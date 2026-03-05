Iran Israel War : खामेनेई यांच्या निधनानंतर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यानचे ते अधिकारी इथं कसे?

उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : (Iran Israel War) इस्रायल आणि इराण संघर्षामध्ये संपूर्ण जगाचीच होरपळ होत असताना इराणचे सर्वोच्च नेते आयोतलाह खामेनेई यांच्या निधनावर भारताने प्रथमच अधिकृत पातळीवर संवेदना व्यक्त केल्या. यावेळी जे अधिकारी शोकपुस्तिकेत भारताच्या संवेदना व्यक्त करण्यासाठी आले, त्यांना पाहून अनेकांच्याच भुवया उंचावल्याय कारण, हा चेहरा सध्या अनेकांच्या ओळखीचा. 'ऑपरेशन सिंदूर' या भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या कारवाईची माध्यमांना माहिती देण्यासाठी म्हणूनन केंद्र सरकारच्या वतीनं घेण्यात येणाऱ्या पत्रकार परिषदांचं नेतृत्त्वं करणारी ही अतीव महत्त्वाची म्हणजे, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी.
गुरुवार, 5 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्लीतील इराण दूतावासाला भेट देत त्यांनी शोकपुस्तिकेत संदेश लिहून भारत सरकारच्या वतीने खेमेनी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. इराण दूतावासात ठेवण्यात आलेल्या 'कंडोलन्स बुक'वर स्वाक्षरी करत मिस्री यांनी खामेनेई यांच्या निधनाबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या. या भेटीदरम्यान त्यांनी भारतातील इराणचे राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली यांचीही भेट घेतली.
इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्राएल यांच्या कथित संयुक्त हवाई कारवाईत तेहरानमधील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झाला, त्या वेळी ते 86 वर्षांचे होते. खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये 40 दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर करण्यात आला असून त्यांच्या स्मरणार्थ देशात सात दिवस सार्वजनिक सुट्ट्याही घोषित करण्यात आल्या. त्यानंतर जगभरातील विविध देशांच्या दूतावासांमध्ये शोकपुस्तिका ठेवण्यात आल्या असून नवी दिल्लीतील इराण दूतावासातही शोकपुस्तिका ठेवण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी इराण दूतावासात जाऊन शोकपुस्तिकेत संदेश लिहून भारत सरकारच्या वतीने संवेदना व्यक्त केल्या. भारताने अद्याप या घटनेबाबत स्वतंत्र औपचारिक निवेदन जारी केलेले नसले तरी या भेटीद्वारे भारताने इराणबद्दलची सहानुभूती आणि राजनैतिक शिष्टाचार पाळल्याचे मानले जात आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संयमाची भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगत संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे.
भारताने यापूर्वीही अशा संवेदनशील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये संतुलित भूमिका घेतली आहे. मध्यपूर्वेत लाखो भारतीय नागरिक काम करतात आणि त्या प्रदेशातील स्थैर्य भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे तणाव वाढू नये आणि संवादाद्वारे तो कमी व्हावा, अशी भारताची भूमिका आहे. खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर जागतिक पातळीवर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खामेनेई यांच्यावर कठोर टीका केली, तर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी या कारवाईला न्याय मिळाल्याचे म्हटले. तर दुसरीकडे वलादिमीर पुटीन आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वॉन्ग यी यांनी या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत त्याला गंभीर घटना म्हटले आहे. पश्चिमेकडील अनेक लोकशाही देशांनी खामेनेई यांच्या निधनावर थेट शोक व्यक्त केलेला नाही, तर काही देशांनी या घटनेला प्रादेशिक राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा मानले आहे.
भारत आणि इराण यांचे संबंध ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जातात. ऊर्जा, व्यापार आणि सामरिक सहकार्य या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळ संबंध आहेत. विशेषतः चबाहर पोर्ट प्रकल्प हा भारतासाठी मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानकडे जाणारा महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. तथापि, काही वेळा खामेनेई यांनी भारतातील अंतर्गत मुद्द्यांवर केलेल्या वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. काश्मीर, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि दिल्ली दंगलींसारख्या घटनांवर त्यांनी केलेल्या प्रतिक्रियांवर भारताने नाराजीही व्यक्त केली होती. तरीही राजनैतिक पातळीवर दोन्ही देशांनी संवाद कायम ठेवला आहे.
खामेनेई यांच्या मृत्यूमुळे पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत भारताने संतुलित आणि सावध भूमिका घेतली असून संवाद आणि शांततेवर भर दिला आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांची इराण दूतावासाला दिलेली भेट ही राजनैतिक शिष्टाचार पाळत संवेदना व्यक्त करण्याचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. यामुळे भारताने एका बाजूला इराणबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली असली तरी दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय हित लक्षात ठेवून संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.