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IRCTCची नवीन तिकीट बुकिंग वेबसाइट लाँच, प्रवाशांचे काम सोप्पे होणार, फास्टर चेकआउट फिचर मिळणार

भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग वेबसाइटचे नवीन व्हर्जन लाँच केले आहे. या अपग्रेडचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना तिकीट बुकिंगचा अनुभव देणे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:14 PM IST
IRCTCची नवीन तिकीट बुकिंग वेबसाइट लाँच, प्रवाशांचे काम सोप्पे होणार, फास्टर चेकआउट फिचर मिळणार
Image Credit: IRCTC Website 2026 Ticket Booking Beta Version Details Update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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IRCTCची नवीन तिकीट बुकिंग वेबसाइट लाँच, प्रवाशांचे काम सोप्पे होणार, फास्टर चेकआउट फिचर मिळणार
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