Marathi News
  • इराणचे आखाती देशांवर जोरदार हल्ले, विमानसेवा ठप्प झाल्यानं हजारो पर्यटक अडकले

इराणचे आखाती देशांवर जोरदार हल्ले, विमानसेवा ठप्प झाल्यानं हजारो पर्यटक अडकले

इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केल्यानंतर इराणनं देखील आखाती देशांमधली अमेरिकेची तळं उद्धवस्त केली आहेत, त्यामुळे आखाती देशांमधली विमानसेवा पूर्णपणे ठप्प झालीय. त्यामुळे भारतातून आखाती देशांमध्ये फिरायला किंवा कामानिमित्त गेलेली हजारो पर्यटक हे या देशांमध्ये अडकले आहेत

पूजा पवार | Updated: Mar 2, 2026, 08:47 PM IST
इराणचे आखाती देशांवर जोरदार हल्ले, विमानसेवा ठप्प झाल्यानं हजारो पर्यटक अडकले
Photo Credit - Social Media

Iran Israel War : इस्रायल इराण युद्धाचा फटका देशातील पर्यटकांना बसलाय. देशातील शेकडो पर्यटक आखाती देशांमध्ये फिरण्यासाठी गेले होते, मात्र, विमानसेवा ठप्प झाल्यामुळे हे पर्यटक आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. यात महाराष्ट्रातीलही शेकडो पर्यटकांचा समावेश आहे. इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर हल्ले केल्यानंतर इराणनं देखील आखाती देशांमधली अमेरिकेची तळं उद्धवस्त केली आहेत, त्यामुळे आखाती देशांमधली विमानसेवा पूर्णपणे ठप्प झालीय. त्यामुळे भारतातून आखाती देशांमध्ये फिरायला किंवा कामानिमित्त गेलेली हजारो पर्यटक हे या देशांमध्ये अडकले आहेत, यात महाराष्ट्रामधीलही शेकडो पर्यटक आहेत.

महाराष्ट्रातील 426 जण आखाती देशांत अडकले : 

मुंबई - 98
ठाणे - 26
पुणे- 75 
कोल्हापूर 115
सांगली 31
सोलापूर 12
नाशिक 28
धुळे- 05
जालना- 08 
नांदेड-11
परभणी- 04
वाशिम- 04
अमरावती- 01
बीड- 02
जळगाव- 02
अहिल्यानगर- 01
रायगड- 01
रत्नागिरी- 01
पालघर-  01

पिंपरी-चिंचवड शहरातील माजी नगरसेविका सुमन नेटकेंसह चाळीस ज्येष्ठ नागरिकांचा ग्रुप दुबईत अडकलाय. सांगवीतील गायकवाड कुटुंबियातील सहा सदस्यांचा यात समावेश आहे. दुबईत अचानकपणे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानं हा ग्रुप भारतात परतू शकला नाहीये. लातूरची नेहा मिसार ही दुबईत अडकली असून मिसाईल हल्ल्याचा थरारक व्हिडिओ तिने स्वतः मोबाईलवर शूट केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमुळे तिथल्या भीषण परिस्थितीची कल्पना येत असून नेहासह राज्यातील 30 विद्यार्थी अडकलेत दरम्यान, नेहाच्या आईने चिंता व्यक्त करत सरकारला भावनिक आवाहन केलं.

जळगावचे 31 नागरिक दुबईत अडकून पडलेत. विमा कंपनीच्या कार्यक्रमासाठी हे नागरिक दुबईत आले होते. युद्धामुळे दुबईतील हवाई वाहतूक तात्पुरती बंद असल्यानं सध्याच्या परिस्थितीत उड्डाणाबाबत अनिश्चितता आहे. सर्वजण दुबई फेस्टिव्हल सिटी परिसरातील हॉटेलमध्ये सुरक्षित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दुबई व्यतिरिक्त देखील अनेक आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक अडकले आहेत. ज्या देशांमध्ये युद्धांचा परिणाम झालाय त्या देशांमध्ये लाखो भारतीय नागरिक सध्या राहतायत.

हेही वाचा : खामेनींच्या घरातला गद्दार कोण? अयातुल्ला खामेनींचा मृत्यू कोणामुळे झाला?

 

कोणत्या देशात किती भारतीय? 

इराण- 10 हजार 765
इस्राईल- 1 लाख 23 हजार
कतार- 8 लाख 30 हजार 491
बहरिन- 3 लाख 46 हजार 856
कुवैत- 10 लाख 10 हजार 317
सौदी अरेबिया- 27 लाख 47 हजार 551 
जॉर्डन- 17 हजार 50
यूएई - 38 लाख 97 हजार 567
लेबनॉन- 2 हजार 41
सीरिया- 39

आखाती देशांमध्ये भारतातील पर्यटक अडकले असले तरी ते सुरक्षीत आहेत, मात्र, इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्धाचा चांगलाच भडका उडाला आहे.. याच्यातलं युद्ध अजून पेटण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे इराण आणखीनं मोठे हल्ले आखाती देशांवर करण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर या देशांमध्ये बाहेर काढण्याची मागणी अडकलेल्या पर्यटकांकडून करण्यात येतीय.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

