/हाहाकार, विध्वंस आणि आक्रोशाचे सूर... २६ ही तारीख अशुभ आहे का? आपत्तींशी जोडलेला एक वेदनादायी इतिहास

गुजरातचा भूकंप, 'बॉक्सिंग डे' त्सुनामी आणि नेपाळमधील शोकांतिका यांमध्ये समान काय आहे, असे विचारल्यास लोक प्रामुख्याने जीवित आणि वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे सांगतील. एकदम बरोबर, पण या सर्व घटनांमध्ये एक समान आणि धक्कादायक गोष्ट आहे, तो म्हणजे '२६' हा अंक. इतर अनेक भयानक नैसर्गिक आपत्तींप्रमाणेच या घटनाही २६ तारखेलाच घडल्या. मग, २६ हा अंक अशुभ आहे का? काही विशिष्ट घटनांचा आढावा घेऊन आपण हे समजून घेऊया.
नेपाळमध्ये २६ ऑगस्टची सुरुवात एका सामान्य दिवसासारखी झाली होती; मृत्यूचे सावट जवळ आले आहे याची कोणालाच कल्पना नव्हती. अचानक हिमालयात हिमनदी फुटल्याने (ग्लेशियर बर्स्ट) प्रचंड विध्वंस झाला आणि नेपाळच्या लोकांना सावरण्याचीही संधी मिळाली नाही. यात अनेक घरे वाहून गेली, तसेच वस्त्या आणि शहरे उद्ध्वस्त झाली. १,००० हून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले आणि ४,५०० हून अधिक लोक बेपत्ता झाले. 'भोटे कोशी' नदीत पाणी आणि गाळाचा अचानक लोंढा आल्याने नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यात आणि सखल भागात भीषण पूर आला. या पुरामुळे वस्त्या पाण्याखाली गेल्या, रस्ते व पूल वाहून गेले आणि जलविद्युत प्रकल्पांचेही नुकसान झाले.
या दिवशी हिंदू कुश भागात ७.५ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि उत्तर भारतातील काही भागांत प्रचंड विध्वंस झाला. या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले; अहवालांनुसार, यात सुमारे ४०० लोकांचा मृत्यू झाला आणि मृतांमध्ये पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधील लोकांची संख्या सर्वाधिक होती.
इंडोनेशियातील जावा बेटावरील योग्याकार्ताजवळ ६.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे प्रचंड विध्वंस झाला. हजारो घरे आणि इमारतींचे नुकसान झाले किंवा त्या उद्ध्वस्त झाल्या आणि ५,७०० हून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले.
२६ जुलै २००५ रोजी महाराष्ट्रात मुसळधार मान्सूनचा पाऊस झाला, ज्यामुळे विशेषतः मुंबईत भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली. शहरात अवघ्या २४ तासांत सुमारे ९४४ मिमी पाऊस पडला; यामुळे रस्ते, घरे आणि रेल्वे मार्ग पाण्याखाली गेले आणि जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,०९४ लोकांचा मृत्यू झाला.
भारताच्या इतिहासात समुद्राचा असा रौद्र अवतार क्वचितच पाहायला किंवा ऐकायला मिळाला आहे. २६ डिसेंबर रोजी सुमात्राच्या किनारपट्टीजवळ ९.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे हिंदी महासागराच्या सीमावर्ती देशांमध्ये विनाशकारी त्सुनामी आली. इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आणि थायलंडमध्ये जीवितहानीची मोठी दुर्घटना घडली. यात सुमारे २,२८,००० लोक मारले गेले किंवा मृत झाल्याचे मानले गेले.
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी 'लष्कर-ए-तोयबा' या संघटनेचे दहा दहशतवादी समुद्रमार्गे मुंबईत घुसले आणि त्यांनी लोकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. दहशतवाद्यांनी सीएसटी (CST) टर्मिनस, ताजमहाल पॅलेस हॉटेल आणि नरिमन पॉइंट येथे अंदाधुंद गोळीबार केला. स्थानिक पोलीस आणि त्यानंतर एनएसजी (NSG) यांनी परिस्थिती हाताळली. तीन दिवसांनंतर दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. या घटनेत १६६ लोक मारले गेले आणि ३०० जण जखमी झाले. नऊ दहशतवादी मारले गेले, तर अजमल अमीर कसाबला जिवंत पकडण्यात आले आणि नंतर फाशीची शिक्षा देण्यात आली.
२६ डिसेंबर रोजी इराणमधील बाम शहरात ६.६ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे हे ऐतिहासिक शहर आणि आसपासच्या वस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. हजारो इमारती कोसळल्या; मृतांच्या संख्येबाबत वेगवेगळे अंदाज असले तरी, सुमारे ३१,००० लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त मोठ्या प्रमाणावर दिले गेले.
२५-२६ मार्चच्या रात्री उत्तर अफगाणिस्तानमध्ये भूकंपांची मालिका आली, ज्याचा बागलान प्रांतातील काही भागांवर गंभीर परिणाम झाला. माती आणि विटांची घरे कोसळली, ज्यामुळे हजारो लोक बेघर झाले. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार मृतांची संख्या १,८०० इतकी होती; मात्र, बचाव आणि मदतकार्यादरम्यान केलेल्या पुढील पाहणीत या आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले.
२६ जानेवारी रोजी जेव्हा संपूर्ण देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होता, तेव्हा गुजरातमध्ये एक प्रचंड भूकंप झाला. विशेषतः कच्छ भागात प्रचंड विनाश झाला; यात सुमारे २०,००० लोकांचा मृत्यू झाला आणि १,६६,००० लोक जखमी झाले.
२६ डिसेंबर १९३९ रोजी तुर्कीच्या एर्झिन्कान भागात ७.८ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे प्रचंड विनाश झाला. हजारो इमारती कोसळल्या आणि सुमारे ३२,७०० लोकांचा मृत्यू झाला.