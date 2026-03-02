English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Israel Iran War चे जम्मू काश्मीरमध्येही पडसाद; अनेक निर्बंध लागू, पर्यटनासाठी जाण्यापर्वी घ्या परिस्थितीचा आढावा

Israel Iran War चे जम्मू काश्मीरमध्येही पडसाद; अनेक निर्बंध लागू, पर्यटनासाठी जाण्यापर्वी घ्या परिस्थितीचा आढावा

Israel Iran War : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ले केल्यानंतर या देशातील सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खमेनी यांच्या मृत्यूनंतर जगातील विविध देशात घटनेचे पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळत आहे. देशात लागू करण्यात आलेले निर्बंध त्याचाच एक भाग.   

सायली पाटील | Updated: Mar 2, 2026, 02:56 PM IST
Israel Iran War : अनेक दिवसांपासूनच्या तणावग्रस्त परिस्थितीदरम्यानच अमेरिका आणि इस्रायलनं शनिवार, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर हल्ले चढवले. अनेक क्षेपणास्त्रांचा मारा करत या देशाला मोठा हादरा दिला, या हल्ल्यांमघ्ये इराणचे सर्वोत्त पदस्थ नेते Ayatollah Khamenei यांचा मृत्यू ओढावला, इराणमधील सरकारी यंत्रणांनी खमेनी यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्याचे पडसाद जगातील अनेक देशांमध्ये पाहायला मिळाले. भारतसुद्धा त्यास अपवाद ठरला नाही. 

जम्मू काश्मीरमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती... 

सोमवार, 2 मार्च 2026 रोजी काश्मीरमध्ये अधिकाऱ्यांकडून ज्या ज्या भागांमध्ये खमेनी यांच्या निधनाविरोधात निदर्शनं करण्यात आली, तिथं तिथं अनेक कठोर निर्बंध लागू केले. याच कारवाईअंतर्गत लाल चौक स्थित घंटाघर परिसरात येणाऱ्या रस्त्यांवर चहूबाजूंनी प्रवेशबंदी करण्यात आली. 

हेसुद्धा वाचा : विदारक! Israel Iran War मुळं हवाई प्रवास कोलमडला; आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं आजही रद्द? नवं वेळापत्रक जारी, प्रवासी जागा मिळेल तिथं झोपले

 

प्रदर्शनकर्त्यांना रोखण्यासाठी संपूर्ण शहरात मोठ्या संख्येनं पोलीसांसह निमलष्करी तुकड्या तैनात करण्यात आल्या. दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार काश्मीरमध्ये जवळपास 15 लाख शिया मुस्लिम लोकसंख्या असून, खमेनी यांच्या निधनाविरोधात लाल चौक, सैदा कदल, बडगाम, बांदीपोरा, अनंतनाग, पुलवामा इथं मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करण्यात आली. जिथं आंदोलनकर्ते आक्रोश करताना दिसले. या आंदोलनामध्ये अमेरिका आणि इस्रायलविरोधातील घोषणाबाजी करण्यात आली आणि वाढलेला तणाव लक्षात येताच कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यासाठी इथं प्रशासनानं अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. 

एकिकडे जम्मू काश्मीरमध्ये स्थानिकांकडून कडकडीत बंद पाळला जाणार असून, दुसरीकडे इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचं निधन म्हणजे एक दु:खाचा दिवस असल्याचं वक्तव्य महबूबा मुफ्ती यांनी करत बंदला प्राधान्य दिलं. जम्मू काश्मीरमध्ये असणाऱ्या या तणावपूर्ण शांततेदरम्यान खासगी शाळा आणि शैक्षणिक संस्था दोन दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला. 

पर्यटनाच्या दृष्टीनं काय काळजी घ्यावी? 

जम्मू काश्मीरच्या दिशेनं बऱ्याच पर्यटकांचा ओघ वर्षभर पाहायला मिळतो. मात्र सध्या इथं काही भागांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं काही निर्बंध लागू असल्यानं बहुतांश भागांमध्ये एक तणावपूर्ण शांततासुद्धा पाहायला मिळत आहे. तर, काही परिसरांमधील रस्ते बंद करण्यात आल्यानं वाहतूक प्रभावित होत आहे. ज्यामुळं भटकंतीच्या निमित्तानं जम्मू काश्मीरमध्ये यायचं झाल्यास येथील घडामोडी आणि प्रशासकीय नियमावलीवर लक्ष देण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. 

