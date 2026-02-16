लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवणे योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 'कदाचित आम्ही जुन्या विचारांचे...'

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवलंय. विवाहपूर्व शारीरिक संबंध ठेवणे योग्य की अयोग्य यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष टिप्पण्या दिल्या आहेत. बलात्कार आणि लग्नाचे आश्वासन देण्याच्या प्रकरणातील जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण - तरुणींना उद्देशून महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.
एका महिलेशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केल्याचा आरोप असलेल्या एका पुरुषाच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली.
दरम्यान या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, लग्नापूर्वी लैंगिक संबंध ठेवण्यापूर्वी पुरुष आणि महिनेने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण ते एकमेकांसाठी अनोळखी असतात. आपण जुन्या पद्धतीचे असू शकतो, परंतु लग्नापूर्वी, मुलगा आणि मुलगी अनोळखी असतात. त्यांच्या नात्यात कितीही चढ-उतार आले तरी, लग्नापूर्वी ते शारीरिक संबंध कसे ठेवू शकतात हे आपल्याला समजत नाही.
न्यायालयात सांगण्यात आलं की, तक्रारदाराची 2022 मध्ये एका मॅट्रिमोनियल वेबसाइटद्वारे आरोपीशी ओळख झाली. त्या व्यक्तीवर आरोप आहे की, लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले आणि तिला अनेक वेळा शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीच्या सांगण्यावरून ती दुबईलाही गेली, जिथे त्याने तिला त्याच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास प्रवृत्त केले आणि तिच्या संमतीशिवाय खाजगी व्हिडीओ शूट केला. जर तिने आक्षेप घेतल्यास ते व्हायरल करण्याची धमकी त्या व्यक्तीने दिली.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तिला नंतर कळलं की, आरोपी आधीच विवाहित आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने तक्रारदाराला लग्नापूर्वी दुबईला जाण्याबाबत प्रश्न विचारला. तिने सांगितलं की दोघे लग्न करण्याचा विचार करत होते. न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी टिप्पणी केली की जर महिला लग्नाबाबत गंभीर होती, तर तिने लग्नापूर्वी आरोपीसोबत जाऊ नये.
दरम्यान जिल्हा न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. त्यानंतर, आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका (एसएलपी) दाखल केली असता त्यावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. आता पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.