भीषण! अन्नाच्या कणाकणाची किंमत कळणार! इराण युद्धामुळं कधी पाहिली नाही अशी वेळ ओढावणार, तुमच्यावर कसा परिणाम होणार?

Iran USA War Impact : इराण आणि अमेरिकेतील तणावात दर दिवशी नव्यानं भर पडत असतानाच त्याचे परिणाम आता जगभरात दिसत आहेत. शेतजमिनीवरून दिसेनाशी होतील पिकं... किती भीषण आहेत या युद्धाचे परिणाम? जाणून चिंतेत भर पडेल.   

सायली पाटील | Updated: May 3, 2026, 08:16 AM IST
Iran USA War Impact : इराण - अमेरिका युद्धाचं सावट काही केल्या सरण्याचं नाव घेत नाहीये. एकिकडे जगावर आर्थिक मंदीची टांगती तलवार असतानाच आता दुसरीकडे अन्नाच्या कणाकणाची किंमत मानवाला कळेल तो क्षण दूर राहिला नसल्याचं भीषण वास्तव समोर येत आहे. जगापुढं असणारं हे संकट आतापासूनच किती भयंकर रुप धारण करु शकतं याचे संकेत मिळत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वतीनं खाद्य आणि शेतीशी संबंधित संस्था FAO नं याबाबत सतर्क केलं आहे. सदर संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ असणाऱ्या मॅक्सिमो टोरेरो यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार ही परिस्थिती आणखी चिंताजनक वळणावर जाऊ शकते. 

टोरेरो यांच्या माहितीनुसार संपूर्ण जग सध्या एका भयंकर खाद्य संकटाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. याचं मूळ कारण म्हणजे भू राजकीय तणाव. प्रामुख्यानं होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद असणं हेसुद्धा त्याच कारणाचा एक भाग. जगभरातील सागरी वाहतुकीतील महत्त्वाचा मार्ग असणाऱ्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून महत्त्वाची मालवाहतूक होते. अशा परिस्थितीत अमेरिका- इराण युद्धानं ये संकट गडद केलं आहे. 

आखाती देशांतील तणाव आणि युद्धामुळं खतांचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. ज्यामुळं बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या खतांच्या किमती गगनाला भिडण्यास सुरुवाच झाली असून, त्यामुळं शेतकऱ्यांना वाढीव आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. खतांचा कमी पुरवठा कृषी उद्योगांवर परिणाम करत असून, येत्या काळात त्यामुळं पिकांच्या उत्पादनात घट होऊ शकते. प्राथमिक अंदाजानुसार येत्या काळात शेतपिकांमध्ये 30 टक्क्यांनी घट होऊ शकते. जागतिक स्तरावर हे एक मोठं संकट असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. 

सामान्यांच्या आयुष्यावर या संकटाचा कसा परिणाम? 

पुरवठा साखळीच प्रभावित झाल्या कारणानं इंधन दरवाढीचा सामना सध्या सामान्यांना करावा लाग आहे. फक्त इंधनच नव्हे तर खाद्य उत्पादन आणि वितरणासाठीच्या किमतींमध्येसुद्धा वाढ होत आहे. ज्यामुळं सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर, अगदी रोजच्या जेवणाच्या ताटावरही या स्थितीमुळं परिणाम होताना दिसत आहे. युद्धाचे परिणाम आता फक्त लष्कर आणि आखाती देशांपुरता सीमित राहिले नसून, हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काळात भारतासह अनेक देशांमध्ये खाद्यसंकट ओढावू शकतं. 

संकटाचं स्वरुप कसं असेल? 

जागतिक स्तरावर साठवणुकीवरही परिणाम झाल्यानं 2026-27 या वर्षातील गहू, मका, तांदूळ अशा धान्यांच्या उत्पादनात 30 टक्क्यांची घट अपेक्षित असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यात आतापासूनच खतांच्या किमती 50 ते 60 टक्क्यांनी वाढल्यामुळं येत्या काळात शेतपिकांच्या उप्तादन शुल्कातही वाढ अपेक्षित आहे. ज्यामुळं साधी पोळी, वरण, भातसुद्धा महागण्याची चिन्हं आहेत. या संकटाचा परिणाम देशातील जवळपास 4.5 कोटी लोकसंख्येवर होऊन त्यांना अन्नसंकटात लोटू शकतं. एलपीजी तुटवडा हासुद्धा या संकटाचं मुख्य कारण सांगण्यात येत आहे. 

भारतावर कसा होईल या परिस्थितीचा परिणाम? 

भारतात आहा खरिप हंगामाची सुरुवात होत आहे मात्र, खताच्या किमतींमुळं इथंही शेतकऱ्यांपुढं अनेक संकटं उभी ठाकली आहेत. हेच चित्र दीर्घकाळासाठी कायम राहिल्यास भारतात  (Food Inflation) अन्न पुरवठा प्रभावित होऊ शकतो. ज्यामुळं चालू आर्थिक वर्षात सामान्यांनाही अनेक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

