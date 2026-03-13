English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Explainer:युद्ध इराणमध्ये, खिसा कापतोय भारतीय मध्यमवर्गीयांचा;गॅस सिलिंडरसह औषधाच्या किंमती ते बाहेरचं खाण सारंच महागलं!

Explainer:युद्ध इराणमध्ये, खिसा कापतोय भारतीय मध्यमवर्गीयांचा;गॅस सिलिंडरसह औषधाच्या किंमती ते बाहेरचं खाण सारंच महागलं!

Indian Middle Class Monthly Budget Collaps:  औषधे, पेंट, हॉटेलिंग आणि इतर अनेक गोष्टी महाग होत आहेत.  इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतातील मध्यमवर्गीयांवर कसा परिणाम होतोय? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 13, 2026, 08:42 AM IST
Explainer:युद्ध इराणमध्ये, खिसा कापतोय भारतीय मध्यमवर्गीयांचा;गॅस सिलिंडरसह औषधाच्या किंमती ते बाहेरचं खाण सारंच महागलं!
भारतीय मध्यमवर्गीय बजेट

Indian Middle Class Monthly Budget Collaps: अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. हे तेलाचे दर प्रति बॅरल 120 डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आणि आता 100 डॉलर्सवर स्थिर आहेत. या वाढीचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतोय. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चात मोठी वाढ होत आहे. रुपयाची घसरण, महागाई आणि जीडीपीत मंदी येण्याची शक्यता आहे. यामुळे औषधे, पेंट, हॉटेलिंग आणि इतर अनेक गोष्टी महाग होत आहेत.  इराण-इस्त्रायल युद्धाचा भारतातील मध्यमवर्गीयांवर कसा परिणाम होतोय? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. देश आपल्या गरजेच्या 85% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास दर आणखी वाढू शकतात. यामुळे रुपयाची किंमत घसरली असून, महागाई वाढली आहे. सरकारच्या तिजोरीवर बोझा पडत आहे, तर सामान्य लोकांच्या मासिक बजेटमध्ये बिघाड होत आहे. जीडीपीत मंदी येण्याची भीती आहे. उदाहरणार्थ, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे बाजारातल्या प्रत्येक वस्तू महाग होते. हा परिणाम दीर्घकाळ चालू राहिल्यास अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते. 

विमान प्रवास महाग

आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेट इंधनाच्या (एटीएफ) किमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला असून, एअर इंडियासारख्या कंपन्यांनी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर इंधन अधिभार वाढवला आहे. प्रवाशांना आता तिकिटांसाठी अधिक पैसे द्यावे लागत आहेत. गेल्या काही दिवसांत हे दर वाढल्याने पर्यटन आणि व्यवसाय प्रवास प्रभावित होत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सुट्टीचे प्लॅनिंग महाग पडत आहे. विमान कंपन्या या खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकत आहेत, ज्यामुळे मासिक बजेटमध्ये अतिरिक्त भार येतो. हा बदल तात्पुरता नाही, तर युद्ध संपेपर्यंत चालू राहण्याची शक्यता आहे.

युद्धाच्या 13 व्या दिवशी पंतप्रधान मोदींकडून इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांना फोन, इंधनावर चर्चा; भारताची भूमिका काय?

औषधांच्या किमतीत वाढ

युद्धामुळे औषध निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या (एपीआय) किमती 30% पर्यंत वाढल्या आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांत हा बदल दिसून आला आहे. चीनमधून येणाऱ्या कंटेनर जहाजांची कमतरता निर्माण झाल्याने पुरवठा प्रभावित झाला आहे. जर ही स्थिती कायम राहिली तर भारतातील औषधे आणखी महाग होतील. सामान्य लोकांसाठी हे मोठे आव्हान आहे, कारण आजारपणात औषधे आवश्यक असतात. फार्मा कंपन्या या वाढीचा फटका सहन करू शकत नाहीत, त्यामुळे किंमती वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आरोग्य खर्चात वाढ होईल. 

पेंट आणि रंग महाग

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे रंग आणि पेंटच्या किमतीत वाढ होणार आहे. एप्रिल महिन्यापासून 2 ते 5 % वाढण्याची शक्यता आहे. रंग कंपन्या उत्पादन खर्च वाढल्याने किंमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. डीलर्सना याची भीती आहे की, ग्राहक कमी खरेदी करतील. कंपन्या 31 मार्चपर्यंत परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील. घर रंगवणे किंवा बांधकामासाठी हे महाग पडेल. विशेषतः नवीन घर बांधणाऱ्यांसाठी हे बजेट बिघडवणारे आहे. कच्च्या तेलाचा रंग उत्पादनाशी थेट संबंध असल्याने हा परिणाम अपरिहार्य आहे. 

बाहेर खाणे महाग

कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने हॉटेलिंग आणि बाहेर खाणे 20 ते 30% महाग होऊ शकते. रेस्टॉरंट्स हा खर्च ग्राहकांवर लादत आहेत. सध्या एलपीजी सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे स्वयंपाकघर चालवणे कठीण झाले आहे. अनेक रेस्टॉरंट्स किंमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे वीकेंड किंवा पार्टीसाठी बाहेर जाणे महाग पडेल. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हे मासिक मनोरंजन खर्चात वाढ आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाल्याने हे बदल होत आहेत. 

तिसरं महायुद्ध झालं तरी झळ न बसणाऱ्या देशात राहायचंय? प्रवेशासाठी 6 प्रकारचे व्हीसा; संपूर्ण तपशील!

मालवाहतूक आणि गॅस सिलिंडर महाग

कच्च्या तेलाच्या वाढीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे अनेक वस्तू महाग होत आहेत. 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 60 रुपयांनी वाढली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे अन्न व्यवसाय प्रभावित होत आहेत. यामुळे महागाई आणखी वाढेल. सामान्य लोकांच्या स्वयंपाक आणि वाहतुकीच्या खर्चात वाढ होत आहे. हा परिणाम शेतीपासून ते दुकानांपर्यंत सर्वत्र दिसतो. सरकारने यावर उपाययोजना केल्या नाहीत तर स्थिती आणखी बिघडेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
iran Vs Israil WarIndian Middle Claaswar Affect Middle Claasgas cylinders price hikemedicines price hike

इतर बातम्या

IPL 2026 च्या आधी ICC ची मोठी कारवाई, भ्रष्टाचाराच्या आरोपा...

स्पोर्ट्स