2025 पेक्षाही 2026 वर्ष खतरनाक? भारतासह चीन आणि अमेरिकेबद्दल बाबा वेंगाचे मोठे दावे

Baba Vanga Predictions : बल्गेरियाचे प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा यांनी येणाऱ्या 2026 या वर्षासाठी भयानक भविष्यवाणी केली आहे. बाबा वेंगा हे जगभरात त्यांच्या भाकीत साठी प्रसिद्ध आहे. बाबा वेंगाने आतापर्यंत केलेल्या भाकीत खरी ठरली आहेत.
तिने सोव्हिएत युनियनचे विघटन आणि अमेरिकेतील अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या 9/11 च्या हल्ल्यांसह अनेक भाकिते केली होती. जी पूर्णपणे खरी ठरली आहेत. बाबा वांगाने 2026 साठी कोणत्या भाकिते केल्या ज्यामुळे लोक घाबरले आहेत पाहूयात.
बाबा वेंगा यांनी नैसर्गिक आपत्तींपासून ते तिसरे महायुद्ध, मानवी अधोगती आणि बहुआयामी तांत्रिक प्रगतीपर्यंतच्या भाकिते केली आहेत. सोशल मीडियावर अनेक जण 2026 साठीच्या त्यांच्या भाकिते भयावह म्हटलंय.
बाबा वांगा यांनी भाकीत केलं होतं की, 2026 ते 2028 दरम्यान जागतिक उपासमार असणार आहे. त्यांनी असा दावा केला की, चीन आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेला मागे टाकणार असं म्हटलंय. विज्ञानात लक्षणीय प्रगती होईल, असंही सांगितलंय.
येत्या काही वर्षांत तिसरे महायुद्ध होऊ शकते, असे त्यांनी भाकित बाबा वेंगा यांनी केलंय. ही भाकित लोकांना सर्वात जास्त भयावह वाटत आहे. याचे कारण रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धासह जगभरातील अनेक देशांमधील तणाव आहे.
बाबा वेंगा यांनी भारतासाठी, विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींबद्दलच्या भाकितेही केल्या होत्या. त्यांनी भारतात तीव्र पूर, भूस्खलन आणि विक्रमी तापमानाची भविष्यवाणी केली होती. बाबा वेंगा यांच्या मते, अनेक शहरांना पाण्याची टंचाई भासेल. याचा भारतीय राजकारणावरही परिणाम होईल.
बाबा वेंगा यांचं खरं नाव वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा होते. त्यांचा जन्म 1911 मध्ये सध्याच्या उत्तर मॅसेडोनियामध्ये झाला होता. वयाच्या अवघ्या 12 व्या वर्षी एका वादळात त्यांची दृष्टी गेली. त्यांच्या समर्थकांचा विश्वास आहे की त्याच वेळी त्यांना भविष्य पाहण्याची शक्ती मिळाली.
वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत बाबा वेंगा भाकिते आणि उपचार करण्यात इतक्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या की केवळ सामान्य लोकच नव्हे, तर बल्गेरियाचा राजा बोरिस तिसरा आणि सोव्हिएत नेते लिओनिद ब्रेझनेव्ह यांच्यासारखे दिग्गजही त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी येत असत. 1996 मध्ये वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. त्या बल्गेरियातील पेट्रिच येथे ज्या घरात राहत होत्या, ते आता एक संग्रहालय बनले आहे. बल्गेरियाचे बाबा वांगा त्यांच्या भविष्यवाण्यांसाठी जगभरात ओळखले जातात. त्यांना बाल्कन प्रदेशाचे नोस्ट्राडेमस म्हटले जाते.
