  • Marathi News
  • होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारत- पाकिस्तानच्या युद्धनौका आमनेसामने; अंतर बरंच कमी असताना पुढे असं काय घडलं?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारत- पाकिस्तानच्या युद्धनौका आमनेसामने; अंतर बरंच कमी असताना पुढे असं काय घडलं?

Middle East Crisis: पश्चिम आशियाई देशांमध्ये असणारी तणावाची परिस्थिती पाहता सध्या या वादाला अनेक फाटे फुटताना दिसत आहेत. त्यातच आता एक हादरवणारं चित्र पाहायला मिळालं. ज्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश समोर आले.   

सायली पाटील | Updated: Apr 17, 2026, 10:11 AM IST
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारत- पाकिस्तानच्या युद्धनौका आमनेसामने; अंतर बरंच कमी असताना पुढे असं काय घडलं?
iran usa war Strait of Hormuz Tension India pakistan navy Warships Faceoff

Middle East Crisis India Pakistan Warships Faceoff : आखाती देशांमध्ये असणाऱ्या तणावग्रस्त वातावरणात दर दिवशी नव्यानं काही विषयांसह घडामोडींची भर पडत असतानाच एक हैराण करणारी घटना घडली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार भारत आणि पाकिस्तान नौदलांची जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अचानक एकमेकांसमोर उभी ठाकली. साधारण 18 सागरी मैल म्हणजेच 33.36 किमी इतक्या अंतरावर ही दोन्ही जहाजं कार्यरत होती आणि काही क्षणांसाठी साऱ्यांचाच श्वास रोखला. 

युद्धविरामादरम्यानच समोर आल्या युद्धनौका... 

अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम असला तरीही होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव मात्र अद्याप शमला नाही. अशातच ही घटना घडल्यानं या तणावात आणखी भर पडली. ओपन सोर्स इंटेलिजेंसचे विश्लेषक  डेमियन सायमन यांनी याबाबतची माहिती दिली. सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांनी होर्मुझमध्ये जे काही घडलं ते उघड उघड सांगितलं. 

सायमन यांच्या पोस्टनुसार ओमानच्या किनारपच्चीनजीक दोन्ही देशांच्या युद्धनौका अतिशय किमान अंतरावरच सक्रिय आहेत. त्यांच्या माहितीनुसार पश्चिम आशियाई देशांमधील संघर्षात दोन्ही देश आपल्या व्यावहारिक जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी इथं तैनात असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

भारतीय नौदल सामुद्रधीनीत तैनात? 

सूत्रांच्या माहितीनुसार उर्जा संसाधनांची सुरक्षितता लर्षात घेत फारसच्या खाडीपासून अरबी समुद्रापर्यंत भारतीय नौदलाचं कवच तैनात आहे. ज्याअंतर्गत एलपीजी, एलएनजी आणि कच्चं तेल अशा गोष्टी वाहून नेणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी नौदलावर असून, त्यात ही तुकडी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अधिकाऱ्यांच्या माबितीनुसार या युद्धनौका फक्त सागरी मार्गानं जाणाऱ्या जहाजांची पाहणी करत आहेत, सोबतच त्यांना सुरक्षित मार्ग दाखवत धोक्यापासून दूर ठेवण्यासाठीसुद्धा तत्पर आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार भारताची 10 हून अधिक जहाजं सध्याच्या घडीला होर्मुझ क्षेत्रात असून त्यांच्या सुरक्षिततेवर भारतीय नौदलाची करडी नजर आहे. 

दरम्यान, सध्या अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षात युद्धविराम लागू असला तरीही आण्विक शस्त्रनिर्मितीवरून अनेक मतभेद कायम आहेत. इराणनं अण्वस्त्र धोरणांतून माघार घ्यावी अशी अमेरिकेची अट असून, ती इराणनं झिडकारली आहे. ज्यामुळं अद्यापही दोन्ही गटांमध्ये चर्चेची तयारी सुरू असून, करार झाल्यासच होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षेची निश्चिती करण्याची हमी इराणनं दिली आहे. 

एकंदरच होर्मुझनजीक भारत आणि पाकिस्तानच्या नौदलांची उपस्थिती आणि त्यांचं भक्कम कवच पाहता या क्षेत्रातील तणाव संपलेला नाही हेच स्पष्ट होत आहे. ज्यामध्ये देशाच्या महत्त्वाच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी नौदलाकडून प्रत्येक घडामोडीवर करडी नजर ठेवली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

