English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • दागिने खरेदी केले नाहीत, तरी सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींचा डायरेक्ट फटका भारतीयांना बसणार; नोकऱ्या आणि उत्पन्नावर परिणाम

दागिने खरेदी केले नाहीत, तरी सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींचा डायरेक्ट फटका भारतीयांना बसणार; नोकऱ्या आणि उत्पन्नावर परिणाम

सोने आणि चांदी खरेदी केली नाही तरी त्यांच्या वाढत्या किमती तुमच्या खिशावर परिणाम करतात. याचा परिणाम आयात बिलांवर, रुपयावर, महागाईवर, वीज खर्चावर आणि अगदी ईएमआयवरही होतो. उच्च कमोडिटी बाजारामागील संपूर्ण गणित समजून घ्या.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 3, 2026, 09:34 PM IST
दागिने खरेदी केले नाहीत, तरी सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींचा डायरेक्ट फटका भारतीयांना बसणार; नोकऱ्या आणि उत्पन्नावर परिणाम

Iran Israel War On Gold silver rate : इराण इस्रायल युद्ध पेटले आहे. याचा थेट फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. सोने आणि चांदीच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. दागिने खरेदी केले नाहीत, तरी सोने आणि चांदीच्या वाढत्या किमतींचा डायरेक्ट फटका भारतीयांना बसणार आहे.  सोन्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेशी खोलवर संबंध आहे. जाणून घेऊया

Add Zee News as a Preferred Source

भारतावर नेमका काय परिणाम होणार?

इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅझेट्स, स्वयंपाकाचे तेल आणि वैद्यकीय उपकरणांवर परिणाम होणार आहे. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात करतो. जेव्हा जागतिक स्तरावर सोन्याची किंमत वाढते तेव्हा आयात बिल देखील वाढते. याचा थेट परिणाम व्यापार तूटवर होतो, म्हणजेच आयात आणि निर्यातीतील फरकावर होतो. जेव्हा हा फरक मोठा असतो तेव्हा रुपयावर दबाव येतो. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, गॅझेट्स, स्वयंपाकाचे तेल आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही कधीही सोने खरेदी केले नाही तरीही सोन्याच्या वाढत्या किमती तुमच्या पाकिटावर परिणाम करू शकतात.

चांदी महाग झाल्याने उत्पादनावर परिणाम 

चांदी महाग झाल्याने उत्पादनावर परिणाम होतो.  उद्योग आणि तंत्रज्ञानात चांदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.  इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, ऑटोमोबाईल्स आणि सौर पॅनेलमध्ये याचा वापर केला जातो.जेव्हा चांदीची किंमत वाढते तेव्हा कंपन्यांचा खर्चही वाढतो. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, घरगुती उपकरणे आणि इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांना खर्च वाढतो. हा अतिरिक्त खर्च अखेरीस जास्त किमतीच्या स्वरूपात ग्राहकांवर येऊ शकतो. सौर पॅनेलसाठी चांदी देखील आवश्यक आहे. भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवत असताना, चांदीच्या वाढत्या किमतींमुळे सौर प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो. याचा वीज किमती किंवा सरकारी खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
तेल, सोने आणि चांदी एकत्र महाग होतात

सर्वात मोठा दबाव तेव्हा येतो जेव्हा कच्च्या तेलाच्या, सोन्याच्या आणि चांदीच्या किमती एकाच वेळी वाढतात. हे सामान्यतः जागतिक संकट, युद्ध, पुरवठ्याची कमतरता किंवा आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात घडते. तेलाच्या किमती वाढल्याने थेट महागाई वाढते, वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढतो. सोन्याच्या किमती वाढल्याने जागतिक भीतीचे संकेत मिळतात. चांदीच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढतो. एकत्रितपणे, हे तिन्ही व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेवर दबाव आणतात.

नोकऱ्या आणि उत्पन्नावर परिणाम

जेव्हा कंपन्यांचा खर्च वाढतो तेव्हा नफा कमी होतो. यामुळे भरती प्रक्रिया मंदावू शकते.  विस्तार पुढे ढकलू शकतात किंवा पगारवाढ मर्यादित करू शकतात. याचा परिणाम हळूहळू नोकऱ्या आणि उत्पन्नावर होतो.  किराणा मालाचे वाढलेले दर, वीज आणि प्रवास खर्चात वाढ, व्याजदर वाढल्यामुळे वाढलेले ईएमआय आणि पगारात मंदावलेली वाढ असे लक्षणीय परिणाम देखील होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, वाढत्या वस्तूंच्या किमती घरगुती बजेट कोलमडू शकते.

भारतात याचा जास्त परिणाम का जाणवतो?

भारताला आपल्या बहुतेक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कच्च्या तेलाची आणि मोठ्या प्रमाणात सोने आणि चांदीची आयात करावी लागते. त्यामुळे, जेव्हा जागतिक किमती वाढतात तेव्हा देशाला अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतात. यामुळे रुपया कमकुवत होऊ शकतो, महागाई वाढू शकते आणि सरकारी बजेटवर दबाव येऊ शकतो. शेवटी, या सर्वांचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Iran Israel War On Gold silver ratejewelleryindiansgold and silver pricesइस्त्रायल इराण युध्द

इतर बातम्या

मुंबईपासून 1,400 KM अंतरावर 21,00,00,00,000 रुपयांची महागु...

विश्व