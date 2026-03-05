Iran Israel War : जे व्हायचं नव्हतं, तेच घडलं; आता 'विकसित भारत' कसा साकारणार?

Iran Israel War : जागतिक स्तरावर असणारं अस्थिर वातावरण आणि युद्धजन्य परिस्थिती जगभरात नव्या संकटांना वाव देत असून नया संकटांचं सावट भारतापर्यंत येताना दिसत आहे. भारतापुढं असणारं हे संकट देशाच्या विकासाच्या आलेखावर परिणाम करणारं असू शकतं ज्यामुळं आर्थिक तज्ज्ञ आता सतर्कतेचा इशारा देताना दिसत आहेत. 2047 पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून नावारुपास येण्य़ाचं लक्ष ठेवण्यात आलं असून, त्या मार्गानं देशाची वाटचालही सुरू आहे. मात्र, वैश्विक अस्थैर्यामुळं भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अनेक अडचणी डोकं वर काढताना दिसत आहेत.
Reserve Bank of India च्या पतधोरण समितीचे सदस्य नागेश कुमार यांनी याबाबतची माहिती दिली. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असणारी तणावाची स्थिती पाहता, कुमार यांच्या मते हे संकट भविष्याच्या अनुषंगानं भारतासाठी एका मोठ्या संकटाच्या रुपात उभं ठाकू शकतं. मात्र, भारताच्या विकासातील दीर्घकालीन प्रगतीमध्ये याचे फारसे परिणाम दिसण्याची शक्यता नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
नागेश कुमार यांच्या माहितीनुसार देशाच्या दरडोई उत्पन्नातील वाढ सर्वोच्च स्तरावर कायम राखण्यासाठी राजकोषीय आणि पतधोरणांमध्ये समन्वय असणं महत्त्वाचं आहे. सद्यस्थितीला तेलाच्या किमतींमध्ये होणारी वाढ, निर्यातीत आलेले अडथळे आणि परदेशातून येणाऱ्या आर्थिक लाभावर होणारा थेट परिणाम अशा संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत कुमार यांनी ही माहिती दिली. पश्चिम आशियामध्ये वाढणारा तणाव पाहता येत्या काळात तेलाचे दर वाढू शकतात, शिवाय या भागांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात याशिवाय प्रवासी भारतीयांच्या सुरक्षिततेसोबत त्यांच्यामार्फत पाठवल्या जाणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीवरही परिणाम दिसू शकतात.
प्रत्यक्षात वैश्विक स्तरावर निर्माण होणारं संकट पाहता त्यावर लवकराच लवकर तोडगा निघू शकतो. भारतासाठी या वेळी Venezuela तून तेलाची आयात अधिक मदतीची ठरु शकते, ज्यामुळं आयातीचे पर्याही वाढतील. शिवाय संकट टळल्यास इराणवरील प्रतिबंध हटून भारताला पुन्हा एकदा स्वस्त तेलाच्या आयातीनं फायदा मिळू शकतो.