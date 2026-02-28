English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • इराण-अमेरिका संघर्ष धोकादायक वळणावर, बहरीनमध्ये अडकलेल्या मुंबईकराने व्हिडिओ कॉलवर दाखवली परिस्थिती!

इराण-अमेरिका संघर्ष धोकादायक वळणावर, बहरीनमध्ये अडकलेल्या मुंबईकराने व्हिडिओ कॉलवर दाखवली परिस्थिती!

Iran US conflict:   'झी 24 तास'ने बहरीनमध्ये अडकलेल्या एका मुंबईकराशी थेट व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 28, 2026, 06:24 PM IST
इराण आणि अमेरिका संघर्ष

Iran US conflict: इराण आणि अमेरिका संघर्षाने धोकादायक वळण घेतले आहे. बहरेन मध्ये, जिथे युनाइटेड स्टेट्सचे मुख्यालय आहे, तिथे इराणकडून झालेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर सायरन वाजू लागले, स्फोटांचे आवाज घुमले आणि राजधानी मनामा परिसरात धुराचे प्रचंड लोट दिसू लागले. अमेरिका–इस्त्रायल कारवाईनंतर इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे बहरीनमध्ये आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर 'झी 24 तास'ने बहरीनमध्ये अडकलेल्या एका मुंबईकराशी थेट व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. ३८ वर्षीय रॉबिन्सन, जो बहरीनमध्ये नोकरी करतो, त्याने आमच्याशी बोलताना प्रत्यक्ष सुरू असलेले हवाई हल्ले, सायरनचे आवाज, आणि इमारतीतून उठणारा धूर दाखवला. रिकामे पडलेले रस्ते, नागरिकांना दिलेले तातडीचे इशारे आणि पुढील काही दिवसांसाठी पाणी व अन्नसाठा करून ठेवण्याच्या सूचना — ही सर्व परिस्थिती त्याने थेट दाखवली.

रॉबिन्सनने भारत सरकारला तात्काळ स्थलांतराची (evacuation) मागणी करत सांगितले की, “प्रत्येक क्षणी जीव धोक्यात आहे, आमच्या कुटुंबीयांची भारतात चिंता वाढली आहे.”

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रम, बॅलिस्टिक मिसाइल आणि मध्य पूर्वेतील प्रभावामुळे अमेरिकेने इराणवर दबाव वाढवला आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या १२ दिवसांच्या युद्धानंतर स्थिती आणखी बिघडली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला जागतिक धोका म्हटले आहे. ते म्हणतात की इराणच्या शासनात बदल आवश्यक आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील चर्चा अपयशी ठरल्या आणि सैन्य कारवाई सुरू झाली. हे युद्ध निवडीचे आहे, ज्यामुळे क्षेत्रीय स्थिरता धोक्यात आली आहे. 

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर मोठे हवाई हल्ले केले. ट्रम्प यांनी 'मेजर कॉम्बॅट ऑपरेशन्स' जाहीर केले. हे हल्ले इराणच्या नेतृत्व स्थळांवर झाले, ज्यात तेहरानजवळ धूर दिसला. अमेरिकेने मध्य पूर्वेत मोठी सैन्य तैनाती केली आहे, ज्यात दोन कॅरियर ग्रुप्स आणि F-22 विमाने समाविष्ट आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इराणला धोका म्हटले. हे हल्ले इराणच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेऊन करण्यात आले. 

इराणकडून प्रत्युत्तर  

इराणने ताबडतोब प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी गल्फ देशांवर बॅलिस्टिक मिसाइल हल्ले केले, ज्यात सौदी अरेबिया, बहरीन आणि UAE चा समावेश आहे. UAE मध्ये एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. इराणच्या हल्ल्यांमुळे अरब देश इराणविरोधात एकत्र आले. त्यांनी हल्ल्यांना 'भ्याड कृत्य' म्हटले आणि प्रत्युत्तराचा अधिकार राखून ठेवला. इराण अमेरिकन नागरिकांना ओलीस ठेवत असल्याचा आरोप आहे. हे प्रत्युत्तर क्षेत्रीय युद्ध वाढवू शकते. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मिश्रित प्रतिक्रिया आहेत. रिपब्लिकन पक्ष ट्रम्पच्या निर्णयाचे समर्थन करतो, तर डेमोक्रॅट्सने युद्ध शक्ती ठराव आणण्याची तयारी केली आहे. ते म्हणतात की हे युद्ध अमेरिकेच्या सुरक्षेला हानीकारक आहे. ओमानने शांतता करारासाठी मध्यस्थी केली, ज्यात इराणने अणु साठा कमी करण्यास सहमती दाखवली. पण हल्ल्यांमुळे चर्चा धोक्यात आल्या. फिलिपिन्सने इस्रायलमधील आपल्या नागरिकांना सावध राहण्यास सांगितले. जगभरातून युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले जात आहे. 

भविष्यातील धोके काय? 

हे युद्ध अनिश्चित आहे. इराणकडे प्रत्यक्ष किंवा प्रॉक्सी फोर्सद्वारे प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे इराक, लेबनॉन, येमेनमध्ये संघर्ष वाढू शकतो. ट्रम्प यांनी शांतता कराराची इच्छा व्यक्त केली, पण सैन्य कारवाई सुरू आहे. हे युद्ध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवेल आणि जागतिक सुरक्षेला धोका आहे. तज्ञ म्हणतात की हे २००३च्या इराक युद्धासारखे आहे, पण अधिक धोकादायक. शांतता चर्चा यशस्वी झाल्यास युद्ध टाळता येईल, अन्यथा मोठी हानी होईल, असे म्हटले जात आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

