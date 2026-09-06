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ISRO चे 120 वर्षाचे तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित; ISRO चा कंट्रोल प्रायव्हेट कंपन्याच्या हातात? 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडल्यानंतर पुन्हा खळबळ

ISRO च्या100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडल्यानंतर पुन्हा खळबळ जनक घडामोड घडली आहे.  ISRO चा कंट्रोल प्रायव्हेट कंपन्याच्या हातात गेला आहे. ISRO ने 120 वर्षाचे तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केले आहे. यामुळे 500 कर्मचारी चिंतेत आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 06, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:29 PM IST
ISRO चे 120 वर्षाचे तंत्रज्ञान खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित; ISRO चा कंट्रोल प्रायव्हेट कंपन्याच्या हातात? 100 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडल्यानंतर पुन्हा खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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