  भारताबाबतची धास्तावणारी भविष्यवाणी; सामान्य नागरिकांसाठीही स्पष्ट इशारा, खिशातील पैशावर लक्ष ठेवा!

Indian Financial Crisis : जागतिक आर्थिक मंदी, महागाईची लाट आणि आर्थिक चणचण अशी वैश्विक संकटं मानवापुढं उभी ठाकणार असल्याची अनेक भाकीतं आतापर्यंत वर्तवण्यात आली आणि आता तिच भाकीतं खरीसुद्धा ठरताना दिसत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Mar 25, 2026, 08:43 AM IST
Indian Financial Crisis : संपूर्ण जग एका मोठ्या संकटाचा सामना करत असून दर दिवसागणिक हे संकट आणखी गडद होत चालल्याचं चिन्हं आहे. अशा या संकटाची पूर्वसूचना देऊनही अखेर अनेक देश अपयशी ठरल्यानं एक मोठं आव्हान जगातील आणि प्रामुख्यानं आशिया खंडातील देशांपुढं उभं ठाकत आहे. नुकतंच एका अहवालाच्या माध्यामतून त्याबाबतचा इशारा जारी करण्याचत आला, ज्यानुसार आर्थिक क्षेत्रामध्ये भारतासह इतर देशांबाबत धास्तावणारी भविष्यवाणी करण्यात आली. 

इस्रायल- अमेरिका इराण युद्धाचा नकारात्मक परिणाम

मूडीजच्या अहवालानुसार एशिरा पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर इस्रायल- अमेरिका इराण युद्धाचा नकारात्मक परिणाम होणार असून, या संपूर्ण क्षेत्रातच अर्थव्यवस्था डबघाीला जाऊ शकतात. जे देश मध्यपूर्वेतून इंधनाची आयात करतात त्यांचं प्रामुख्यानं मोठं नुकसान होण्याचा इशारा या अहवालातून देण्यात आला आहे. मूडीजनं जारी केलेल्या आऊटलूक रिपोर्टमध्ये याबाबतचा तपशील देण्यात आला आहे. 

एशिया पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये भारत, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर अशा देशांचा समावेश आहे. विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेत भविष्यवाणी करणाऱ्या मूडीजनुसार एशिया पॅसिफिकचा जीडीपी अर्थात दरडोई उत्पन्नाचा सरासरी आकडा 4.3 टक्के म्हणजेच 4.15 टक्क्यांहून काहीसा कमी आहे. 2026 मध्ये हीस सरासरी 4 टक्क्यांवर येईल. तर, 2027 मध्ये साधारण 3.6 टक्क्यांवर येईल. हे युद्ध आणखी दीर्घकाळ सुरूच राहिलं, तर ही टक्केवारी थेट 3 टक्क्यांवर घसरु शकेल, ज्यामुळं चिंता वाढत आहे. 

सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम?  

आशियाई देशांच्या आणि प्रामुख्यानं भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही धजकी भरवणारी बाब आहे. कारण, याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार आहे. एक वेळ अशीही येऊ शकते जिथं महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढेल. व्यवसाय घटेल, व्यावसायिकांचं नुकसान नोकऱ्या संकटात येतील. अशा स्थितीत काहीही खरेदी करण्याची नागरिकांची क्षमतासुद्धा कमकुवत होईल. आर्थिक भविष्याबाबत प्रश्नचिन्हं उपस्थित करणाऱ्या या अहवालात दोन मुख्य कारणं अधोरेखित होत असून, त्यातील पहिलं कारण आहे, मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि दुसरं कारण म्हणजे अमेरिकेनं केलेला आयात शुल्काचा मारा अर्थात टॅरिफ बॉम्ब. 

2026 च्या सुरुवातीलाच एशिया पॅसिफिकची अर्थव्यवस्था कमकुवत स्थितीत दिसल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं. घरगुती उत्पादनक्षमता आणि निर्यातीतही घट असतानाच आयाक शुल्काचा मारा आणि मागोमाग इस्रायल इराण युद्धामुळं ही परिस्थिती आणखी चिघळली, ज्याची पूर्ण कल्पना भारत सरकारला असल्याचं मूडीजमध्ये सांगण्यात आलं असून, आता ही सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांनी हातात असणारा पैसा सांभाळून ठेवणं गरजेचं असल्याचाच मुद्दा यातून अधोरेखित होत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

