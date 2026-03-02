इराणचे आखाती देशांवर जोरदार हल्ले, विमानसेवा ठप्प झाल्यानं हजारो पर्यटक अडकले

Iran Israel War : इस्रायल इराण युद्धाचा फटका देशातील पर्यटकांना बसलाय. देशातील शेकडो पर्यटक आखाती देशांमध्ये फिरण्यासाठी गेले होते, मात्र, विमानसेवा ठप्प झाल्यामुळे हे पर्यटक आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. यात महाराष्ट्रातीलही शेकडो पर्यटकांचा समावेश आहे. इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केल्यानंतर इराणनं देखील आखाती देशांमधली अमेरिकेची तळं उद्धवस्त केली आहेत, त्यामुळे आखाती देशांमधली विमानसेवा पूर्णपणे ठप्प झालीय. त्यामुळे भारतातून आखाती देशांमध्ये फिरायला किंवा कामानिमित्त गेलेली हजारो पर्यटक हे या देशांमध्ये अडकले आहेत, यात महाराष्ट्रामधीलही शेकडो पर्यटक आहेत.
मुंबई - 98
ठाणे - 26
पुणे- 75
कोल्हापूर 115
सांगली 31
सोलापूर 12
नाशिक 28
धुळे- 05
जालना- 08
नांदेड-11
परभणी- 04
वाशिम- 04
अमरावती- 01
बीड- 02
जळगाव- 02
अहिल्यानगर- 01
रायगड- 01
रत्नागिरी- 01
पालघर- 01
पिंपरी-चिंचवड शहरातील माजी नगरसेविका सुमन नेटकेंसह चाळीस ज्येष्ठ नागरिकांचा ग्रुप दुबईत अडकलाय. सांगवीतील गायकवाड कुटुंबियातील सहा सदस्यांचा यात समावेश आहे. दुबईत अचानकपणे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानं हा ग्रुप भारतात परतू शकला नाहीये. लातूरची नेहा मिसार ही दुबईत अडकली असून मिसाईल हल्ल्याचा थरारक व्हिडिओ तिने स्वतः मोबाईलवर शूट केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमुळे तिथल्या भीषण परिस्थितीची कल्पना येत असून नेहासह राज्यातील 30 विद्यार्थी अडकलेत दरम्यान, नेहाच्या आईने चिंता व्यक्त करत सरकारला भावनिक आवाहन केलं.
जळगावचे 31 नागरिक दुबईत अडकून पडलेत. विमा कंपनीच्या कार्यक्रमासाठी हे नागरिक दुबईत आले होते. युद्धामुळे दुबईतील हवाई वाहतूक तात्पुरती बंद असल्यानं सध्याच्या परिस्थितीत उड्डाणाबाबत अनिश्चितता आहे. सर्वजण दुबई फेस्टिव्हल सिटी परिसरातील हॉटेलमध्ये सुरक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दुबई व्यतिरिक्त देखील अनेक आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक अडकले आहेत. ज्या देशांमध्ये युद्धांचा परिणाम झालाय त्या देशांमध्ये लाखो भारतीय नागरिक सध्या राहतायत.
इराण- 10 हजार 765
इस्राईल- 1 लाख 23 हजार
कतार- 8 लाख 30 हजार 491
बहरिन- 3 लाख 46 हजार 856
कुवैत- 10 लाख 10 हजार 317
सौदी अरेबिया- 27 लाख 47 हजार 551
जॉर्डन- 17 हजार 50
यूएई - 38 लाख 97 हजार 567
लेबनॉन- 2 हजार 41
सीरिया- 39
आखाती देशांमध्ये भारतातील पर्यटक अडकले असले तरी ते सुरक्षीत आहेत, मात्र, इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्धाचा चांगलाच भडका उडाला आहे.. याच्यातलं युद्ध अजून पेटण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे इराण आणखीनं मोठे हल्ले आखाती देशांवर करण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर या देशांमध्ये बाहेर काढण्याची मागणी अडकलेल्या पर्यटकांकडून करण्यात येतीय.