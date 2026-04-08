Petrol Diesel Price Today: इराण-अमेरिका युद्ध थांबल्याने भारतात पेट्रोल, डिझेल स्वस्त झालं? आजचे इंधनाचे दर पाहिले का?

Petrol Diesel Price Today 8 April 2026: इराण आणि अमेरिकेतील युद्धबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी यासंदर्भातील सहमती दर्शवल्यानंतर या युद्धबंदीचा इंधनाच्या दरांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे का? इंधनाचे दर कमी झाले आहेत का? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 8, 2026, 07:33 AM IST
आजचे इंधनाचे दर काय? (प्रातिनिधिक फोटो)

Petrol Diesel Price Today 8 April 2026: अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध दोन आठवड्यांपुरतं थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी परस्पर सामंजस्याने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा केली असून या युद्धविरामाची अंमलबजावणी तात्काळ प्रभावाने लागू केली जाणार आहे. अमेरिकेकडून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर इराणकडून इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अरागची यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. हे युद्ध थांबवताना दोन्ही देशांनी जगभरामध्ये तेल संकट निर्माण झालेल्या 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मधून सर्वच देशांच्या जहाजांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळेच या युद्धबंदीमुळे तेल संकट दूर होईल असं मानलं जात आहे. अशातच या युद्धबंदीचा भारतातील इंधनाच्या दरांवर काही परिणाम झाला आहे का? युद्धबंदी झाल्याने तुम्हाला पेट्रोल-डिझेल आज स्वस्त मिळणार का? याबद्दलच जाणून घेऊयात...

आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर काय?

मुंबईमध्ये आज पेट्रोलचा दर 103.54 रुपये प्रति लिटर इतका असून डिझेलचा दर 90.03 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. तर पुण्यामध्ये पेट्रोल मुंबईच्या तुलनेनं 39 पैसे महाग आहे. पुण्यात आज पेट्रोल 103.93 रुपये प्रति लिटर दराने मिळेल. तर एक लिटर डिझेलसाठी पुणेकरांना 90.46 रुपये मोजावे लागतील. डिझेलही पुण्यामध्ये मुंबईपेक्षा प्रति लिटर 43 पैशांनी महाग आहे. 

इतर शहरांमध्ये दर काय?

नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये साधारणपणे हेच दर आहेत. या दरांमध्ये प्रत्येक शहरानुसार 50 पैसे ते 2 रुपये प्रति लिटर इतका फरक पडतो. स्थानिक व्हॅट आणि इतर कर हे प्रत्येक शहरानुसार वेगळे असल्याने दरांमधील हा किंचितसा फरक जाणवतो. रोज वेगवेगळ्या शहरांमधील इंधनाचे दर इंडियन ऑइल, बीपीसीएल किंवा एचपीसीएल यासारख्या इंधन वितरक कंपन्यांच्या वेबसाईट आणि अॅप्लिकेशनवर अपडेट केले जातात. रोज सकाळी सहा वाजता नवीन दर जारी होतात. आज तरी इंधनाच्या दरांमध्ये कालच्या तुलनेत काहीही बदल झालेला नाही.

...म्हणून थेट परिणाम नाही

युद्धबंदी झाली असली तरी त्याचा थेट परिणाम इंधनावर काही तासांमध्ये होणार नाही. युद्धबंदीनंतर 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मधून कच्च्या तेलाची वाहतूक सुरळीत झाल्यानंतर कच्च्या तेलाचे दर सामान्य होतील आणि त्यानंतरच सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत त्याचा थेट लाभ पोहचेल. आज तरी युद्धबंदीच्या निर्णयाचा इंधनाच्या दरांवर काहीही विशेष परिणाम झाल्याचं दिसत नाहीये. 

कच्या तेलाच्या दरात घसरण

युद्धबंदी नंतर अमेरिकी कच्च्या तेलाचे दर 16 टक्क्यांनी पडले असून प्रति बॅरल दर 100 डॉलरच्या खाली पोहोचले आहेत. त्यामुळे भविष्यात या घसरणीचा फायदा इंधनदरांमधील कपातीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना मिळू शकतो. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार,  भारतीय वेळेनुसार सकाळी सहा वाजता अमेरिकेतील, 'ब्रेंट' तेलाचे दर 14.84 डॉलर्स (किंवा 13.6%) ने घसरून 94.43 डॉलर्स प्रति बॅरलवर आले आहेत. तर 'डब्यूटीआय' तेलाचे दर 16.13 डॉलर्स (किंवा 14.3%) ने घसरून 96.82 डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

सर्वात मोठी बातमी! अमेरिका-इराणचं युद्ध थांबलं पण...; ट्रम्...

विश्व