दुबईतून भारतात तेल घेऊन परतणाऱ्या मर्चंट नेव्ही कॅप्टनचा फारस खाडीत मृत्यू, इराण-इस्त्रायल युद्धामुळे 18 दिवस अडकले जहाज!

Merchant Navy Captain Dies: दुबईहून तेल घेऊन भारताकडे येत असलेल्या रांचीच्या मर्चंट नेव्ही कॅप्टन राकेश रंजन सिंह यांचा फारस की खाडीत मृत्यू झाला. 18 मार्च रोजी ही घटना घडली. त्यांचे शव अजूनही दुबईत अडकले असून, कुटुंबीयांना परत आणण्यासाठी सरकारकडे मदत मागितली आहे.
रांचीच्या अरगोरा भागातील वसुंधरा अपार्टमेंटमध्ये राहणारे 47 वर्षीय राकेश रंजन सिंह हे मर्चंट नेव्हीचे अनुभवी कॅप्टन होते. त्यांचे मूळ बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील आहे. त्यांनी सुमारे 24 वर्षे समुद्रात सेवा दिली. 2 फेब्रुवारीला त्यांनी 'एएसपी अवाना' या तेल टँकर जहाजावर काम सुरू केले होते. कुटुंबीयांसोबत ते अयोध्या राम मंदिराला जाण्याचे वचन दिले होते, पण ते पूर्ण होऊ शकले नाही.
जहाज दुबईहून तेल घेऊन येत होते. इराण-इस्त्रायल युद्धाच्या तणावामुळे 28 फेब्रुवारीपासून होर्मुज स्ट्रेटजवळ (14 नॉटिकल मैल अंतरावर) जहाज थांबवण्यात आले. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जहाज 18 दिवस अडकले होते. या काळात कॅप्टन सिंह यांची तब्येत बिघडली. हेल्प मागितली, पण युद्धामुळे एअर अॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही.
18 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता कॅप्टन यांनी कुटुंबीयांशी शेवटचे फोनवर बोलले. त्यानंतर अचानक हृदयविकाराने ते खुर्चीवरून पडले आणि बेशुद्ध झाले. जहाजावरून नावेतून दुबईच्या किनाऱ्यावर आणण्यात आले, पण रस्त्यातच शेख राशिद हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यापूर्वी मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी हार्ट अटॅक असल्याचे सांगितले. इलाजात उशीर झाल्यामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली.
रांचीत कुटुंबात शोकाचे वातावरण आहे. पत्नी, मुले आणि नातेवाईक आक्रोश करत आहेत. शव अजून दुबईच्या हॉस्पिटलच्या मॉर्चरीत आहे. रांची किंवा पटना येथे आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे, पण संघर्षामुळे विलंब होत आहे. “सरकारने तातडीने मदत करावी, नाहीतर शव आणणे कठीण होईल.”, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.
शव तातडीने भारतात आणण्यासाठी विमान किंवा विशेष व्यवस्था करावी, अशी कुटुंबीयांनी केंद्र सरकार आणि झारखंड सरकारला विनंती केली आहे. मर्चंट नेव्हीच्या अधिकाऱ्यांनीही मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही घटना युद्धाच्या परिणामामुळे घडली असल्याने, भारतीय नाविकांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.