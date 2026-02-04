English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
मार्च महिन्याचा बेत ठरला! किमान खर्चात 'देवभूमी'ची सफर; समुद्र, डोंगर, सुग्रास जेवण... IRCTC चं मस्त पॅकेज पाहाच!

Travel Updates : त्याचत्याच दिनचर्येला तुम्ही कंटाळला आहात? पाहा किमान खर्चात कशी करता येईल एका उत्तम ठिकाणाची सफर... पाहा यावेळी कुठं भटकंतीसाठी जायची मिळतेय संधी...   

सायली पाटील | Updated: Feb 4, 2026, 02:16 PM IST
IRCTC Kerela Tour Package : सुट्ट्यांचा एक हंगाम संपत नाही, तोच आणखी एक हंगाम आता तोंडावर आला आहे. अर्थात अनेक शाळांच्या उन्हाळी सुट्ट्या लवकरच सुरू होणार आहेत. त्यामुळं मार्च, एप्रिल महिन्यात भटकंतीसाठी कुठं जायचा हाच प्रश्न अनेकांपुढं पडला असेल. काही मंडळी त्यांच्या रोजच्या साचेबद्ध जीवनशैलीला कंटाळले असतील, एका छानशा निवांत अशा सहलीच्या शोधात असतील. अशा सर्वच मंडळींसाठी IRCTC जणू तारहणराच ठरणार आहे. निमित्त ठरतंय ते म्हणजे नवं टूर पॅकेज. 

IRCTC च्या नव्या पॅकेजमध्ये कुठं फिरण्याची संधी? 

सहसा मार्च महिना म्हटलं की उन्हाळ्याची ही सुरुवात असंच चित्र असतं. मात्र, या मोसमात तुम्हाला डोंगररांगा, शांत वातावरण, समुद्राची गाज असा अनुभव घ्यायचा असेल, तर IRCTC या भारतीय रेल्वेच्या अख्तयारित कार्यरत असणाऱ्या संस्थेकडून उत्तम अशा सफरीचा बेत आखण्यात आला आहे. (Amazing Kerala) 'अमेझिंग केरला' / केरळ अशा नावानं ही सहल आखण्यात आली आहे. 6 रात्री आणि 7 दिवसांसाठीचा हा बेत असून, यामध्ये पर्यटकांना कोच्ची, मुन्नार, थेक्कडी, कुमारकोम, त्रिवेंद्रम या ठिकाणांची सफर करता येणार आहे. 

22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026 साठी ही सहल असून, यामध्ये विमान प्रवास असणार आहे. मुद्दा एकच ही सहस लखनऊपासून सुरू होतेय. त्यामुळं मुंबई, पुण्यातून जायचं झाल्यास आधीचे तीन - चार दिवस लखनऊ आणि त्यानंतर थेट केरळ असा प्रवास करता येईल. आयआरसीटीसीच्या या प्रवास आराखड्यात खाण्यापिण्यासह राहण्याची सोय 3 Star हॉटेलांमध्ये केली जाईल. 

कुठं- कुठं फिरण्याची मिळणार संधी? 

केरळ भ्रमंतीमध्ये कोच्चीचा किल्ला, चियापारा धबधबा, पुनरजानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कुंडला बंधारा आणि तलाव, मेट्टुपेट्टी बंधारा, इको पॉईंट, चहाचे मळे, चहाचं संग्रहालय, पेरियार अभयारण्य, मसाला शेती, अलेप्पीचा किनारा, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर आणि कोवलम समुद्रकिनारा अशा ठिकाणी नेण्यात येईल. 

केरळ भ्रमंतीसाठी किती खर्च येणार? 

आयआरसीटीसीच्या या टूर पॅकेजमध्ये एका व्यक्तिचा खर्च 78000 रुपये इतका आहे. तर, दोन व्यक्ती एकत्र असल्यास हा खर्च 55200 रुपये (माणसी) इतका असेल. तीन व्यक्तींचा गट असल्यास माणसी 52400 रुपये इतका खर्च येईल. तर आईवडिलांसोबत असणाऱ्या लहान मुलांसाठी 45900 रुपये इतका खर्च येईल अशी माहिती आहे. 

कुठं मिळेल या सहलीसंदर्भातील माहिती? 

केरळच्या या टूर पॅकेजसाठी आयआरसीटीसीच्या उत्तर क्षेत्र प्रबंधकांनी माहिती दिली असून, या सहलीत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्त्वावर सहलीत स्थान मिळेल. यासाठीची बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर, लखनऊस्थित आयआरसीटीसी कार्यालय किंवा IRCTC च्या अधिकृत संकेतस्थळाच्या माध्यमातून होईल. त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही माहितीसाठी 
लखनऊ: 8287930911/9236391911/8287930902 या क्रमांकांवर संपर्क साधावा. 
 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

