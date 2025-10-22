English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज, 'स्लीपर'च्या तिकिटावर घ्या AC कोचचा आनंद; काय आहे IRCTC ची योजना?

IRCTCs Scheme: 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 22, 2025, 07:24 AM IST
कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी गुड न्यूज, 'स्लीपर'च्या तिकिटावर घ्या AC कोचचा आनंद; काय आहे IRCTC ची योजना?
IRCTC योजना

IRCTCs Scheme: देशभरातील कोट्यवधी प्रवासी दररोज भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. अत्यल्प दरात दुरवरच्या प्रवासासाठी रेल्वे प्रवास फायदेशीर आणि सोयीस्कर ठरतो. नियमित रेल्वे प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना रेल्वे नियमांबद्दल माहिती नसते. हे नियम माहिती झाल्यास तुमचा रेल्वे प्रवास आणखी सुखकर होऊ शकतो. 

भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक खास सुविधा सुरू केलीय. ज्यामुळे स्लीपर कोचचे तिकीट बुक करूनही तुम्हाला AC कोचमध्ये प्रवासाचा आनंद घेता येऊ शकतो. थंडीच्या काळात स्लीपर कोचमध्ये प्रवास करणे अनेकांना जड जाते. अशा वेळी IRCTC ची ऑटो अपग्रेड योजना प्रवाशांना मोठा दिलासा देऊ शकते. ही योजना नेमकी काय आहे? ती कशी कार्य करते? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे ऑटो अपग्रेड योजना?

रेल्वेच्या AC1, AC2 सारख्या उच्च श्रेणीच्या कोचमधील जागा महागड्या तिकिटांमुळे अनेकदा रिकाम्या राहतात, ज्यामुळे रेल्वेचे आर्थिक नुकसान होते. यावर उपाय म्हणून रेल्वेने ऑटो अपग्रेड योजना सुरू केली. यात उच्च श्रेणीच्या कोचमध्ये जागा रिकामी असल्यास खालच्या श्रेणीतील प्रवाशांना तिथे हलवले जाते.

कशी कार्य करते योजना?

समजा एखाद्या ट्रेनच्या फर्स्ट AC मध्ये 4 आणि सेकंड AC मध्ये 2 जागा रिकाम्या आहेत. अशा वेळी सेकंड AC मधील प्रवाशांना फर्स्ट AC मध्ये, तर थर्ड AC मधील प्रवाशांना सेकंड AC मध्ये अपग्रेड केले जाते. यामुळे थर्ड AC मधील रिकाम्या जागा वेटिंग लिस्टमधील प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतात.

कोणाला मिळू शकतो फायदा?

तिकीट बुक करताना IRCTC प्रवाशांना ऑटो अपग्रेडचा पर्याय विचारते. ‘होय’ निवडल्यास तुमचे तिकीट अपग्रेड होऊ शकते; नकार दिल्यास नाही. पर्याय न निवडल्यास ‘होय’ गृहीत धरले जाते.

PNR मध्ये बदल नाही

अपग्रेड झाल्यास तिकिटाचा PNR नंबर बदलत नाही. प्रवासाची माहिती मूळ PNR वरच मिळते.

रिफंड नियम

अपग्रेड झालेल्या तिकिटाची रद्दबातल केल्यास मूळ तिकिटाच्या रकमेनुसार रिफंड मिळते, अपग्रेडेड श्रेणीनुसार नाही.

प्रवाशांचा फायदा

ही योजना प्रवाशांना कमी खर्चात उच्च श्रेणीचा प्रवासाचा अनुभव देते, तर रेल्वेचे नुकसान टाळते.

FAQ

१. IRCTC ची ऑटो अपग्रेड योजना म्हणजे काय आणि ती कशी कार्य करते?

IRCTC ची ऑटो अपग्रेड योजना स्लीपर कोचचे तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना AC कोचमध्ये प्रवासाची संधी देते. उच्च श्रेणीच्या कोचमधील (जसे AC1, AC2) जागा रिकाम्या राहिल्यास, खालच्या श्रेणीतील (उदा. स्लीपर किंवा थर्ड AC) प्रवाशांना त्या जागांवर अपग्रेड केले जाते. उदाहरणार्थ, फर्स्ट AC मधील रिकाम्या जागांवर सेकंड AC चे प्रवासी आणि सेकंड AC मधील जागांवर थर्ड AC चे प्रवासी हलवले जातात. यामुळे रेल्वेचे नुकसान टळते आणि प्रवाशांना आरामदायी प्रवास मिळतो.

२. ऑटो अपग्रेड योजनेसाठी कोण पात्र आहे आणि त्यासाठी काय करावे लागते?

तिकीट बुक करताना IRCTC प्रवाशांना ऑटो अपग्रेडचा पर्याय विचारते. जर प्रवाशाने ‘होय’ पर्याय निवडला तर त्यांचे तिकीट उच्च श्रेणीच्या कोचमध्ये उपलब्ध जागेनुसार अपग्रेड होऊ शकते. जर ‘नाही’ निवडले तर अपग्रेड होणार नाही. कोणताही पर्याय न निवडल्यास, IRCTC त्याला ‘होय’ मानते आणि तिकीट अपग्रेडसाठी पात्र ठरते.

३. ऑटो अपग्रेड झालेल्या तिकिटाचा PNR बदलतो का आणि रिफंड कसे मिळते?

ऑटो अपग्रेड झाल्यास तिकिटाचा PNR नंबर बदलत नाही; प्रवासाची सर्व माहिती मूळ PNR वरच मिळते. जर प्रवाशाने अपग्रेड झालेले तिकीट रद्द केले, तर रिफंड मूळ तिकिटाच्या श्रेणीनुसार (उदा. स्लीपर किंवा थर्ड AC) मिळते, अपग्रेडेड श्रेणीच्या (उदा. फर्स्ट AC) आधारावर नाही. यामुळे प्रवाशांना कमी खर्चात उच्च श्रेणीचा प्रवासाचा अनुभव मिळतो, परंतु रिफंड मूळ तिकिटानुसारच मर्यादित राहते.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

