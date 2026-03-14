CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारतावर नवं संकट? होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकली भारताची 22 जहाजं; LPG सहित काय काय अडकलं? सरकारने दिलं अपडेट

Iran Israel War: इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धादरम्यान भारतासाठी एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. इराणने बंद केलेल्या हार्मुजच्या सामुद्रधुनीत भारताची 22 जहाजं अडकली आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 14, 2026, 08:52 PM IST
Iran Israel War: इराण आणि इस्रायल अमेरिका युद्धाचा आज 15 वा दिवस असून, अद्यापही हा संघर्ष थांबताना दिसत नाही आहे. युद्धाची झळ फक्त या तिन्ही देशांपुरती नसून संपूर्ण जगाला याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. भारत या संकटाचा सामना करण्यासाठी गरज असणारी पावलं उचलत आहे. जगाला सर्वाधिक फटका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज म्हणजेच होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यादरम्यान शिपिंग मिनिस्ट्रीने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. 

'भारतीय खलाशी पूर्णपणे सुरक्षित'

बंदरं, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे मुख्य सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितलं की, "पर्शियन आखात क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. गेल्या 24 तासांत त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही अनुचित घटना घडलेली नाही." त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, "होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेस स्थित असलेल्या पर्शियन आखातात, भारतीय ध्वज असणारी 24 जहाजं तैनात होती".

भारतात परतणार LPG जहाज

राजेश कुमार सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जहाजांपैकी दोन जहाजे'शिवालिक' आणि 'नंदा' यांच्यातून एलपीजीची (LPG) वाहतूक केली जात आहे. आज सकाळी त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सुखरूपपणे ओलांडली असून, सध्या ते भारताच्या दिशेने प्रवास करत आहेत. ही दोन्ही जहाजं अंदाजे 92 हजार 700 मेट्रिक टन एलपीजी वाहून नेत आहेत. सध्याच्या स्थितीनुसार 16 आणि 17 मार्च रोजी ती मुंद्रा आणि कांडला या बंदरांवर पोहोचतील. सध्या, पर्शियन आखातात 22 भारतीय जहाजं असून, त्यावर 611 खलाशी आहेत.

LPG चा काळाबाजार आणि साठवणूक रोखण्याचं आव्हान

दरम्यान, एलपीजीचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्याचं आव्हान सरकारसमोर असून ठिकठिकाणी धाडी टाकल्या जात आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी काळाबाजार आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी धाडी टाकल्या जात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अचानक जाऊन तपासणी करण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

उत्तर प्रदेशात 19 एफआयआर, अनेकजण ताब्यात

महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये संयुक्त पथकांनी छापे टाकण्यात आल्याचं उदाहरण त्यांनी दिलं आहे. उत्तर प्रदेशातील सुमारे 1400 ठिकाणी अचानक जाऊन तपासणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुमारे 20 एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले असून, अनेकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.  सुमारे 19 जणांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्येही छापे टाकण्यात आले आहेत.

'घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य'

"घरगुती ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यानुसारच घरगुती एलपीजी (LPG) सिलेंडर्सचा पुरवठा सुरळीत राखला जात आहे. 'हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने' (CAQM) एनसीआर (NCR) क्षेत्रातील उद्योग, हॉटेल्स, रेस्तराँ आणि इतर आस्थापनांना नैसर्गिक वायूऐवजी, एका महिन्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात 'बायोमास' आणि 'RDF पेलेट्स' वापरण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये दिल्लीचाही समावेश आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. 

'देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात वाढ'

"देशांतर्गत उत्पादनात सातत्याने वाढ करण्यात येत आहे. सुरुवातीला 10 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलेले हे उत्पादन, त्यानंतर 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि आता ते 31 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तसंच, शहरी भागांमध्ये एलपीजीच्या अंतिम वितरणापासून ते पुढील बुकिंगपर्यंत किमान 25 दिवसांचे अंतर असणे अनिवार्य आहे, तर ग्रामीण भागांसाठी हे कमाल अंतर 45 दिवसांचं निश्चित करण्यात आलं आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आले. ग्राहकांनी बुकिंग करताना ही कालमर्यादा लक्षात ठेवावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. 

एका दिवसात 1 लाखाहून अधिक इंडक्शनची विक्री

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon वर इंडक्शनच्या कूकटॉपच्या विक्रीत रेकॉर्डब्रेक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. रिपोर्टनुसार, एकाच दिवसात 1.34 लाखांहून अधिक इंडक्शन कुकटॉप विकले गेले आहेत. हा आकडा आश्चर्यकारक आहे. याचं कारण सर्वसामान्यपणे एका महिन्यता 1.80 लाख इंडक्शन शेगडींची विक्री होते. म्हणजेच एका महिन्यात जितकी विक्री होत होती, त्यासाठी आता फक्त काही दिवस लागत आहेत. यावरुन लोक एलपीजीचा पर्याय म्हणून इंडक्शनची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असल्याचं दिसत आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

