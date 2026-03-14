भारताला सर्वात मोठा दिलासा! अरबी समुद्रात युद्धनौका अलर्टवर; तिरंगा लावलेल्या जहाजाची पाहतायेत वाट

Iran Israel War Big Relief For India: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये अडथळा निर्माण झाल्याने भारतात एलपीजी गॅसची कमतरता निर्माण झाली आहे. असं असतानाच आता भारतीयांना दिलासा देणारी बातमी इराणमधून समोर आली आहे. 40 हजार मेट्रिक टन एलपीजी वाहून आणणारं भारतीय जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून विनाअडथळा पुढे निघालं असून त्याचा भारताच्या दिशेने प्रवास सुरु झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जहाजाच्या संरक्षणासाठी भारतीय सागरी हद्दीजवळ भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका अलर्टवर ठेवण्यात आल्या आहेत.
मध्यपूर्वेमध्ये मागील दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि इराणमध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या मार्गाबाबत करार झाला आहे. याच कराराच्या पार्श्वभूमीवर 40 हजार मेट्रिक टन एलपीजी वाहून नेणारे शिवालिक नावाचे जहाज सुमारे सात दिवसांमध्ये भारतीय किनारपट्टीवर पोहोचणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी शुक्रवारी दिली. भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या शिवालिक मागोमाग आणखी एक जहाज लवकरच होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडणार असल्याचे वृत्त आहे. हे जहाजही शिवालिकपाठोपाठ पुढील काही दिवसांत भारतीय बंदरात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
तेहरान आणि नवी दिल्ली यांच्यात झालेल्या आंतर-सरकारी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर, भारतीय जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्ग मोकळा करुन देण्यास इराणने हिरवा झेंडा दाखवला. भारतीय पंतप्रधान मोदी आणि इराणचे राष्ट्रपती पेझेश्कियान यांच्यात गुरुवारी झालेल्या चर्चेनंतर, इराणने संघर्षादरम्यान भारतीय जहाजांना होर्मुझ समुद्रधुनी मार्गे जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर शिवालिक हे पहिलं मोठं जहाज तेथून सुखरुप बाहेर पडलं आहे.
अमेरिका-इसाईल आणि इराण प्रोष्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबरत 100 डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने सैन्य देशांना रशियाकडून तेलखरेदी करण्यास तात्पुरती मंजुरी दिली आहे. रशियाचे अनेक तेलवाहू जहाजे सध्या समुद्रात अडकली आहेत. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला शियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी निर्बंधांमध्ये सवलत देण्याचे जाहीर केले होते. आता अमेरिकेने सर्व देशांसाठी अमेरिकेने 30 दिवसांची सवलत दिली आहे. कच्च्या तेलाचे दर 200 डॉलरवर जाऊ शकतात, असा इशारा इराणने दिला आहे. समुद्रात अडकलेल्या जहाजांमधील तेलखरेदी अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने आज एक परवाना प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार, 12 मार्च रोजी रात्री 12 वाजून एक मिनिटापूर्वी जहाजांवर भरलेल्या रशियाच्या कच्च्या तेलाचे आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची विक्री व वितरण करता येणार आहे. ही सवलत 11 एप्रिलपर्यंत देण्यात आली आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा वाढवून वाढत्या किमतींना लगाम घालणे यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे अमेरिकेचे अर्थ मंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले.
ओमानमधील सोहर येथे झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिक ठार झाल्याचे भारताने म्हटले आहे. इतर अनेक भारतीय नागरिक जखमी झाले आहेत, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे. “पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षात ओमानमधील सोहर येथे झालेल्या हल्ल्यात आज आम्ही दोन भारतीय नागरिकांना गमावले. इतर अनेक भारतीय नागरिकही जखमी झाले आहेत. आम्ही मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल आमच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो आणि जखमींना लवकर बरे होण्याची इच्छा करतो. ओमानमधील आमचे मिशन स्थानिक अधिकाऱ्यांशी तसेच नियोक्ता कंपनीशी संपर्कात आहे आणि सर्वतोपरी मदत करत आहे,” असं परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.