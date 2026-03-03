Iran Israel War: युद्धात थेट सहभाग नाही, तरीही भारताचं मोठं नुकसान; 4 दिवसांत मोठ्या रकमेची राखरांगोळी

Iran Israel War : आखाती देशांवर असणारं युद्धाचं सावट दर दिवशी आणखी गडद होत असतानाच आता फक्त मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांपुरताच हे संकट सीमित राहिलं नसून पाश्चिमात्य देशांसह भारतावरही त्याचे थेट परिणाम होतना दिसत आहेत. हे परिणाम आर्थिक स्वरुपातील असून, भारतावर त्याचा दुहेरी परिणाम होताना दिसत आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत दर दिवशी कोलमडणारा रुपया असं हे दुहेरी संकट असून आर्थिक नाण्याच्याच या दोन बाजू ठरत आहेत. तज्ज्ञांच्या प्राथमिक अंदाजांनुसार फक्त चार दिवसांमध्येच भारतानं कोट्यवधींची रक्कम गमावली असून देशाच्या तिजोरीवर 2000 कोटींचा अतिरिक्त भार वाढला आहे.
भारत दर दिवशी जवळपास 5 मिलियन म्हणजेच 50 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात तरतो. जर सरासरी 10 डॉलर प्रति बॅरल इतकी दरवाढ झाली तरीही दर दिवशी हा एकूण आकडा 50 लाख बॅरलनुसार रुपयाची किंमत 91 रुपये प्रतिडॉलर इतकी असल्यास दर दिवशी भारताला 455 कोटी रुपये इतका वाढीव खर्च करावा लागत आहे. म्हणजेच युद्धापासूनच्या चार दिवसांचे साधारण 1820 कोटी रुपये इतका वाढीव भार.
रुपयाची किंमत दर दिवशी कोलमतच असल्यामुळं भारतीय तिजोरीवर 16000 कोटींचा अतिरिक्त भार वाढतो. चार दिवसांमध्ये याची सुरुवात झाली असून, सध्या हा आकडा 175 ते 180 कोटी रुपये इतक्यावर पोहोचला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते इस्रायल, अमेरिका आणि इराण युद्धाचा परिणाम भारतावर आर्थिक स्वरुपात होत असून, इतरही प्रामुख्यानं आयात- निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांना या तणावामुळं फटका बसत आहे. सागरी आणि हवाई मार्गांवर दिसणारे अनिश्चिततेचे ढग मालवाहतुकीवर थेट परिणाम करत असल्यानं आणि हे संकट दीर्घकालीन असू शकतं असं प्रथमदर्शनी दिसत असल्यानं ही परिस्थिती आणखी बिकट होवू शकते याचीच भीती व्यक्त केली जात आहे.