IRS Daughter Murder Case : 'दिदीने पैसे दिले असते तर...' 22 वर्षीय पीडितेवर बलात्कार, गळा दाबला अन् नाकही तोडलं; पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा

IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीवर बलात्कार करुन तिची क्रूर हत्या करण्यात आली. दिल्लीच्या या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं. असं असताना पीडित तरुणीचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर आळा आहे. तसेच फॉरेंसिंक तपासासाठी सँपल सुरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 08:39 PM IST
दक्षिण पूर्व दिल्लीच्या अगदी श्रीमंत परिसरात वरिष्ठ IRS अधिकारी यांच्या मुलीवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील धक्कादायक माहिती समोर आळी आहे. ही माहिती ऐकल्यावर तुमच्या शरीरावर आघात झाल्याशिवाय राहणार नाही. पोस्टमार्टम रिपोर्टनुसार, पीडितेचा मृत्यू हा गळा दाबून झाल्यामुळे आहे. तसेच तरुणीच्या अंगावर असंख्य संघर्षाचे वार असल्याचे दिसून आले एवढंच नव्हे तर हल्ल्याचे अनेक जखमा या खोलवर असल्याचं दिसून आलं. डॉक्टरांच्या म्हणण्यांनुसार, दोन्ही हातांवर आणि पायांवर अनेक जखमा आहेत. तसेच खोलवर मार लागला आहे. एवढंच नव्हे तर नाकाचे हाडंही तुटले आहे. AIIMS च्या फॉरेंसिक डिपार्टमेंटचे प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता यांनी दिली माहिती. 

शरीरावर झटापटीच्या आणि गंभीर हल्ल्याच्या खुणा

शवविच्छेदन अहवालाचा तपशील देताना, डॉ. सुधीर गुप्ता म्हणाले की, तपासणीत अनेक जखमा आढळून आल्या, ज्यावरून पीडितेने प्रतिकार केल्याचे दिसून येते. चेहऱ्यावर अनेक कापल्याच्या आणि ओरखड्यांच्या खुणा आढळल्या, तसेच नाकाचे हाड मोडलेले आढळले, जे जड वस्तूने हल्ला झाल्याचे सूचित करते. मानेच्या अंतर्गत तपासणीत स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड, स्टर्नोथायरॉइड आणि स्टर्नोहायॉइड स्नायूंमध्ये अंतर्गत रक्तस्राव झाल्याचे दिसून आले. थायरॉइड कार्टिलेजची दोन्ही शिंगे मोडलेली होती, तर हायॉइड हाड शाबूत होते. सर्व अंतर्गत अवयवांमध्ये अत्यधिक रक्तसंचय आढळला, ज्यामुळे गळा दाबून गुदमरून मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली.

आरोपीला पश्चात्ताप नाही

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, पोलीस सूत्रांनी सांगितले की, अटकेनंतर राजस्थानचा रहिवासी असलेल्या आरोपी राहुल मीनाने पश्चात्तापाचे कोणतेही चिन्ह दाखवले नाही. चौकशीदरम्यान, त्याने पोलिसांसमोर कबूल केले की तो फक्त पैसे लुटायला गेला होता आणि "ते आपोआपच घडले." त्याने तपास अधिकाऱ्यांना असेही सांगितले की, "जर माझ्या बहिणीने मला पैसे दिले असते, तर यापैकी काहीही घडले नसते." आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आरोपी त्याच घरात घरकामगार म्हणून काम करत होता. कुटुंबाचा त्याच्यावर इतका विश्वास होता की त्याला दरमहा २०,००० रुपये पगार आणि ठराविक कालावधीनंतर बोनस दिला जात होता.

नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणारी मुलगी

एका आयआरएस अधिकाऱ्याची मुलगी आयआयटी दिल्लीमधून कॉम्प्युटर इंजिनिअर होती. नागरी सेवक बनण्याचे आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा तिचा दृढनिश्चय होता. तिच्या अभ्यासात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी, तिने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी घराच्या छतावरील एका वेगळ्या खोलीचे तिच्या अभ्यासाच्या खोलीत रूपांतर केले होते. ती त्या खोलीत यूपीएससी परीक्षेची तयारी करत होती. ती खोली पुस्तके, नोट्स आणि परीक्षेच्या वेळापत्रकांनी भरलेली होती. मात्र, आरोपीने याच एकांताचा फायदा घेऊन हा भीषण गुन्हा केला.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

इतर बातम्या

Explained : मुंबईकर करणार जलमेट्रोने प्रवास! पहिल्या टप्प्य...

महाराष्ट्र बातम्या