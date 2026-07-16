/IRCTCची नवीन तिकीट बुकिंग वेबसाइट लाँच, प्रवाशांचे काम सोप्पे होणार, फास्टर चेकआउट फिचर मिळणार

भारतीय रेल्वेची ऑनलाइन तिकीट बुकिंग वेबसाइट IRCTC चे नवीन व्हर्जन लाँच करण्यात आले आहे. या अपग्रेडचा मुख्य उद्देश हा ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना फायदा व्हावा हा आहे. ऑनलाइन तिकीट बुक करण्याची प्रक्रिया फास्ट आणि कोणत्याही अडथळ्याविना व्हावी, असा प्रशासनाचा उद्देश आहे. म्हणजेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून आलेल्या फिडबॅकनुसारच हे बदल करण्यात आले आहेत.
आयआरसीटीसीने केलेले बदल नीट समजून घेऊयात या रिपोर्टमधून
प्रश्न 1: आयआरसीटीसीच्या या नवीन वेबसाइटबाबत काय अपडेट आले आहे?
IRCTC च्या वेबसाइटचा बीटा व्हर्जन 15 जुलै 2016 रोजी रात्री 9 वाजला लाइव्ह करण्यात आले होते. मागच्याच महिन्यात रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका कार्यक्रमात ही घोषणा केली होती. 15 जुलै रोजी आयआरसीटीसीची नवी वेबसाइट लाँच करण्यात येईल.
प्रश्न 2: प्रवाशांसाठी नवीन बीटा वेबसाइटमध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहेत?
रेल्वे प्रवाशांसाठी चार मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
स्मार्ट कॅप्चाः आता लॉगिंग किंवा बुकिंग करताना सारखं कॅप्चाचा अडथळा जाणवणार नाही. त्याचबरोबर, पॉप अप, ग्राफिक्स आणि लक्ष विचलित करणारे एलिमेंट्स हटवण्यात आले आहेत.
किती सीट उपलब्ध आहेतः आता युजर्सना वेगवेगळे क्लास जसं की, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसीसाठी सारखं सर्च करावं लागणार नाही. सर्व श्रेणींसाठी किती सीट आहेत हे एकदाच स्क्रीनवर दिसणार आहे.
फास्ट चेकआउटः IRCTCने बुकिंगसाठी फास्टर चेकआउट फिचर सुरू केलं आहे. तिकीट बुक करताना प्रवाशांना अनेक स्टेप फॉलो कराव्या लागत होत्या. मात्र आता ती संख्या कमी करण्यात आली आहे. स्टेप्स कमी झाल्याने बुकिंगसाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे.
रिपीट बुकिंगः सतत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना इजीअर रिपीट बुकिग ची सुविधा देण्यात आली आहे. यात प्रवाशांची माहिती आधीच सेव्ह असणार आहे. त्यामुळं दुसऱ्यावेळी तिकीट बुक करताना तुम्हाला पुन्हा नाव आणि वय तसंच, अन्य माहिती द्यावी लागणार नाही.
प्रश्न ३: बीटा वेबसाईट कशी ॲक्सेस करता येईल, ती लिंक मला कुठे मिळेल?
प्रवास https://www.irctc.co.in/eticket/ या संकेतस्थळाला भेट देऊन नवीन पोर्टलचा अनुभव घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, जुन्या किंवा विद्यमान IRCTC होमपेजला भेट देणाऱ्यांना मुख्य पृष्ठावरच नवीन बीटा वेबसाइटची थेट लिंक देखील दिली आहे.
प्रश्न 4: बीटा व्हर्जन जारी करण्यामागे रेल्वेचा खरा उद्देश काय आहे?
बीटा व्हर्जन सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश प्रवाशांकडून अभिप्राय आणि सूचना गोळा करणे हा आहे. रेल्वे प्रवासी नवीन वेबसाइट वापरू शकतील आणि फिचर्सबाबत आपला फिडबॅक देऊ शकतील. या फिडबॅकच्या आधारे, ग्राहकांचे समाधान वाढवण्यासाठी भविष्यात वेबसाइटमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.
प्रश्न 5: आयआरसीटीसी वेबसाइटवर हा बदल करणे का आवश्यक झाले?
2002 मध्ये सुरू झालेली आयआरसीटीसी वेबसाइट ही देशातील सर्वात व्यस्त ऑनलाइन तिकीट प्लॅटफॉर्मपैकी एक आहे. सुरुवातीला, या वेबसाइटवर कमी युजर्स होते, परंतु आता या वेबसाइटवरून दररोज सरासरी 14.5 लाख रेल्वे तिकिटे बुक केली जातात. एवढ्या मोठ्या वापरकर्ता वर्गाला अखंड, जलद सेवा देण्यासाठी आणि वेबसाइटला तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत ठेवण्यासाठी, वेबसाइटच्या संपूर्ण पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे आवश्यक झाले.
प्रश्न 6: हा बदल केवळ वेबसाईटच्या डिझाइनपुरता मर्यादित आहे का?
उत्तर: नाही, हा केवळ बाह्य डिझाइनमधील बदल नाही. भारतीय रेल्वे आपल्या बॅकएंड सिस्टीममध्येही बदल करत आहे. त्याचबरोबर अनेक दशके जुनी प्रवासी आरक्षण प्रणाली (पॅसेंजर रिझर्व्हेशन इंजिन) अद्ययावत केली जात आहे.
प्रश्न 7: नवीन वेबसाइट पूर्णपणे केव्हा कार्यान्वित होईल?
प्रवासी आरक्षण प्रणाली आणि नवीन वेबसाइट या दोन्हींचा विकास एकाच वेळी सुरू असल्याने, रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, बीटा व्हर्जनच्या युजर्सचा फिडबॅक मिळाल्यानंतर आणि प्रणालीचे काम पूर्ण झाल्यावर, पूर्णपणे कार्यान्वित असलेले नवीन IRCTC पोर्टल पुढील काही आठवड्यांत सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. तोपर्यंत, प्रवासी बीटा व्हर्जन वापरू शकतात आणि जुन्या पोर्टलद्वारे त्यांचे नेहमीचे आरक्षण सुरू ठेवू शकतात.