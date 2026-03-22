  • 48 तासांनंतर काय घडणार? जीवावर उदार होत LPG नं भरलेलं जहाज भारताच्या किनाऱ्यावर, तुटवट्याच्या संकटाचा The End !

LPG Ship Pyxis Pioneer : अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असणाऱ्या संघर्षामध्येच संकटांसमोर उभ्या असणाऱ्या भारतासाठी एक दिलासादायक बाब नुकतीच समोर आली आहे. ज्यामुळं देशातील एलपीजी संकटांपासून मोठा दिलासा मिळण्याचं चित्र आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 11:13 AM IST
LPG Ship Pyxis Pioneer : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर (Israel iran war ) संयुक्त हल्ले केलेले असतानाच एका महायुद्धाची ठिणगी पडली आणि आता त्याचच वणव्यात रुपांतर होताना दिसत आहे. त्यातच जागतिक आयात निर्यातीसाठीचा महत्त्वाचा टप्पा असणाऱ्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर इराणचा पहारा आणि सातत्यानं सुरू असणारे भीषण हल्ले परिस्थिती चिघळवताना दिसत आहेत. त्यातच जागतिक उर्जासंकटाची चाहूल लागताच अमेरिकेनं इराणला 48 तासांचं अल्टीमेटम दिलं असून, जर होर्मुजची वाट पूर्णपणे सुरू केली नाही, थेट उर्जाकेंद्रांवरच हल्ला करण्याचा इशारा अमेरिकेनं इराणला दिला आहे. 

तिथं इराणनं इस्रायलच्या अण्वस्त्र तळाला निशाण्यावर घेतल्यामुळं परिस्थितीला भीषण वळण मिळण्याची चिंता जगभरातून व्यक्त केली जात आहे. अशा स्थितीत भारतात एलपीजी तुटवड्याचं संकट आणखी गंभीर होण्याआधीच देशाच्या कूटनितीला यश मिळताना दिसत आहे. ज्याअंतर्गत एलपीजी गॅस वाहणारं आणखी एक जहाज भारताच्या किनाऱ्यांवर आलं असतानाच ही मोठी दिलासादायक बाब ठरत आहे.

जहाज भारतापर्यंत येण्याचा थरारक प्रवास 

मध्यपूर्वेमध्ये तणाव निर्माण झालेलं असतानाच या युद्धाचा परिणाम भारतावरही दिसून आला. देशात गॅस आणि तेलाचा तुटवडा मोठ्या संकटात रुपांतरित होऊ शकतो असं वाटत असतानाच भारतानं योग्य कूटनितीच्या बळावर तेल आणि गॅसवाहू जहाजं शिवालिक, नंदा देवी, जग लाडकी ही जहाजं होर्मुजमधून पुढे आणली. इराणी नौदलानं आपल्या संरक्षणाअंतर्गत या जहाजांना सामुद्रधुनी ओलांडू दिली. होर्मुजमधील वाढता तणाव पाहता आता भारतानं अमेरिकेकडून गॅस खरेदी केली असून, ट्रम्प यांच्या देशातून टेक्सास इथून मोठ्या प्रमाणात गॅस साठा घेऊन  Pyxis Pioneer हे जहाजही भारताच्या मंगळुरू बंदरात दाखल झालं. 

सुरक्षिततेची हमी

Pyxis Pioneer अर्थात पिक्सिस पायोनिर हे एकमेव जहाज नसून, त्यामागोमाग 25 मार्च रोजी अपोलो ओशियन नावाचं आणखी एक जहाज 26,687 मेट्रिक टन इतका मोठा गॅस साठा घेऊन भारताच्या मार्गावर असून त्यापाठी 30 हजार मेट्रिक टन गॅस साठा घेऊन आणखी एक जहाजसुद्धा होर्मुज संकटावर तोडगा म्हणून भारतात येणार आहे. ही वाट मोठी असली तरीही तिथं सुरक्षिततेची हमी असून, या आव्हानात्मक प्रसंगी देशात घरगुती वापराचा गॅरपुरवठा सुरू ठेवण्यावरच केंद्राचा भर असल्याचं स्रष्ट होत आहे

अमेरिकेकडून गॅस आयात वाढवण्यासोबतच भारत इराणच्या संपर्कातही असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जिथं 22 जहाजं या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितरित्या पुढं जाऊ शकतील यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. इराणची सध्याची भूमिका पाहता अमेरिकेनंही तगडं आव्हान दिल्यानं हे युद्ध इतक्यात शमणार नाही असंच स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं आखाती देशांमधील तणाव पाहता भारतानं पर्यायी व्यवस्थाही तयार ठेवल्याचं स्पष्ट होत आहे. 

