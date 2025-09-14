English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ही माहिती असायलाच हवी; तिकीटाचा रिफंड हवाय फक्त हा नियम लक्षात ठेवा

Indian Railway Rules: ट्रेन उशिरा आलीये पण तुम्हाला प्रवास प्रवास करायचाच नाहीये तर तुम्ही अशा प्रकारे तिकीटाचे रिफंड मिळवू शकता. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 14, 2025, 04:38 PM IST
IRCTC refund rules Train delayed Heres how you can file a TDR and get a refund from

Indian Railway Rules: भारतीय रेल्वे जगातील सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. दररोज लाखो प्रवासी ट्रेनमधून प्रवास करतात. मात्र अनेकदा प्रवाशांना ट्रेन उशिराने आली की त्रास सहन करावा लागतो. यामुळं अनेकांचे ठरलेले शेड्युल बिघडते. जर ट्रेन लेट असेल तर रिफंड मिळू शकता का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. रेल्वेचा नियम काय सांगतो? जाणून घेऊया सविस्तर 

ट्रेन उशिरा आल्यास रेल्वेचा नियम काय सांगतो?

भारतीय रेल्वेनुसार, जर एखादी ट्रेन तीस तास किंवा त्यापेक्षा अधिक उशिरा येते तर प्रवाशांना संपूर्ण तिकिटाचे पैसे परत मिळू शकतात. हा नियम प्रवाशांच्या सुविधेसाठी व त्यांच्या अधिकारांच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आला आहे. म्हणजेच जर तुमची ट्रेन उशिराने धावत आहे आणि तुम्हाला त्या ट्रेनमध्ये प्रवास करायचा नसेल तर तुमचे कोणतेही नुकसान न करता पैसे परत मिळू शकतात. 

रिफंड क्लेम कसं कराल?

ट्रेन उशिराने धावत असल्यास रिफंड क्लेम करायचे झाल्यास रेल्वेने तिकीट डिपॉझिट रीसीटची सुविधा दिली आहे. यासाठी प्रवाशांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. 

ऑनलाइन प्रक्रिया कशी असेल?

- सगळ्यात आधी आपल्या IRCTC अकाउंटला लॉगिन करा
- आता बुक तिकीट हिस्ट्री सेक्शनमध्ये जा
- तिथे तुम्हाला तिकीटासंदर्भातील TDRचा पर्याय मिळेल
- टीडीआर फाइल करताना कारण निवडा की ट्रेन 3 तास किंवा त्यापेक्षा जास्त उशीराने धावत आहे. 
- फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, रेल्वे तुमच्या दाव्याची पडताळणी करेल आणि त्यानंतर काही दिवसांत परतावा थेट तुमच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जाईल.

काउंटर तिकिटांसाठी काय नियम आहे?

जर तुम्ही रेल्वे स्थानकाच्या काउंटरवरून तिकीट घेतले असेल, तर ट्रेनला उशीर झाल्यास, तुम्हाला स्टेशन मास्टर किंवा आरक्षण काउंटरवर जाऊन परतावा मागावा लागेल. तेथे आवश्यक फॉर्म भरल्यानंतर, तुमचे भाडे परत केले जाईल.

किती दिवसांत पैसे परत केले जातील?

सामान्यतः, आयआरसीटीसीवरून बुक केलेल्या तिकिटांचा परतावा 7 ते 10 कामकाजाच्या दिवसांत तुमच्या बँक खात्यात जमा होतो. त्याच वेळी, पैसे थेट रोख स्वरूपात किंवा काउंटर तिकिटांवर बँक खात्यात परत केले जातात.

हा नियम का आवश्यक आहे?

भारतीय रेल्वेचा हा नियम प्रवाशांच्या हिताचा आहे. जेव्हा एखादी ट्रेन तासनतास उशिराने येते तेव्हा प्रवाशांचे वेळापत्रक आणि योजना बिघडते. अशा परिस्थितीत, त्यांना कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे पाऊल प्रवाशांना रेल्वेकडून विश्वास आणि सुविधा देण्याचा एक मार्ग आहे.

जर तुम्हाला ट्रेन उशिरा आली तर प्रवास करायचा नसेल, तर वेळेत टीडीआर दाखल करा. ज्यांनी ऑनलाइन तिकिटे बुक केली आहेत त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया सोपी आहे, तर ज्यांनी काउंटरवरून तिकिटे बुक केली आहेत त्यांना स्टेशनवर जाऊन अर्ज करावा लागेल. लक्षात ठेवा, जर तुम्ही ट्रेनमध्ये अंशतः प्रवास केला असेल तर तुम्हाला पूर्ण परतावा मिळणार नाही, परंतु फक्त अंशतः परतावा दिला जाईल.

