Iran war Explained : इराण युद्धामुळं भारतात अंडी ₹25000, 1.5 लाखांवर? का सुरुय लिलाव? व्हिडीओतून कारणंही समोर

Iran war impact in India : इराणचा इस्रायल- अमेरिकेशी सुरु असणारा संघर्ष दिवसागणिक आणखी चिघळताना या युद्धाचे परिणाम शेजारी राष्ट्रांसह मित्र राष्ट्रांवरही होताना दिसत आहेत. भारतात पोहोचलं महागाईचं वादळ?    

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 10:45 AM IST
Iran war impact in India : फेब्रुवारी 2026 च्या अखेरच्या दिवशी अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणविरोधात संयुक्त मोहिम सुरू केली. या लष्करी मोहिमेमध्ये इराणमधील अनेक ठिकाणआंना लक्ष्य करण्यात आलं. तर, अमेरिकेचे तळ जिथंजिथं आहेत, त्या सर्व देशांमध्ये इराणनंही हल्ला केला. युद्ध धुमसत गेलं आणि त्याचा वणवा झाला. अशा या युद्धाची परिस्थिती आता आणखी चिघळत असतानाच इराण किंवा अमेरिका अगदी कोणीच युद्धातून माघार घेण्यास तयार नाही. परिणामी जागतिक स्तरावर निर्यात आणि आयातासमवेत इंधन तुटवडा आणि बरीच आर्थिक आव्हानं डोकं वर काढताना दिसली. महागाई या संकटांचं परमोच्च शिखर. याच झळा अनेक देशांपर्यंत पोहोचलेल्या असताना अचानक भारतात अंडी 25 हजार रुपयांना विकली गेल्याचं वृत्त समोर आलं. यावर विश्वास बसच नाही, तोच सफरचंदांची विक्री 1 लाखांना झाल्याचं म्हटलं गेलं आणि अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. 

भारतात पोहोचलं महागाईचं वादळ? 

भारतातही ही महागाईची लाट आली की काय? असाच प्रश्न सामान्यांच्या मनात घर करून गेला, चिंता वाढली आणि अखेर या मोठ्या आकड्यांमागचं खरं कारणसुद्धा समोर आलं. चिंतेचं कारण नाही! ही महागाई नसून, इराणवर अमेरिका- इस्रायलचे हल्ले सुरू असतानाच या देशाला मदतीचा हात म्हणून लेह- लडाखमधील नागरिकांनी देणगी स्वरुपात काही रक्कम जमवण्यास सुरुवात केली आहे. याचदरम्यान अंडी आणि सफरचंदांचा लिलाव करण्यात आला. जिथं अंड्यांना 25 हदार रुपये आणि सफरचंदांना लाखोंची किंमत मिळाली. 

इराणसाठी भारतातून जमवली जातोय मदत निधी... 

कारगिलमधील कासकर गावातील एका महिलेनं काही दिवसांपूर्वीच मशिदीबाहेर तीम कोंबड्या दान केल्या होत्या. तणावाच्या स्थितीत इराणसाठी केलेली ही मदत होती. यातील एका कोंबडीनं अंडी दिली आणि इराणच्या मदतनिधीसाठी या अंड्यांचा लिलाव करण्यात आला. 100 रुपयांपासून बोली लावण्यात आली, गर्दी जमली, किमतीचे आकडे वाढू लागले आणि कोणी 6 हजार तर कोणी 25 हजार रुपयांना अंड खरेदी केलं. वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना अंड्यांसाठी (एक क्रेट) 25 हजार मोजणाऱ्या शब्बीर हुसैन या स्थानिकानं म्हटलं, 'सर्वांनाच माहितीये एका अंड्याची किंमत साधारण 10 रुपये आहे. 25 हजार रुपये माझ्याकडे आहेत म्हणून मी ते दिले असं नाही. यातून हा संदेश दमिळतो की, इराणमधील मुलांवर अत्याचार होत आहेत आणि त्यांच्या मदतीसाठी मी ही रक्कम मोजली. आम्ही या समुदायासाठी जगलोय. आतापर्यंत त्यांनी कोणता आदेश दिला नसला तरीही आम्हाला आमच्या (शिया नेत्याचं) नेत्याच्या प्रत्येक आदेशाचं पालन करावं लागेल.'

फक्त अंडच नव्हे तर, लडाखमध्ये करकिट्चू गावात सफरचंदासाठी 1.05 लाख रुपये इतकी मोठी रक्कमही लिलावात मोजण्यात आली आहे. साधारण आठवड्याभरापासून लडाखमध्ये रस्त्यारस्त्यांवर नागरिक अंडी, सफरचंद, दागिने, तांब्याची भांडी, फर्निचर असं साहित्य लिलावासाठी आणून त्या माध्यमातून आर्थिक मदत उभी करत आहेत. स्थानिकांनि यामध्ये हिरीरिनं सहभाग घेतला असून, अमेरिकेच्या हल्ल्यात इराणचे नागरिक प्रभावित झाले असून, त्यांच्यासाठी हा निधी गोळा केला जात असल्याचं येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे. 

शिया संघटनांकडून मदतीचं आवाहन...

इराण विरुद्ध अमेरिका- इस्रायसल असा संघर्ष सुरू झाल्यापासूनच विविध शिया संघटनांनी इराणच्या जनतेसाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचं आवाहन केलं. जम्मू काश्मीर शिया असोसिएशननं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मदतीसाठी आव्हान केलं होतं. इराणच्या दूतावासानंही मार्च 2026 मध्ये या संघर्षादरम्यान सहायता निधीसाठी आवाहन करणारी पोस्ट केली होती. ज्यांतर्गत 14 मार्च रोजी भारतीय नियमांनुसार वेगळ्या SBI खात्याच्या माध्यमातून यासाठीची व्यवस्था करण्यात आली. भारतीयांकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीसाठी इराणी दूतावासानं देशाचे आभारही मानले. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

