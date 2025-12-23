चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अनपेक्षित हालचाली; ISRO Chandrayaan-3 मोहिमेतून थक्क करणारं रहस्य जगासमोर...

ISRO Chandrayaan-3 Plasma Exploration: संपूर्ण जगातील अवकाश संशोधन संस्थाचं लक्ष वेधणारं काम भारताच्या इस्रोनं करून दाखवलं. ज्यामध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर भारताची चांद्रयान मोहिम पोहोचली आणि त्यानंतर आता पुन्हा एकदा चंद्रावर असणाऱ्या भारताच्यात विक्रम लँडरमधील RAMBHA-LP या उपकरणानं पृथ्वीच्या या उपग्रहावरून एक रहस्यमयी हालचाच टीपली आहे. ज्यामुळं इस्रोचं हे नवं संशोधन सध्या अवकाश क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
इस्रोच्या माहितीनुसार हे असं काही पहिल्यांदाच घडत आहे जेव्हा इतक्या कमी उंचीवर चंद्राच्या प्लाझ्मा वातावरणाचं थेट निरीक्षण करणं शक्य झालं आहे. भवितव्याच्या दृष्टीनं चंद्र आणि त्याच्याशी संबंधित मोहिमांसाठी हे अतिश महत्त्वाचं संशोधन आहे. पण हे संशोधन नेमकं कसं करण्यात आलं? पाहा...
विक्रम लँडरनं 23 ऑगस्ट 2023 ते 3 सप्टेंबर 2023 दरम्यान मिळवलेल्या आकडेवारीचं निरीक्षण केलं असता चंद्राच्या पृष्ठावर विद्युत लहरी अपेक्षेहून अधिक प्रमाणात सक्रिय आहेत. RAMBHA-LP या उपकरणानं याची माहिती मिळवली असून, त्याचं मुख्य कार्यच मुळात चंद्राच्या पृष्ठावर असणाऱ्या आयर्न आणि इलेक्ट्रॉन अर्थात प्लाझ्माचं प्रमाण आणि त्यामध्ये होणारे बदल आणि तत्सम परिस्थितीचं निरीक्षण करणं हे होतं. यातून एक बाब सिद्ध होत आहे की, दक्षिणी उच्च अक्षांशांवर प्लाझ्माची अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे.
इस्रोच्या माहितीनुसार भौतिकशास्त्रामध्ये प्लाझ्मा ही कोणत्याही पदार्थाची चौथी स्थिती असते. हे आयन आणि मुक्त इलेक्ट्रॉनचं मिश्रण असतं. ज्यापासून वीद्युतपुरवठा अतिशय सहजगत्या होतो. चंद्रावर हा प्लाझ्मा मुख्यत्वे सूर्यापासून येणारी उर्जा, सौर हवा आणि सूर्यकिरणांमुळे अस्तित्वात आहे. अतीतीव्र सूर्यकिरणं पृष्ठापासून इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करतात ज्यामुळं वायूचं रुपांतर आयनमध्ये होऊन त्यापासून प्लाझ्मा तयार होतो.
RAMBHA-LP नं दिलेल्या आकडेवारीनुसार शिव शक्ती पॉईंट नावाच्या लँडिंग स्थळानजीक इलेक्ट्रॉनची घनता 380 ते 600 इलेक्ट्रॉन प्रति घन सेंटीमीटरदरम्यान होती. आधिच्या अंदाजांहून ती अधित असून त्यासोबतच तिथं इलेक्ट्रॉनमध्ये उर्जाही तुलनेनं अधिक होती. ज्यामुळं चंद्राच्या पृष्ठावर वातावरणात सातत्यानं बदल होत असतात ही बाब अधोरेखित होत आहे. इस्रोच्या संशोधकांनुसार चंद्राचं प्लाझ्मा वातावरण त्याच्या कक्षेनुसार बदलतं. जेव्हा चंद्र सूर्याकडे झुकलेला असतो तेव्हा सौर वारे याचं मुख्य कारण असतं. तर, चंद्र जेव्हा पृथ्वीच्या चुंबकीय कक्षेतून जातो तेव्हा पृथ्वीवरून येणाऱ्या कणांमुळं त्यात बदल होते. या संपूर्ण संशोधनामुळं येत्या काळात चंद्रावर मानवी अस्तित्वं आणि यंत्रमानवी मोहिमांच्या योजनांमध्ये मोठा हातभार लागणार असल्याचा संशोधकांचा विश्वास आहे.