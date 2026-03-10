English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर सर्वात आधी कोणाला मिळणार सिलेंडर? सरकारच्या यादीत तुमचा नंबर कितवा?

गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर सर्वात आधी कोणाला मिळणार सिलेंडर? सरकारच्या यादीत तुमचा नंबर कितवा?

US-Israel Iran War: मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धाचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागत आहेत. इराणने होर्मुज सामुद्रधानी बंद केली आहे, ज्यामुळे भारतासहित अनेक देशांमध्ये गॅस आणि तेलाचा तुटवडा निर्माण होत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 10, 2026, 04:28 PM IST
गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर सर्वात आधी कोणाला मिळणार सिलेंडर? सरकारच्या यादीत तुमचा नंबर कितवा?

US-Israel Iran War: इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. याचा परिणाम थेट एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर होत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूच्या वाटपासाठी एक स्पष्ट प्राधान्य यादी जारी केली आहे. गॅस टंचाईच्या परिस्थितीत, कोणत्या क्षेत्राला सर्वाधिक गॅस मिळेल हे आता निश्चित करण्यात आले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या क्षेत्रांमध्ये गॅस कपात होणार नाही?

सरकारने घरगुती आणि गरजू क्षेत्रांना कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना 100 टक्के पुरवठा होणार आहे. त्यांच्या पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. घरांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी): स्वयंपाकात वापरला जाणारा गॅस, जो थेट पाईपद्वारे घरांना पुरवला जातो.

सीएनजी: वाहने, ऑटो आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू.
एलपीजी उत्पादन: घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर बनवण्यासाठी वापरला जाणारा गॅस.
पाइपलाइन चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले इंधन: गॅसची वाहतूक करण्यासाठी वापरला जाणारा गॅस.

ही क्षेत्रं सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत, म्हणून सरकारने त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्वयंपाक करताना किंवा गाडी चालवताना लोकांना कोणतीही समस्या येऊ नये म्हणून घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले जातील.

हेदेखील वाचा - इराण-इस्त्रायल युद्धाचा महाराष्ट्राला फटका! मुंबईतील 20 टक्के हॉटेल बंद, पुण्यात गॅस दाहिन्या बंद, छ. संभाजीनगरमधील उद्योग ठप्प

 

कोणत्या क्षेत्रांमध्ये होणार कपात?

केंद्र सरकार औद्योगिक क्षेत्रांशी संबंधित गॅसचा पुरवठा कमी करेल. या क्षेत्रांना त्यांच्या मागील सरासरी वापराच्या आधारावर कमी गॅस मिळेल. याचा अर्थ असा की गेल्या काही महिन्यांत कंपनीला त्यांच्या गॅस वापराच्या फक्त काही टक्केच गॅस मिळेल.

चहा उद्योग आणि इतर उत्पादन क्षेत्रे: गेल्या सहा महिन्यांत सरासरी वापराच्या फक्त 80 टक्के गॅस दिला जाईल.
खत कंपन्या: 70 टक्के वाटप
तेल शुद्धीकरण कारखाने: 65 टक्के वाटप

जर व्यावसायिक गॅस उपलब्ध झाला नाही तर बंगळुरूसारख्या शहरातील हॉटेल्स बंद होऊ लागतील असा इशारा आधीच हॉटेल असोसिएशनने दिला आहे. दरम्यान सरकारने सर्वसामान्यांच्या गरजांना प्राधान्य झालं आहे. म्हणून घरगुती आणि आवश्यक क्षेत्रांना प्राथमिकता दिली जात आहे. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे आणि आवश्यक असल्यास पुढील पावले उचलली जाणार आहे.

हेदेखील वाचा - खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणचं 'ऑपरेशनल ट्रिगर'; जगभरात पाठवले मेसेज, अमेरिकेवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला होणार?

 

केंद्र सरकारने गॅस वाटपात कपात करण्याचा निर्णय का घेतलाय?

भारत आपल्या एलपीजी गरजांचा मोठा भाग मध्य पूर्वेतून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आयात करतो यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. युद्धामुळे ही आयात थांबली आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक एलपीजीची (हॉटेल आणि रेस्तराँ) आधीच कमतरता निर्माण झाली आहे. घरगुती एलपीजी वाचवण्यासाठी, सरकारने रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि साठा वाचवण्यासाठी घरगुती सिलिंडरसाठी बुकिंग कालावधी 21 वरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवला आहे.

देशातील एलपीजीचा साठा सध्या 40 दिवस पुरेल इतका आहे अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमधून पर्यायी आयात वाढवली जात आहे. तथापि, जर संकट असेच चालू राहिले तर संबंधित क्षेत्रांना मोठा फटका बसू शकतो. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
lpg gasLPG priceIran Israel WarIsrael Iran warUS Iran War

इतर बातम्या

मुंबईत 603 बेस्ट बस ड्रायवर निलंबित तर 58 जणांवर बडतर्फीची...

मुंबई बातम्या