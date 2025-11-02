English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

150 हत्तींचं वजन, 500 कोटी रुपये, 16 मिनिटं... 'इस्रो' आज 'बाहुबली'च्या मदतीने 'रुक्मिणी'ला करणार रिप्लेस

LVM3-M5/CMS-03 Mission Launch: इस्रो आज पुन्हा एकदा नवा इतिहास लिहिण्यासाठी सज्ज झाला असून भारताला अधिक सुरक्षित करण्यासाठीचा महत्त्वाच्या टप्प्यासाठी आज नेमकं किती वाजता 'बाहुबली' रॉकेट आकाशात झेपावणार आहे आणि हे रॉकेट आहे कसं जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 2, 2025, 07:23 AM IST
150 हत्तींचं वजन, 500 कोटी रुपये, 16 मिनिटं... 'इस्रो' आज 'बाहुबली'च्या मदतीने 'रुक्मिणी'ला करणार रिप्लेस
आज अवकाशात झेपावणार हे रॉकेट (फोटो इस्रो सोशल मीडियावरुन साभार)

LVM3-M5/CMS-03 Mission Launch: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो आज पुन्हा एकदा इतिहास रचण्यासाठी सज्ज झाली आहे. भारताचे सर्वात शक्तिशाली 'बाहुबली' नावाचं रॉकेट आज म्हणजेच रविवारी, 2 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 5:26 वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथून उड्डाण करणार आहे. यंदा लॉन्च होणारं हे यान कोणत्याही ग्रहाकडे किंवा चंद्राकडे जाणार नसून भारतीय नौदलासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या उपग्रहाला अवकाशात नेऊन सोडणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हे 'बाहुबली' रॉकेट आहे तरी काय?

'बाहुबली' हे नाव ऐकताच या रॉकेटची शक्ती म्हणजेच क्षमता आणि वजन भरपूर असणार असं स्पष्ट होतं. खरं तर या रॉकेटचं खरं नाव लाँच व्हेईकल मार्क-3 (LVM-३) असं आहे. हे भारतातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट आहे. हे रॉकेट सुमारे 43.5 मीटर उंच आहे. म्हणजेच या रॉकेटची उंची अंदाजे 15 मजली इमारतीइतकी आहे. या रॉकेटचे वजन देखील लक्षणीय आहे. हे रॉकेट अंदाजे 642 टनांचे आहे. म्हणजेच सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर या रॉकेटचं वजन अंदाजे 150 आशियाई हत्तींइतके आहे.

चंद्रयान-3 च्या वेळी वापर

LVM-3 ने आतापर्यंत सात वेळा उड्डाण केले आहे. या रॉकेटने प्रत्येक वेळी दिलेलं टार्गेट पूर्ण केलं असून रॉकेटच्या यशाची टक्केवारी 100 इतकी आहे. याच रॉकेटने 2023 मध्ये चंद्रयान-3 मोहीम यशस्वी केली होती. चंद्रावर भारताचा ध्वज फडकवला होता.

भारतीय नौदलासाठी एक विशेष उपग्रह

यावेळी 'बाहुबली' सीएमएस-03 नावाचा उपग्रह अवकाशात घेऊन जात आहे. हा उपग्रह भारतीय नौदलासाठी समुद्रातील जहाजे आणि नौदल तळांमधील सुरक्षित संपर्क राखण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. CMS-03 चे वजन 4400 किलो आहे, ज्यामुळे तो भारताने प्रक्षेपित केलेला आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार संप्रेषण उपग्रह बनला आहे. 

हा उपग्रह 2013 पासून नौदलाचे डोळे आणि कान म्हणून काम करणाऱ्या जुन्या GSAT-7 किंवा 'रुक्मिणी' उपग्रहाची जागा घेणार आहे. हा नवीन उपग्रह अनेक बँडवर काम करेल आणि भारताच्या सागरी सीमेपासून सुमारे 2 हजार किलोमीटरच्या त्रिज्येत नौदलाच्या जहाजांना एकमेकांशी जोडेल.

खर्च आणि वैशिष्ट्ये?

या मोहिमेवर अंदाजे 500 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. प्रक्षेपणानंतर, 'बाहुबली' अवघ्या 16 मिनिटांत उपग्रह निश्चित केलेल्या कक्षेत सोडेल. हे रॉकेट पूर्णपणे 'मेक इन इंडिया' तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले जाते. या रॉकेटमध्ये देशांतर्गत उत्पादित क्रायोजेनिक इंजिन वापरले गेले आहे. अशा मोहिमांमुळे भारताचे संरक्षण केवळ मजबूत होणार नाही तर ते अवकाश तंत्रज्ञानात स्वावलंबी देखील होईल, असा विश्वास इस्रोने व्यक्त केला आहे. 

गगनयान मोहिमेची तयारी

इस्रो या रॉकेटची एक नवीन आवृत्ती देखील विकसित करत आहे. या नव्या अवृत्तीचे नाव 'ह्युमन रेटेड बाहुबली' असे आहे. हे रॉकेट भारताचे पहिले मानवी अभियान, 'गगनयान' अवकाशात घेऊन जाईल. याचा अर्थ असा की भविष्यात जेव्हा एखादा भारतीय अंतराळात उड्डाण करेल तेव्हा ते या बाहुबली रॉकेटचा वापर करून अंतराळात गेलेला असेल.

रुक्मिणी निवृत्त

जुन्या GSAT-7 'रुक्मिणी' उपग्रहाने भारतीय नौदलाला अनेक ऑपरेशन्समध्ये मदत केली. विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव जास्त होता, तेव्हा रुक्मिणीने नौदल जहाजे आणि कमांड सेंटर्समध्ये एक मजबूत नेटवर्क तयार करून पाकिस्तानी नौदलाला रोखले. आता, CMS-03 त्या प्रणालीला आणखी पुढे नेईल. नव्या उपग्रहामुळे नौदलाचं संरक्षण नेटवर्क जलद, अधिक सुरक्षित आणि अधिक पल्ल्याचं होईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
isro bahubali rocketISRObahubali rocketLVM3 M5CMS 03

इतर बातम्या

457 दिवसांत कमावले 20000000 रुपये; 29 वर्षीय तरुणाने अशा प...

टेक