Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • संकटांची साखळी! होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी दुहेरी संकट; आता मोबाईलही बंद पडणार?

संकटांची साखळी! होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी दुहेरी संकट; आता मोबाईलही बंद पडणार?

Israel Iran War : जगभरात तेलाचे दर वाढत असतानाच घरगुती आणि व्यावसायिक वापरातील गॅस सिलिंडरचा तुटवडा एक नवं संकट घेऊन आला आणि त्यातच आता आणखी एका संकटाची भर पडली. ज्यामुळं ही संकटाची साखळी काही संपताना दिसत नाहीय.   

सायली पाटील | Updated: Mar 12, 2026, 11:11 AM IST
संकटांची साखळी! होर्मुझची सामुद्रधुनी भारतासाठी दुहेरी संकट; आता मोबाईलही बंद पडणार?
israel iran war impact on india Strait of Hormuz internet cable crisis latest update

Israel Iran War : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर केलेला हल्ला आणि त्यानंतर उद्भवलेली युद्धजन्य परिस्थिती पाहता, हे संकट जगातील इतरही देशांवर थेट परिणाम करताना दिसत आहे आणि भारतालाही यामुळं झळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच आता एका नव्या संकटाची भर पडणार असल्याचं म्हटलं गेल्याचं पाहून चिंता वाढल्याचं चित्र आहे. अमेरिकेच्या दाव्यानुसार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणच्या नौदलानं सुरूंग लावल्यामुळं अमेरिकेनं इथं प्रतिहल्ला केला. ज्यामध्ये 16 इराणी जहाजांना लक्ष्य करण्यात आलं. ब्रिटनच्या दाव्यानुसार या हल्ल्यात देशाचं एक व्यापारी जहाजही यामध्ये उद्ध्वस्त झालं. 

उपलब्ध माहितीनुसार अमेरिकेच्या या हल्ल्यात तीन व्यापारी जहाजांचं मोठं नुकसान झालं, ज्यामुळं या मिसाईल हल्ल्यानं कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर आणखी गंभीर होणार असल्याची वस्तूस्थिती समोर आली आहे. मध्यपूर्वेतील या युद्धजन्य स्थितीचा परिणाम भारतात थेट सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होताना दिसत असून, इंधनच नव्हे, तर दूरसंचार क्षेत्र अर्थात टेलिकॉम सेक्टरवरही याचा परिणाम होताना दिसणार आहे. 

मोबाईल बंद पडणार? 

या तणावाच्या परिस्थितीत येत्या काळात मोबाईल कॉलिंग आणि इंटरनेट सेवांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो असा इशारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवायडर्स असोसिएशन अर्थात DIPAनं त्याबाबतचा इशारा दिला असून, टेलिकॉम टॉवर बनवणाऱ्या कंपन्यांना केला जाणारा एलपीजी पुरवठाही थांबवण्यात आल्यामुळं या अडचणी आणखी गंभीर स्वरुप धारण करताना दिसत आहेत. 

कसं मोठं होत चाललंय हे संकट? 

भारतात केंद्र शासनाच्या आदेशानंतर तेल उत्पादन कंपन्यांनी 5 मार्च 2026 पासून टॉवर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सना केला जाणारा एलपीजी पुरवठा थांबवला. सरकारच्या आदेशानुसार सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून खरेदी करण्यात आलेला गॅस हा फक्त घरगुती वापरातील गॅस निर्मितीसाठीच वापरण्यात यावा. 

मोबाईल टॉवरमध्ये या गॅसचा काय वापर? 

एलपीजी आणि मोबाईल टॉवरचा संबंध काय असाच प्रश्न तुमच्याही मनात घर करून गेला असेल. तर, टॉवर बनवण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये 'गॅल्वनायझेशन' म्हणजेच लोखंडाला गंज लढू नये यासाठी त्यावर जस्ताचा एक मोठा थर चढवला जातो. या कामादरम्यान भट्ट्या गरम ठेवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात एलपीजीची गरज भासते. मात्र येत्या काळात हा पुरवठा थांबवल्यामुळं कारखान्यांमधील कामावर त्याचा थेट परिणाम होणार असून, हा प्लांट पूर्णपणे बंद झाला, तर तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रचंड वेळ दवडला जाऊ शकतो.

हेसुद्धा वाचा : 'मूळ शिवसेनेसह उद्धव ठाकरेंवर कायद्याच्या प्रलंबित प्रक्रियेतून अन्याय'; 'सर्वोच्च' सुनावणीपूर्वी असीम सरोदेंचं सूचक विधान 

सामान्यांवरही या आदेशामुळं थेट परिणाम होण्याची शक्यता असू,न हा बदल दैनंदिन व्यवहारांवरही प्रभाव टाकू शकतो. जर मोबाईल टॉवर कार्यान्वित राहिले नाहीत, तर त्यामुळं रोलआऊट आणि नेटवर्क कवरेज वाढवण्याचं काम प्रचंड धीम्या गतीनं होईल. वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास टॉवर सुरू ठेवण्यासाठी इंधनाचीही कमतरता असल्यानं मोबाईल नेटवर्क अचानक दिसेनासेही होण्याची भीती आहे. इंटरनेटसेवांवर परिणाम झाल्यामुळं भविष्यात ऑनलाईन पेमेंट, हेल्थकेअर आणि तत्सम सेवांवर वाईट परिणाम होईल. ज्यामुळं आता केंद्रानंही हे संकट आणखी गंभीर स्वरुप धारण करु नये यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलत सामान्यांना या संकटाच्या झळांपासून शक्य तितकं दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

