English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिला 30 दिवसांचा वेळ, रशियाचाही केला उल्लेख

इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिला 30 दिवसांचा वेळ, रशियाचाही केला उल्लेख

US waiver to India to buy Russian oil: इराण इस्त्रायल युद्धाचा आज सातवा दिवस असून, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हल्ले केले जात आहेत. दरम्यान या युद्धाची छळ संपूर्ण जगाला बसत असून कच्च्या तेलांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 30 दिवसांचा वेळ दिला आहे.   

उर्वशी खोना | Updated: Mar 6, 2026, 10:50 AM IST
इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिला 30 दिवसांचा वेळ, रशियाचाही केला उल्लेख

US waiver to India to buy Russian oil:  पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला असताना अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. या निर्णयामुळे समुद्रात अडकून पडलेल्या रशियन तेलाच्या मालाची विक्री भारताला करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव सकॉट बेससेंट यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा अखंड राहावा यासाठी हा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने जारी केलेल्या या परवानगीअंतर्गत 5 मार्च 2026 पर्यंत जहाजांवर लोड झालेले रशियन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने भारतात विक्रीसाठी आणता येणार आहेत. ही सूट 4 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.

आता युद्ध नाही जिहाद होणार, इराणमधील मौलाना आक्रमक, 'हत्येचा बदला हत्येनेच घेणार', काढला फतवा

 

समुद्रात अडकलेल्या तेलालाच परवानगी 

अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की ही परवानगी केवळ आधीच जहाजांवर लोड होऊन समुद्रात अडकून पडलेल्या तेलासाठी लागू असेल. त्यामुळे या व्यवहारातून रशियाला मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. नव्या तेल खरेदीला या सूट अंतर्गत परवानगी नाही.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम

अमेरिका–इराण संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील अनेक तेल क्षेत्रांवर हल्ले झाले आहेत. तसेच स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझ या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीवर इराणने नाकेबंदी केल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते. या परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून तेलाचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेल आयातदारांपैकी एक देश आहे. भारताची मोठ्या प्रमाणात तेल आयात मध्यपूर्वेतील देशांवर अवलंबून आहे. सध्या भारताकडे सुमारे 25 दिवसांच्या मागणीपुरते कच्च्या तेलाचे साठे असल्याचे अहवालांमध्ये सांगितले जाते.

'तिसरं महायुद्ध सुरु होईल,' इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची उडी! पुतिन यांचा अमेरिकेला जाहीर इशारा

 

मध्यपूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ही 30 दिवसांची सूट भारतासाठी महत्त्वाची दिलासा देणारी पायरी मानली जात आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना अमेरिकेने भारताला “महत्त्वाचा भागीदार” असल्याचेही म्हटले आहे. ट्रेझरी सचिव बॅसेंट यांनी म्हटले की, अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणामुळे तेल आणि वायू उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे आणि भविष्यात भारत अमेरिकेकडून अधिक प्रमाणात तेल खरेदी करेल, अशी अपेक्षा आहे.

2022 मध्ये युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य निर्बंध लागू झाल्यानंतर भारताने सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी सुरू केली होती. मात्र 2026 च्या सुरुवातीला भारताने रशियन तेल आयात काही प्रमाणात कमी करून गल्फ देश आणि अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.

पश्चिम आशियातील युद्ध, इराणची सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी आणि तेल उत्पादनावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या संकटात हा तात्पुरता उपाय म्हणून पाहिला जात आहे.

ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी तो फक्त अल्पकालीन आहे. त्यामुळे पुढील काळात भारताला विविध देशांकडून तेल पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज अधिक अधोरेखित होत आहे.

About the Author

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Iran Israel WarIsrael Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin Netanyahu

इतर बातम्या

School Admission News: पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! पहिलीच्...

महाराष्ट्र बातम्या