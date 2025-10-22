कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज, 'स्लीपर'च्या तिकिटावर घ्या AC कोचचा आनंद; काय आहे IRCTC ची योजना?

IRCTCs Scheme: देशभरातील कोट्यवधी प्रवासी दररोज भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. अत्यल्प दरात दुरवरच्या प्रवासासाठी रेल्वे प्रवास फायदेशीर आणि सोयीस्कर ठरतो. नियमित रेल्वे प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना रेल्वे नियमांबद्दल माहिती नसते. हे नियम माहिती झाल्यास तुमचा रेल्वे प्रवास आणखी सुखकर होऊ शकतो.
भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक खास सुविधा सुरू केलीय. ज्यामुळे स्लीपर कोचचे तिकीट बुक करूनही तुम्हाला AC कोचमध्ये प्रवासाचा आनंद घेता येऊ शकतो. थंडीच्या काळात स्लीपर कोचमध्ये प्रवास करणे अनेकांना जड जाते. अशा वेळी IRCTC ची ऑटो अपग्रेड योजना प्रवाशांना मोठा दिलासा देऊ शकते. ही योजना नेमकी काय आहे? ती कशी कार्य करते? सविस्तर जाणून घेऊया.
रेल्वेच्या AC1, AC2 सारख्या उच्च श्रेणीच्या कोचमधील जागा महागड्या तिकिटांमुळे अनेकदा रिकाम्या राहतात, ज्यामुळे रेल्वेचे आर्थिक नुकसान होते. यावर उपाय म्हणून रेल्वेने ऑटो अपग्रेड योजना सुरू केली. यात उच्च श्रेणीच्या कोचमध्ये जागा रिकामी असल्यास खालच्या श्रेणीतील प्रवाशांना तिथे हलवले जाते.
समजा एखाद्या ट्रेनच्या फर्स्ट AC मध्ये 4 आणि सेकंड AC मध्ये 2 जागा रिकाम्या आहेत. अशा वेळी सेकंड AC मधील प्रवाशांना फर्स्ट AC मध्ये, तर थर्ड AC मधील प्रवाशांना सेकंड AC मध्ये अपग्रेड केले जाते. यामुळे थर्ड AC मधील रिकाम्या जागा वेटिंग लिस्टमधील प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतात.
तिकीट बुक करताना IRCTC प्रवाशांना ऑटो अपग्रेडचा पर्याय विचारते. ‘होय’ निवडल्यास तुमचे तिकीट अपग्रेड होऊ शकते; नकार दिल्यास नाही. पर्याय न निवडल्यास ‘होय’ गृहीत धरले जाते.
अपग्रेड झाल्यास तिकिटाचा PNR नंबर बदलत नाही. प्रवासाची माहिती मूळ PNR वरच मिळते.
अपग्रेड झालेल्या तिकिटाची रद्दबातल केल्यास मूळ तिकिटाच्या रकमेनुसार रिफंड मिळते, अपग्रेडेड श्रेणीनुसार नाही.
ही योजना प्रवाशांना कमी खर्चात उच्च श्रेणीचा प्रवासाचा अनुभव देते, तर रेल्वेचे नुकसान टाळते.
