Explained: भारत सोडून का पळतायत परदेशी गुंतवणूकदार? शेअर मार्केटमध्ये वाईट काळाची सुरुवात? जाणून घ्या!

Share Market Crash: इराण युद्धाच्या धक्क्यामुळे विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FII) भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसा काढत आहेत. फेब्रुवारीच्या शेवटी युद्ध सुरू झाल्यापासून त्यांनी सुमारे 18 अब्ज डॉलर (1.5 लाख कोटी रुपये) मागे घेतले आहेत. यामुळे निफ्टी आपल्या एका वर्षातील उच्चांकापासून 9 टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. भारताला पूर्वी जगातील सर्वात आकर्षक उभरता बाजार मानले जायचे, पण आता विदेशी फंड्स येथे गुंतवणूक टाळत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किंमती, रुपयाची कमकुवतता आणि करातील बदल यांसारख्या कारणांमुळे ते पैसा दक्षिण कोरिया, तैवान किंवा अमेरिकेसारख्या सुरक्षित ठिकाणी नेण्याकडे वळले आहेत. याचा परिणाम केवळ शेअर बाजारावर नाही तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
इराण आणि अमेरिकेतील दोन आठवड्यांचा युद्धविराम विदेशी गुंतवणूकदार फक्त तात्पुरती शांतता म्हणून पाहत आहेत. हा करार टिकेल की पुन्हा युद्धाचा दुसरा टप्पा सुरू होईल, याची खात्री त्यांना नाही. बाजार तज्ज्ञांच्या भाषेत हे ‘डेड कॅट बाउंस’ सारखे आहे – म्हणजे घसरत्या बाजारात येणारी छोटी आणि काल्पनिक उडी. स्थायी शांतता न झाल्याने मोठे जागतिक फंड्स भारतात परत येण्यास तयार नाहीत. यामुळे बाजारात सतत भीतीचे वातावरण राहते आणि गुंतवणूक थांबते.
ब्रेंट क्रूडची किंमत 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्याने भारताला मोठा फटका बसला आहे. तेल महाग झाल्याने देशाचा चालू खाते तूट वाढेल आणि महागाईही वाढेल. यामुळे रिझर्व बँकेवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव येईल. अर्थव्यवस्थेला या वेळी सवलतीची गरज असताना ही दुहेरी मार अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला धोका निर्माण करते. विदेशी गुंतवणूकदार हे स्पष्टपणे पाहतात आणि म्हणून पैसा बाहेर काढतात.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया 93 ते 95 च्या पुढे गेला आहे. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा नफा कमी होतो. त्याच वेळी अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. येथे जोखीम नसताना चांगला परतावा मिळत असताना ते भारतासारख्या जोखमीच्या बाजारात का गुंतवणूक करतील? दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारख्या देशांमध्ये जास्त परतावा आणि कमी जोखीम असल्याने विदेशी फंड्स भारताला प्राधान्य देणे थांबवत आहेत.
2024 च्या अर्थसंकल्पात शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स 10 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आला. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) देखील वाढवला गेला. व्हिएतनाम किंवा इंडोनेशियासारख्या देशांच्या तुलनेत भारतातील करभार जास्त असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांना हे महागडे सौदे वाटू लागले आहेत. मुनाफ्यावर जास्त कर भरावा लागल्याने ते भारतातून हात आखडून घेत आहेत.
गेल्या साडे चार वर्षांत डॉलरच्या दृष्टिकोनातून निफ्टीने जवळपास शून्य परतावा दिला आहे. 2021 च्या अखेरीस गुंतवणूक केलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांचा नफा रुपयाच्या कमकुवततेमुळे पूर्णपणे संपला आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही जागतिक फंड मॅनेजरला आपल्या टीमला भारतात पुन्हा गुंतवणूक करण्यासाठी राजी करणे कठीण झाले आहे. दीर्घकाळ नफा न मिळाल्याने विश्वास डळमळला आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांना आता भारतात पूर्वीसारखे फायदे दिसत नाहीत. बाजार घसरल्याने शेअर्स स्वस्त झाले तरी मोठ्या गुंतवणूक बँका खरेदी करण्याची तयारी दाखवत नाहीत. एलारा सिक्युरिटीजच्या आकडेवारीनुसार भारत उभरत्या बाजारांमध्ये एकटा पडला आहे. इतर देशांमध्ये गुंतवणूक स्थिर होत असताना भारतातून सतत पैसा बाहेर जात आहे. यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांनाही भीती वाटते.
या सर्व कारणांमुळे शेअर बाजाराबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे. महागाई, चालू खाते तूट आणि व्याजदरांचा प्रश्न एकत्र आल्याने विकास दराला खीळ बसू शकते. विदेशी पैसा बाहेर गेल्याने रुपया आणखी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर लवकरात लवकर स्थिरता आली नाही तर हा सर्वात वाईट काळ सुरू झाला असू शकतो. गुंतवणूकदारांना आता दीर्घकालीन धोरण आणि स्थिरता हवी आहे.