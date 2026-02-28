IRCTC चे होळी स्पेशल राजस्थान टूर पॅकेज! विमानाने प्रवास, अजमेर, जैसलमेरमध्ये अलिशान राजवाड्यात मुक्काम, एकदम रॉयल अनुभव

IRCTC Tour Package: होळीच्या निमित्ताने लाँग विकेंड आला आहे. तुम्ही होळीची सुट्टी आहे म्हणून ट्रिप प्लॅन करत असाल तर एक आनंदाची बातमी आहे. आयआरसीटीसीने राजस्थानसाठी एक खास टूर पॅकेज लाँच केले आहे. हे खास होळी स्पेशल पॅकेज आहे. या पॅकेजमध्ये होळीदरम्यान राजस्थानमधील सुंदर आणि ऐतिहासिक शहरे एक्सप्लोर करण्याची संधी मिळणार आहे. विमानाने प्रवास, अजमेर, जैसलमेरमध्ये अलिशान राजवाड्यात मुक्काम असा एकदम रॉयल अनुभव मिळणार आहे.
ही टूर 3 मार्च 2026 पासून सुरू होईल. संपूर्ण प्रवास 7 दिवस आणि 6 रात्र अशी ही टूर आहे. बंगळुरूहून विमानाने जयपूरला नेले जाईल. दौरा पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्ही बंगळुरूला परत याल. हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था आधीच करण्यात आली आहे, त्यामुळे तुम्हाला वेगळे बुकिंग करण्याची आवश्यकता नाही. कुठे कुठे या पॅकेजमध्ये राजस्थानमधील अनेक प्रसिद्ध शहरांचा समावेश आहे. प्रथम, तुम्ही गुलाबी शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जयपूरला फिरायला मिळणार आहे. त्यानंतर अजमेर आणि पुष्करला भेट दिली जाणार आहे. ही दोन्ही ठिकाणे धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप लोकप्रिय आहेत. त्यानंतर ब्लू सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जोधपूरची सफर घडवली जाणार आहे. येथे प्रसिद्ध जैसलमेर किल्ला आणि बिकानेरचे ऐतिहासिक किल्ले आणि राजवाडे पहायला मिळणार आहेत. तसेच राजस्थानची कला, संस्कृती आणि स्वादिष्ट पाककृती देखील अनुभवता येईल.
या टूरची किंमत वेगवेगळ्या प्रकारे ठरवली जाते. एका खोलीसाठी प्रति व्यक्ती 53,900, दोन लोकांसोबत खोली शेअर करण्यासाठी प्रति व्यक्ती 40,500, तीन लोकांसह खोली शेअर करण्यासाठी प्रति व्यक्ती 38,500 रुपये शुल्क आहे. मुलांसाठी वेगळे शुल्क देखील आकारले जाते. 5 ते 11 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी बेडसह 34,500 आणि बेडशिवाय 30,950 शुल्क आकारले जाते. 2 ते 4 वर्षे वयोगटातील लहान मुलांसाठी देखील वेगळे दर निश्चित केले आहेत. या पॅकेजमध्ये विमान प्रवास, हॉटेल्स आणि संपूर्ण प्रवास कार्यक्रम समाविष्ट आहे. तुम्हाला स्वतःहून जास्त नियोजन करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त बुक करा आणि सहलीचा आनंद घ्या. म्हणून, जर तुम्हाला होळीच्या रंगांसह राजस्थानचे शाही सौंदर्य अनुभवायचे असेल, तर हा दौरा तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी असू शकतो.