

गॅस टंचाईच्या अफवांमुळे अनेक ग्राहक गरजेपेक्षा आधीच सिलेंडर बुक करू लागले होते. जे ग्राहक आधी सुमारे 55 दिवसांनी सिलेंडर बुक करत होते, ते फक्त 15 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग करू लागले होते. यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजाराची शक्यता वाढली होती. याच पार्श्वभूमीवर बुकिंगमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. 

गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर सर्वात आधी कोणाला मिळणार सिलेंडर? सरकारच्या यादीत तुमचा नंबर कितवा?

 

संसदेत हरदीप पुरी यांची माहिती

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही. ब्लॅक मार्केटिंग रोखण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे उपाय केले आहेत.

भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठा स्थिती सुरक्षित

हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, जगात सध्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठा तणाव निर्माण झाला असला तरी भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठा स्थिती सुरक्षित आहे. भारत अनेक देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहे, त्यामुळे देशातील ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात यश आले आहे असं ते म्हणाले. 

देशात एलपीजीची कमतरता नाही

एलपीजी संकटाच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना हरदीप पुरी यांनी सांगितलं की, गेल्या पाच दिवसांत एलपीजी उत्पादनात 28 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. 33 कोटी भारतीय कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात गॅसची कमतरता भासू नये ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Iran Israel WarLPG

इतर बातम्या

हाहाकार! अणुबॉम्बचा हल्ला झाला तर iकसं होईल अख्खं शहर उद्ध्...

विश्व