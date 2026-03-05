English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran Israel War : जे व्हायचं नव्हतं, तेच घडलं; आता 'विकसित भारत' कसा साकारणार?

Iran Israel War : तज्ज्ञांनी दिले भविष्यातील संकटांचे संकेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्यास सुरुवात. ज्याची भीती होती तेच घडतंय. भारताच्या दृष्टीनं महत्त्वाची बातमी. इराण- इस्रायल युद्धामुळं जगभरात संकटांचे ढग...  

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 03:19 PM IST
Iran Israel War : जे व्हायचं नव्हतं, तेच घडलं; आता 'विकसित भारत' कसा साकारणार?
Iran Israel War latest news India GDP Growth West Asia Tensions

Iran Israel War : जागतिक स्तरावर असणारं अस्थिर वातावरण आणि युद्धजन्य परिस्थिती जगभरात नव्या संकटांना वाव देत असून नया संकटांचं सावट भारतापर्यंत येताना दिसत आहे. भारतापुढं असणारं हे संकट देशाच्या विकासाच्या आलेखावर परिणाम करणारं असू शकतं ज्यामुळं आर्थिक तज्ज्ञ आता सतर्कतेचा इशारा देताना दिसत आहेत. 2047 पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून नावारुपास येण्य़ाचं लक्ष ठेवण्यात आलं असून, त्या मार्गानं देशाची वाटचालही सुरू आहे. मात्र, वैश्विक अस्थैर्यामुळं भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अनेक अडचणी डोकं वर काढताना दिसत आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : Israel Iran war ची धग श्रीलंकेपर्यंत! पाणबुडीच्या घातक हल्ल्यानंतर इराणी जहाज बुडालं; 100 जण बेपत्ता, 78 हून अधिक जखमी

Reserve Bank of India च्या पतधोरण समितीचे सदस्य नागेश कुमार यांनी याबाबतची माहिती दिली. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असणारी तणावाची स्थिती पाहता, कुमार यांच्या मते हे संकट भविष्याच्या अनुषंगानं भारतासाठी एका मोठ्या संकटाच्या रुपात उभं ठाकू शकतं. मात्र, भारताच्या विकासातील दीर्घकालीन प्रगतीमध्ये याचे फारसे परिणाम दिसण्याची शक्यता नाही असंही त्यांनी सांगितलं. 

पश्चिम आशियातील तणावाचा कसा होतोय परिणाम? 

नागेश कुमार यांच्या माहितीनुसार देशाच्या दरडोई उत्पन्नातील वाढ सर्वोच्च स्तरावर कायम राखण्यासाठी राजकोषीय आणि पतधोरणांमध्ये समन्वय असणं महत्त्वाचं आहे. सद्यस्थितीला तेलाच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ, निर्यातीत आलेले अडथळे आणि परदेशातून येणाऱ्या आर्थिक लाभावर होणारा थेट परिणाम अशा संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत कुमार यांनी ही माहिती दिली. पश्चिम आशियामध्ये वाढणारा तणाव पाहता येत्या काळात तेलाचे दर वाढू शकतात, शिवाय या भागांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात याशिवाय प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षिततेसोबत त्यांच्यामार्फत पाठवल्या जाणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीवरही परिणाम दिसू शकतात. 

हेसुद्धा वाचा : Ashok Hande Beaten Up News : 'मराठी बाणा' फेम अशोक हांडे यांना बॅटनं मारहाण; पोलिसांनाही शिवीगाळ

प्रत्यक्षात वैश्विक स्तरावर निर्माण होणारं संकट पाहता त्यावर लवकराच लवकर तोडगा निघू शकतो. भारतासाठी या वेळी Venezuela तून तेलाची आयात अधिक मदतीची ठरु शकते, ज्यामुळं आयातीचे पर्याही वाढतील. शिवाय संकट टळल्यास इराणवरील प्रतिबंध हटून भारताला पुन्हा एकदा स्वस्त तेलाच्या आयातीनं फायदा मिळू शकतो. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

