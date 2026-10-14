/एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे 23 वर्षीय तरुणीला मृत्युदंड! कोण आहे नजमेह अमिनी? प्रकरणाने जगभर खळबळ

इराणमध्ये सोशल मीडियावरील कथित आक्षेपार्ह पोस्टमुळे 23 वर्षीय विद्यार्थिनी नजमेह अमिनी हिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. प्रेषित मोहम्मद यांचा अपमान केल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, धार्मिक कायदे आणि मानवाधिकारांबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त होत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नजमेह अमिनी ही इराणमधील मशहद शहरातील २३ वर्षीय लेखाशास्त्राची विद्यार्थिनी आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलने झाली होती. या आंदोलनादरम्यान सुरक्षा यंत्रणांनी तिला ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये इराणच्या सायबर पोलिसांनी तिच्या ऑनलाइन हालचालींवर लक्ष ठेवून तिला पुन्हा अटक केली.मानवाधिकार संघटनांच्या माहितीनुसार, तिच्यावर समाजमाध्यमांवरील कथित पोस्टसंदर्भात धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.
नजमेह अमिनीने समाजमाध्यमांवर नेमके काय लिहिले होते, याचा संपूर्ण मजकूर सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, तिच्यावर ‘सब-उल-नबी’ या आरोपाखाली खटला चालवण्यात आला. या संज्ञेचा अर्थ प्रेषितांचा अपमान करणे असा होतो.इराणच्या इस्लामिक दंड संहितेतील कलम 262 नुसार, प्रेषित मोहम्मद यांचा अपमान केल्यास मृत्युदंडाची तरतूद आहे.
इराणी वृत्तपत्र ‘खोरासान’च्या वृत्तानुसार, अमिनीने न्यायालयात सांगितले की मित्रांसोबत मनावर परिणाम करणारे पदार्थ घेतल्यानंतर तिला भास होत होते. त्या अवस्थेत तिच्याकडून संबंधित मजकूर समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाला, असा तिचा दावा होता. बचाव पक्षाने हा प्रकार अनवधानाने घडल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायाधीशांनी हा युक्तिवाद स्वीकारला नसल्याचे वृत्त आहे. अमिनीला स्वतंत्र प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेविरोधात काम करणे आणि सरकारविरोधी प्रचार करणे या आरोपांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी 12 वर्षे, सहा महिने आणि एक दिवस कारावासाची शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे.
तुरुंगातून प्रसारित झालेल्या ध्वनिमुद्रित संदेशात अमिनीने आंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, वकील आणि मानवाधिकार संघटनांना आपल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आवाहन केले. आपण निर्दोष असल्याचा दावा करत तिने आपली बाजू जगासमोर मांडण्याची विनंती केली.तिच्या प्रकरणात निष्पक्ष सुनावणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
‘इराण ह्यूमन राइट्स’ या मानवाधिकार संघटनेने अमिनीला सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. समाजमाध्यमांवरील कथित विधानासाठी तरुण महिलेला मृत्युदंड देण्याचा निर्णय अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम करू शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.संघटनेच्या माहितीनुसार, 2026 मध्ये इराणमध्ये 600 हून अधिक फाशीच्या शिक्षा अंमलात आणण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.