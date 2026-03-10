गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला तर सर्वात आधी कोणाला मिळणार सिलेंडर? सरकारच्या यादीत तुमचा नंबर कितवा?

US-Israel Iran War: इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. याचा परिणाम थेट एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर होत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूच्या वाटपासाठी एक स्पष्ट प्राधान्य यादी जारी केली आहे. गॅस टंचाईच्या परिस्थितीत, कोणत्या क्षेत्राला सर्वाधिक गॅस मिळेल हे आता निश्चित करण्यात आले आहे.
सरकारने घरगुती आणि गरजू क्षेत्रांना कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना 100 टक्के पुरवठा होणार आहे. त्यांच्या पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. घरांसाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी): स्वयंपाकात वापरला जाणारा गॅस, जो थेट पाईपद्वारे घरांना पुरवला जातो.
सीएनजी: वाहने, ऑटो आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू.
एलपीजी उत्पादन: घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर बनवण्यासाठी वापरला जाणारा गॅस.
पाइपलाइन चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले इंधन: गॅसची वाहतूक करण्यासाठी वापरला जाणारा गॅस.
ही क्षेत्रं सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत, म्हणून सरकारने त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्वयंपाक करताना किंवा गाडी चालवताना लोकांना कोणतीही समस्या येऊ नये म्हणून घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले जातील.
केंद्र सरकार औद्योगिक क्षेत्रांशी संबंधित गॅसचा पुरवठा कमी करेल. या क्षेत्रांना त्यांच्या मागील सरासरी वापराच्या आधारावर कमी गॅस मिळेल. याचा अर्थ असा की गेल्या काही महिन्यांत कंपनीला त्यांच्या गॅस वापराच्या फक्त काही टक्केच गॅस मिळेल.
चहा उद्योग आणि इतर उत्पादन क्षेत्रे: गेल्या सहा महिन्यांत सरासरी वापराच्या फक्त 80 टक्के गॅस दिला जाईल.
खत कंपन्या: 70 टक्के वाटप
तेल शुद्धीकरण कारखाने: 65 टक्के वाटप
जर व्यावसायिक गॅस उपलब्ध झाला नाही तर बंगळुरूसारख्या शहरातील हॉटेल्स बंद होऊ लागतील असा इशारा आधीच हॉटेल असोसिएशनने दिला आहे. दरम्यान सरकारने सर्वसामान्यांच्या गरजांना प्राधान्य झालं आहे. म्हणून घरगुती आणि आवश्यक क्षेत्रांना प्राथमिकता दिली जात आहे. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे आणि आवश्यक असल्यास पुढील पावले उचलली जाणार आहे.
भारत आपल्या एलपीजी गरजांचा मोठा भाग मध्य पूर्वेतून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आयात करतो यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. युद्धामुळे ही आयात थांबली आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक एलपीजीची (हॉटेल आणि रेस्तराँ) आधीच कमतरता निर्माण झाली आहे. घरगुती एलपीजी वाचवण्यासाठी, सरकारने रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि साठा वाचवण्यासाठी घरगुती सिलिंडरसाठी बुकिंग कालावधी 21 वरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवला आहे.
देशातील एलपीजीचा साठा सध्या 40 दिवस पुरेल इतका आहे अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमधून पर्यायी आयात वाढवली जात आहे. तथापि, जर संकट असेच चालू राहिले तर संबंधित क्षेत्रांना मोठा फटका बसू शकतो.