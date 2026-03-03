English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • इस्रायल- इराण युद्धात 30 वर्षीय भारतीय तरुणाचा मृत्यू; भीषण मिसाईल हल्ल्याचा निष्पाप बळी

इस्रायल- इराण युद्धात 30 वर्षीय भारतीय तरुणाचा मृत्यू; भीषण मिसाईल हल्ल्याचा निष्पाप बळी

Iran Israel War : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर एकत्रितरित्या केलेल्या हल्ल्याला आता अतिशय गंभीर वळण मिळालं असून, हे संकट जगाला आणखी एका महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 3, 2026, 10:03 PM IST
इस्रायल- इराण युद्धात 30 वर्षीय भारतीय तरुणाचा मृत्यू; भीषण मिसाईल हल्ल्याचा निष्पाप बळी

Iran Israel War : अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यामध्ये सुरू असणाऱ्या रक्तरंजित आणि महाविध्वंसक अशा संघर्षामुळं आखाती देशांना एका मोठ्या संकटात लोटलं आहे. मध्यपूर्वेतील वातावरण या संघर्षामुळं पूर्णपणे बिथरलं असून, ही फक्त राजकीय अस्थिरता नसून यामध्ये अनेक निष्पापांचासुद्धा बळी जात असल्याचं दाहक वास्तव समोर आलं आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीत भारत आणि भारतीयसुद्धा होरपळून निघत असून, एक अत्यंत दुर्दैवी वृत्त नुकतंच समोर आलं आहे, जिथं एका भारतीय तरुणाचा मृत्यू ओढावल्याची बातमी काळजात धस्स करून गेली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Iran Israel War: युद्धात थेट सहभाग नाही, तरीही भारताचं मोठं नुकसान; 4 दिवसांत मोठ्या रकमेची राखरांगोळी 

मिसाईल हल्ल्याचा निष्पाप बळी... 

ओमानमध्ये एका टँकरवर मिसाईल डागल्यामुळं भारतीय चालक दलाचा मृत्यू ओढावल्याचं वृत्त हादरवून गेलेलं असतानाच आणखी एक बातमी समो आली, जिथं या युद्धात ओमानच्याच समुद्रातील MKD VYOM। नावाच्या ऑईल टँकर जहाजावरील मिसाईल हल्ल्यात दीक्षित रमणीकभाई सोलंकी या 30 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू ओढावला. तो मूळचा गुजरातच्या दीवमधील भावसारवाडा येथील असून दोन दशकांहून अधिक काळापासून त्याच्या कुटुंबाचं वास्तव्य मुंबईतील कांदिवली इथं असल्याचं सांगण्यात येतं. 

हेसुद्धा वाचा : सामान्यांपासून IT कर्मचाऱ्यांपर्यंत सारे होणार खुश; पुण्याचा कायापालट 'मार्गस्थ'; कोणत्या परिसराचं रुपडं पालटणार?

मिसाईल हल्ला झाला त्या क्षणी दीक्षित सोलंकी जहाजाच्या इंजिन रुममध्ये रिडींग घेण्याचं काम करत होता अशी माहिती आहे. त्याच्यापश्चात वडील, भाऊ आणि बहीण असा परिवार असून 5 महिन्यांपूर्वीच त्याच्या आईचं निधन झालं होतं. या धक्क्यातून कुटुंब सावरत नाही, तोच आता दीक्षितच्या निधनाच्या वृत्तामुळं कुटुंबाला धक्का बसला आहे. दरम्यान, या दुर्दैवी घटनेनंतर तरुणाच्या पार्थिवाला त्याच्या मुंबईतील निवासस्थानी आणण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

ओमानच्या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार 2 मार्च 2026, सोमवारी पनामा ध्वज असणाऱ्या MKD VYOM वर मिसाईल, ड्रोन हल्ला करण्यात आला. यामध्ये जहाजावर असणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू ओढावला. मस्कतच्या किनाऱ्यावरून हा हल्ला करण्यात आला, ज्यानंतर जहाजाला भीषण आग लागली आणि इंजिन रुममध्ये मोठा स्फोट झाला. या जहाजावर असणाऱ्या 21 कर्मचाऱ्यांपैकी 16 जण भारतीय, 4 बांगलादेशी, एक युक्रेनी नागरिकाचा समावेश असून, यामध्ये काहींचा मृत्यू ओढावला. 

