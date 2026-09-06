/ISRO चे 120 वर्षाचे तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित; ISRO चा कंट्रोल प्रायव्हेट कंपन्याच्या हातात? 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडल्यानंतर पुन्हा खळबळ

ISRO : अंतराळ क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी सहा वर्षानंतर खुले झाले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. इस्रोच्या विविध केंद्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ कर्मचारी संघटनांच्या 500 कर्मचाऱ्यांनी इस्रोच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयावर अधिकृत स्पष्टीकरण मागितले आहे. कर्मचाऱ्यांनी एक संयुक्त पत्र लिहिले आहे.
इस्त्रोच्या कर्मचारी संघटनांनी 4 सप्टेंबर रोजी इस्रोचे अध्यक्ष आणि अंतराळ विभागाचे (DoS) सचिव व्ही. नारायणन यांना एक पत्र पाठवले आहे. पाठवलेल्या पत्रात, कर्मचारी संघटनांनी खाजगीकरण धोरण, इस्रोची भविष्यातील भूमिका आणि त्याचा विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
SHAR कर्मचारी संघटना (श्रीहरिकोटा)
आयसॅक कर्मचारी संघटना, बंगळूरु
इस्रो स्टाफ असोसिएशन-एलपीएससी (एलपीएससी, तिरुवनंतपुरम)
इस्रो स्टाफ असोसिएशन-बीबीयू
एनआरएसए कर्मचारी संघ (एनआरएसए)
स्पेस एम्प्लॉईज असोसिएशन-बीबीयू
इस्रो स्टाफ असोसिएशन-IPRC (IPRC, महेंद्रगिरी)
एसएसी कर्मचारी कल्याण संघटना (एसएसी, अहमदाबाद)
इन-स्पेसचे अध्यक्ष पवन कुमार गोएंका यांच्या वक्तव्यामुळे गोंधळ
इन-स्पेसचे अध्यक्ष पवन कुमार गोएंका यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे गोंधळ उडाला आहे. अखेरीस, इस्रो कोणतीही प्रक्षेपण वाहने अर्थात रॉकेट बनवणार नाही. हे काम खाजगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम पीएसयू करतील असं गोएंका यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले . इन-स्पेस प्रमुखांच्या वक्तव्यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. कर्मचारी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल (SSLV) च्या हस्तांतरणाने सुरुवात झाली असून, आता PSLV आणि LVM3 सारख्या मुख्य रॉकेटचे उत्पादन खाजगी हातात सोपवण्याची तयारी सुरू झाली असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
इस्रोचे सुमारे 120 तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. याशिवाय, कुलशेखरपट्टिनम (तामिळनाडू) येथील नवीन अवकाश प्रक्षेपण संकुलासारख्या पायाभूत सुविधा खाजगी कंपन्यांसाठी खुल्या केल्या जात आहेत. ISRO चा कंट्रोल अप्रत्यक्षपणे प्रायव्हेट कंपन्याच्या हातात जात आहे.
अंतराळ विभागाने या धोरणासाठी कोणताही अधिकृत आराखडा जाहीर न केल्यामुळे वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. सुरक्षित नोकरीबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. रॉकेट आणि उपग्रह निर्मिती हे केवळ 'कंत्राट किंवा जुळवणी'चे काम नाही, तर ते इस्रोचे मुख्य कौशल्य आणि सामरिक ओळख आहे असं म्हणत कर्मचाऱ्यांनी खाजगीकरणावर आक्षेप घेतला आहे.
रॉकेट आणि उपग्रह निर्मिती तसेच यांचे प्रक्षेपण यासारखी कामे बाह्यस्रोतांकडून करून घेतल्याने अंतर्गत संशोधनावर परिणाम होईल, मंजूर पदांची संख्या कमी होईल आणि भविष्यातील शासकीय भरतीवर मर्यादा येतील. तसेच, यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती आणि कौशल्य विकासाच्या संधीही मर्यादित होतील असं ISRO कर्माचाऱ्यांचे म्हणणे आहे .
सरकारने आपल्या खाजगीकरण धोरणाबाबत, त्याच्या कायदेशीर आधाराबाबत आणि विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबत लवकरात लवकर आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी इस्रो प्रमुखांकडे मागणी केली आहे.