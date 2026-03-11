English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • युद्ध पेटलं असताना आणि LPG चा तुटवडा असतानाच भारताला इराणला फोन; दोन्ही देशांनी केलं मान्य, नेमकी काय झाली चर्चा?

India-Iran Talks: भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली आहे. एक्स पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी ही माहिती दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 11, 2026, 09:33 AM IST
India-Iran Talks: इराण-इस्त्रायलमधील युद्धाला आज 12 वा दिवस असून, संपूर्ण जग आता त्याची छळ सोसू लागलं आहे. कोणताही देश माघार घेण्यास तयार असून प्रत्युत्तर देण्यावर ठाम आहे. भारतालाही आता युद्धाचे परिणाम सहन करावे लागत असून एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अनेक राज्यांमधील हॉटेल्स बंद पडू लागले असून, अनेक क्षेत्रांना याचा फटका बसत आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी चर्चा केली आहे. एस जयशंकर यांनी आपल्या एक्स हँडलवरुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे. 

एस जयशंकर यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत सांगितलं आहे की, "आज संध्याकाळी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांच्याशी, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाशी संबंधित ताज्या घडामोडींवर सविस्तर चर्चा झाली. आम्ही एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचं मान्य केलं आहे". 

या चर्चेनंतर, इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी पावलं उचलली जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी, भारत सरकारने प्रवासासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वंही जारी केली होती, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी आर्मेनियाच्या सीमेमार्गे भारतात परतता येईल असे नमूद करण्यात आलं होतं. तथापि, भारतीय दूतावासाने हे स्पष्ट केलं होतं की, हा प्रवास विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या जोखमीवर करायचा असेल.

जर्मनी आणि दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी मंगळवारी जर्मनी आणि दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशीही चर्चा केली. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये जयशंकर यांनी नमूद केलं की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या संदर्भात जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान यांच्याशी विचारांची देवाणघेवाण केली. याव्यतिरिक्त, जयशंकर यांनी दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्यून यांच्याशीही पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा केली. या चर्चांमध्ये संघर्षाचा ऊर्जा क्षेत्रावर होणारा परिणाम आणि द्विपक्षीय अजेंडा पुढे नेण्याशी संबंधित मुद्द्यांचाही समावेश होता.

इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो यांच्याशी संवाद

सोमवारी, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो ताजानी यांच्याशीही पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत चर्चा केली. अँटोनियो यांनी सांगितले की, परिस्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणात आणण्यासाठी, सागरी मार्गांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने ते जयशंकर यांच्यासोबत मिळून काम करतील.

