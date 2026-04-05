English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
सुपरपॉवर अमेरिकेसमोर कसा टिकलाय इराण? 1 सिक्रेट जे जगापासून लपवलंय!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 5, 2026, 10:35 PM IST
इराण

Iran secret: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील मध्यपूर्वातील संघर्ष अद्याप सुरूच आहे. इराणची लष्करी शक्ती, क्षेपणास्त्रे, हवाईदळ आणि अणुयंत्रणा मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली आहे. युद्ध आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच भाषणात सांगितले. तरीही त्यांनी पुढील हल्ल्यांचा इशारा दिला. जर विजय जवळ असेल तर युद्ध वाढवण्याची गरज कशासाठी? असा प्रश्न उभा राहतो. सुपरपॉवर अमेरिकेसमोर इराणने कसा काय तग धरलाय? काय आहे सिक्रेट? जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रम्प यांच्या धमक्यांचा उलट परिणाम

ट्रम्प यांनी ‘ईराणला दगडाच्या युगात पाठवू’ अशा कठोर शब्दांत धमकी दिली. यामुळे इराणमध्ये आंतरिक दबाव वाढेल आणि लोक सरकारविरुद्ध बंड करतील, असे अमेरिकेला वाटले होते. पण प्रत्यक्षात उलट झाले. इराणी लोकांमध्ये भीतीऐवजी राग आणि देशभक्तीची भावना जागृत झाली. पूर्वी अमेरिकेला बदलाचा माध्यम मानणारे लोकही आता आपल्या देशाच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. बाह्य धोका आल्याने देशातील मतभेद कमी होऊन एकीकरण वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.

इराणमध्ये सत्ता बदल झालाच नाही

इराणमध्ये सत्ता बदल झाला आहे आणि नवे नेतृत्व पूर्वीपेक्षा कमी कट्टर आहे. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे, असा दावा ट्रम्प  यांनी केलाय. सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचे नियंत्रण कायम आहे. राष्ट्रपती, संसद प्रमुख आणि परराष्ट्र धोरणातील प्रमुख नेतेही तेच आहेत. काही लष्करी कमांडर मारले गेले तरी त्यांच्या जागी त्याच विचारसरणीचे लोक आले आहेत. त्यामुळे ईरानची सत्ता यंत्रणा कमकुवत न होता अधिक मजबूत झाली आहे.

इराणची खास रणनीती

इराणचा मुख्य उद्देश युद्ध जिंकणे नाही तर दीर्घकाळ टिकून राहणे हा आहे. एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ लढाई चालू असतानाही त्यांचे प्रशासन, लष्करी यंत्रणा आणि कमांड सिस्टम अजूनही व्यवस्थित काम करत आहे. याशिवाय जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल वाहतुकीचा मार्ग असलेल्या हार्मुझ सामुद्रधुनीवर ईरानचे नियंत्रण आहे. यामुळे ईरान पूर्णपणे कमजोर झालेला नसूनही संघर्षात टिकून आहे. हेच त्याचे मुख्य गुपित आहे.

अमेरिकेची अडचण आणि पेच

अमेरिका सध्या कठीण परिस्थितीत आहे. जर अमेरिका मागे हटले तर इराणचं ‘टिकून राहण्याचा’ मॉडेल यशस्वी ठरेल आणि अमेरिकेची प्रतिमा खराब होईल. दुसरीकडे, पुढे जाऊन लढाई चालू ठेवली तर ती लांब आणि महागडी होईल, ज्याचा स्पष्ट अंत दिसत नाही. युद्ध अर्धवट सोडू नका, नाहीतर भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होईल, असे काही अरब देश अमेरिकेला सांगत आहेत.

युद्धानंतरची परिस्थिती

सध्या तरी इराणमध्ये नवे सरकार किंवा नवे नेतृत्व समोर आलेले नाही. जर युद्ध संपल्यानंतरही ईरानची सत्ता आणि रणनीती पूर्वीसारखीच राहिली तर अमेरिकेच्या ‘विजय’च्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उमटेल. ईरानने दाखवलेल्या धैर्याने आणि टिकून राहण्याच्या कौशल्याने अमेरिका-ईरान संघर्षाची दिशा बदलली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Israel Iran warIran US conflictwhy Iran is not defeated US warUS vs Iran militaryStrait of Hormuz importance

