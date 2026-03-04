English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • इराण-इस्रायल युद्धासंदर्भात राऊतांना भलतीच शंका; युद्धाचा खरा हेतू वेगळाच? मोदींना फोन कॉलवरुन सवाल

इराण-इस्रायल युद्धासंदर्भात राऊतांना भलतीच शंका; युद्धाचा खरा हेतू वेगळाच? मोदींना फोन कॉलवरुन सवाल

Aim Behind Israel Iran War USA Involvment: राज्यसभेचे खासदार असलेल्या संजय राऊतांनी इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षावरुन भलतीच शंका उपस्थित केली असून या युद्धाच्या हेतूसंदर्भात भाष्य केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 4, 2026, 11:42 AM IST
पत्रकारांशी बोलताना राऊतांचं विधान (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Aim Behind Israel Iran War USA Involvment: जगभरामध्ये चर्चेत असलेल्या इस्रायल आणि इराण युद्धासंदर्भात आणि त्यामध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या सहभागाबद्दल उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. हे युद्ध खरोखर इराण आणि इस्रायलचं आहे की त्यामागे इतर कोणी आहे अशा पद्धतीची शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे. या युद्धाचा मूळ हेतू एपस्टीन फाइल्समधून लक्ष उडाण्याचा तर नाही ना? अशी शंकाही राऊतांनी बोलून दाखवली आहे. 

ज्या देशावर हल्ला झाला त्यांच्याशी बोललात का?

इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनींच्या निधनाचासंदर्भ देताना राऊतांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. "एखाद्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांची हात्या होते पण ते शिष्ठाचार पाळले गेले आहेत का? तुम्ही अनेक फोन केले. मात्र ज्या देशावर एवढा मोठा हल्ला झाला तिथे तुम्ही काय बोलात का?" असा सवाल राऊतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारला आहे. तसेच, "पाकिस्तानमध्ये ही अनेक गोष्टी घडल्या तेव्हा शोकसंदेश देतात मग आता का नाही? असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे. 

लक्ष विचलित करण्यासाठी युद्धाचा डाव?

तसेच पुढे बोलताना राऊतांनी या युद्धाचा मूळ हेतू काय आहे याबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. "एपस्टीन फाइल्समधून लक्ष उडालं पाहिजे आणि काही राष्ट्रीय अध्यक्षांनी एकत्र येऊन हा घाट घातला आहे का? भारताल्या राजकारणी लोकांची ही नावं त्यात आहेत. यांनीच इस्रायल, अमेरिका इराण यांचं युद्ध मांडलं आहे का?" असा सवालही राऊतांनी पत्रकारांशी बोलताना विचारला.

काँग्रेसचेही कान टोचले

राऊत यांनी भाजपाच्या नेतृतवाखालील केंद्र सरकारबरोबरच युद्धावरुन काँग्रेसचेही कान टोचले आहेत. "काँग्रेस हा प्रमुख पक्ष आहे. त्यांनी युद्धासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोणी काय करावं हे त्यांचा प्रश्न आहे. नेहरूचं परराष्ट्र धोरण हे संपलं आहे का? पण तुम्हीच शोक का नाही व्यक्त केला?" असा सवाल राऊतांनी काँग्रेसलाही विचारला आहे. 

अमेरिकेने कोणाच्या सांगण्यावरुन हे केलं?

"हे युद्ध जास्त चालेल. अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून पळावं लागलं. आता त्यांना कोणाच्या सांगण्यावरून हे केलं आहे आणि आता त्यांची चूक झाली आहे हे ही त्यांना वाटत आहे. हे युध्द जास्त चालणार आहे," असंही राऊतांनी म्हटलं आहे. तसेच, "स्पेन आणि ब्रिटन यांनी ही युद्धात सहभागी होण्यासाठी नकार दिला आहे," असंही राऊत यांनी नमूद केलं.

