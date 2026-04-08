Iran USA War Ceasefire Explained : मध्यपूर्वेतील हाहाकारानंतर युद्धविराम; भारतावर याचा काय परिणाम? पुतिन यांच्या रशियाचा लखलाभ!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
Iran USA War Ceasefire Explained : युद्ध थांबलं म्हणजे नेमकं काय? याचा सामान्य भारतीयांना काय आणि कास फायदा? आखाती देशांमध्ये असणाऱ्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये आता दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 8, 2026, 07:30 AM IST
Iran USA War Ceasefire Explained : 28 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेलं युद्ध महिन्याभराहून अधिक काळापर्यंत आखाती देशांमधील तणावात भर टाकताना दिसलं. याच युद्धाला पूर्णविराम कधी मिळणार असाच प्रश्न प्रभावित देशांतील नागरिकांनी उपस्थित केला होता. याचदरम्यान एकिकडून इराणवर प्रचंड मोठा हल्ल करण्याची भाषा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केली आणि वातावरण आणखी चिघळलं. मात्र, आता या युद्धादरम्यान एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नुकत्याच घडलेल्या घडामोडीनुसार इराणने अमेरिकेचे (Donald Trump) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा शांततेचा प्रस्ताव स्वीकारला असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दोन आठवड्यांसाठी सुरक्षित मार्ग देण्यासाठी तसंच लष्करी कारवाया थांबवण्यासाठीची सहमती दर्शवली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी 'एक्स'वर इस्लामिक प्रजासत्ताक राष्ट्राची प्रतिक्रिया पोस्ट केली. 'जर हल्ला झाला नाही तर इराण आपल्या लष्करी कारवाया थांबवेल' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

आखाती युद्धाचे जगभरात परिणाम... 

मध्यपूर्वेतील तणावामुळं जगभरात प्रचंड तणाव पाहायला मिळाला. जागतिक स्तरावर शेअर बाजारात मोठी उलथापालथही झाली. मात्र, युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर आता ही परिस्थिती पूर्ववत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या दरांवर झाला असून, वैश्विक स्तरावर तेलाचे दर गगनाला भिडण्यास सुरुवात झाल्यानं अनेक देशांची चिंता वाढली, या संकटादरम्यान रशियानं संधी साधलं, कारण या देशाच्या कच्च्या तेलाचे ‘यूराल क्रूड’चे दर 13 वर्षांतील उच्चांकी स्तरावर पोहोचले आणि देशाच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा झाली. मात्र आता पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाते दर किमान दिलासा देणार असल्याचं चित्र आहे. 

ट्रम्प यांचा इशारा आणि रशियाला झालेला लाभ... 

होर्मुझ सामुद्रधुनीवर निर्माण झालेला तणाव पाहता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही सामुद्रधुनी सुरू करण्यासाठी इराणला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यानंतर पुन्हा एकदा तेल दर वधारले, इथंही फायदा झाला तो रशियाचाच. प्रिसोर्स्कसारख्या मुख्य निर्यात केंद्रांवर या किमती 116 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या, ज्या प्राथमिक तर्कांहून दुप्पट ठरल्या. 

युद्धामुळं निर्यात- आयात व्यापार प्रभाविक झाला. मात्र, तेलाच्या माध्यमातून जबरदस्त कमाई करत व्लादिमीर पुतिन यांच्या देशाला युक्रेसोबतच्या तणावग्रस्त स्थितीमध्ये मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला. वाढच्या अर्थार्जनामुळं रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी तर मिळाली, शिवाय देशाच्या लष्करी रणनितीसाठीसुद्धा आर्थिक पाठबळ मिळालं. प्रिमोर्स्क आणि नोवोरोस्सिएस्कसारख्या मुख्य बंदरांमध्ये तेलाचे दर मोठ्या फरकानं वाढल्यामुळं एकिकडून रशियावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत असतानाच दुसरीकडे रशियाचा लखलाभ झाल्याचच स्पष्ट होत आहे. 

युक्रेनसोबतच्या युद्धाची नुकसानभरपाई.. 

युक्रेनसोबतच्या युद्धादरम्यान रशियातील अनेक महत्त्वाची बंदलं, तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि तत्सम ठिकाणं प्रभावित झाली होती. काही ठिकाणी आयात- निर्यात व्यापारावर निर्बंधसुद्धा आले होते. मात्र, जागतिक स्तरावर पेटलेल्या या तेलाच्याच संघर्षामुळं रशियाला मोठा दिलासा मिळाला. जिथं युक्रेनसोबतच्या युद्धातील आर्थिक नुकसानाची भरपाई झाल्याचं म्हटलं जात आहे. 

भारताला युद्दविरामाचा काय फायदा? 

राहिला मुद्दा युद्धविरामामुळं भारताला झालेल्या फायद्याचा, तर या फायद्याचेही काही पैलू आहेत. इराण आणि अमेरिकेमधील संघर्षातील युद्धविरामाचे परिणाम तेलावर होणार असले तरीही रशियाच्या अर्थार्जनात झालेली वाढ म्हणते भारतासाठी एक इशारा आहे. आतापर्यंत ज्या रशियाच्या कच्च्या तेलाकडे भारत एक किफायतशीर पर्याय म्हणून पाहत होतं, त्याचेच दर आता वाढण्य़ास सुरुवात झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार भारतात पोहोचेपर्यंत रशियातील तेलाची किंमत बेंचमार्क ‘ब्रेंट’हून साधारण 6.1 डॉलर प्रति बॅरलनं वाढली आहे. दोन आठव्यांपूर्वी हा आकडा अर्ध्यावर होता. म्हणजेच कमी वेळातच मोठा आर्थिक फरक, ज्यामुळं हा पर्याय भारतासाठी इथून पुढं किफायतशीर नाही हेच स्पष्ट होत असल्यानं देशातील पेट्रोल आणि डिझेलवर येत्या काळात बदल दिसून येऊ शकतात. 

युद्धविराम लागला असला तरीही युद्धजन्य स्थिती आणि तणाव मात्र कायम आहे. ज्यामुळं ही स्थिती धीम्या गतीनं पूर्ववत होणं हा किमान दिलासा असला तरीही भारतावर याचा आर्थिक ताण पडत असल्याची स्पष्ट चिन्हं आहेत. होर्मुझ सुरू झाल्यानंतर आयात आणि निर्यात साखळी धीम्या गतीनं सुरू होईल, मात्र ती पूर्ववत होण्यासाठी पुरेसा वेळ देणं अपेक्षित असेल. देशात एकंदरच इंधनाची दरवाढ, महागाईमध्ये होणारी वाढ यामुळं दैनंदिन वापरातील अनेक गोष्टींच्या दरांमध्येही येत्या काळात वाढ होणार असून, त्या पूर्ववत होण्यासाठी दोन आठवड्यांहूनही अधिक काळ जाईल असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. सर्वाधिक लक्ष शेअर बाजाराकडे लागलं असून, आता तेल कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना या युद्धविरामानाचा फायदा होतो की तोटा, हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
