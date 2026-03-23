Tragedy News : 10 वर्षांच्या मुलाच्या आरपार गेली लोखंडी सळी, छातीमधून थेट गळ्यात बाहेर पडली

Bulandshahr News : शनिवारी अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका 10 वर्षांच्या मुलाच्या शरीरातून आरपार लोखंडी सळी बाहेर पडली आहे. खेळताना चेंडू एका निर्मनुष्य ठिकाणी गेला. तो काढताना त्याचा पाय घसरला त्यावेळी जमिनीवर असलेली सळी थेट त्याच्या शरीरात गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.(Iron Road) धक्कादायक बाब म्हणजे ही सळी छातीत घुसली अन् गळ्यातून (Chest)बाहेर पडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मिर्झापूर गावातील रहिवासी राजकुमार यांचा मुलगा ऋषभ (10) हा ईदच्या सुट्ट्यांमध्ये आपल्या भावंडांसोबत आणि इतर मुलांसोबत रस्त्यावर क्रिकेट खेळत होता. खेळत असताना चेंडू शेजारच्या बांधकाम सुरू असलेल्या घरात गेला. चेंडू उचलण्यासाठी ऋषभ आत गेला, तेव्हा तो खांबातून बाहेर आलेल्या सळीवर पडला. ती सळी ऋषभच्या मानेत आणि छातीत घुसली. हे पाहून इतर मुलांनी आरडाओरडा केला आणि आपल्या कुटुंबीयांना सावध केले.
मुलांचा आक्रोश ऐकून ऋषभची आई, अनिता, घटनास्थळी धावत आली आणि तिने शेजाऱ्यांना माहिती दिली. राजकुमार त्यावेळी मंदिरात गेले होते. दरम्यान, शेजाऱ्यांनी गॅस कटरचा वापर करून खांबातील सळी कापली आणि मुलाला जिल्हा रुग्णालयात नेले, जिथे डॉक्टरांनी प्रथमोपचार करून त्याला दिल्लीतील उच्च केंद्रात पाठवले.
जिल्हा रुग्णालयाचे सीएमएस डॉ. प्रदीप राणा यांनी सांगितले की, मुलाला रुग्णालयात आणण्यात आले होते. लोखंडी सळई मुलाच्या घशातून आरपार जाऊन छातीत घुसली. ती सळई मुलाच्या घशात आणि छातीत खोलवर रुतली आहे. प्रथमोपचारानंतर मुलाला उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय केंद्रात पाठवण्यात आले.
2018 मध्ये नाशिकचे 33 वर्षीय सलीम शेख यांच्या शरीरात घुसलेली लोखंडी सळी कित्येक तास अडकून राहिली होती. 200 किलोमीटरचा प्रवास करून त्यांना त्याच अवस्थेत मुंबईत आणण्यात आले. ती सळई काढण्यासाठी जे. जे. हॉस्पिटलमधील 10 डॉक्टरांचे एक पथक तयार करण्यात आले. कित्येक तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, डॉक्टरांनी अखेर शेख यांच्या शरीरातून ती लोखंडी सळी काढून त्यांना नवजीवन दिले.