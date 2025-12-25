English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
आता गावागावत मिळणार नेटवर्क, इस्त्रोने लाँच केला शक्तीशाली उपग्रह

Isro LVM3 Bluebird Block2 Launch 2025: इस्त्रोने 24 डिसेंबर 2025 रोजी LVM3-M6 रॉकेटद्वारे अमेरिकन कंपनी AST स्पेसमोबाइलचा 6,100 किलो वजनाचा ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह यशस्वीरीत्या LEO कक्षेत स्थापित केला.हा उपग्रह सामान्य स्मार्टफोनला थेट 4जी-5जी ब्रॉडबँड पुरवेल, ज्यामुळे दुर्गम भागातही हाय-स्पीड इंटरनेट मिळेल  

Updated: Dec 25, 2025, 07:04 PM IST
Isro LVM3 Bluebird Block2 Launch 2025: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो) ने 24 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 8 वाजून 55 मिनिटांनी सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या प्रक्षेपण तळावरून LVM3-M6 रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. या मोहिमेद्वारे अमेरिकन कंपनी AST स्पेसमोबाइलच्या ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 (BlueBird Block-2) उपग्रहाला पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (लो अर्थ ऑर्बिट - LEO) यशस्वीरित्या स्थापित करण्यात आले. हा उपग्रह सुमारे 6,100 किलोग्रॅम वजनाचा असून, तो आतापर्यंत इस्त्रोने भारतीय रॉकेटने प्रक्षेपित केलेला सर्वात जड उपग्रह ठरला आहे.

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 उपग्रह हा AST स्पेसमोबाइलच्या पुढच्या पिढीच्या उपग्रह मालिकेचा भाग आहे. या उपग्रहाची खासियत म्हणजे तो सामान्य स्मार्टफोनला थेट अवकाशातून 4जी आणि 5जी हाय-स्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट पुरवठा करू शकतो. यासाठी फोनमध्ये कोणतेही विशेष हार्डवेअर किंवा बदल करण्याची गरज नाही. हा उपग्रह 223 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या फेज्ड अॅरे अँटेनासह बनलेला आहे, जो लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये तैनात केलेला सर्वात मोठा व्यावसायिक संचार अॅरे ठरेल. यामुळे गावागावात मोबाईलला नेटवर्क मिळणार आहे. जिथे टॉवर्स नाहीत अशा ठिकाणीही व्हॉइस कॉल, व्हिडिओ कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग आणि हाय-स्पीड डेटा सेवा उपलब्ध होईल.

 

ही मोहीम इस्त्रोच्या व्यावसायिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) आणि AST स्पेसमोबाइल यांच्यातील करारानुसार पार पडली. LVM3 रॉकेट, ज्याला 'बाहुबली' म्हणूनही ओळखले जाते, हे इस्त्रोचे सर्वात शक्तिशाली प्रक्षेपक आहे. याची उंची ४३.५ मीटर असून, लिफ्ट-ऑफ वजन ६४० टन आहे. या मोहिमेने LVM3 ची सहावी यशस्वी परिचालन उड्डाण आणि तिसरी समर्पित व्यावसायिक मोहीम पूर्ण झाली. यापूर्वी या रॉकेटने चंद्रयान-२, चंद्रयान-३ आणि वनवेब उपग्रहांसारख्या मोहिमा यशस्वी केल्या आहेत.
इस्त्रो अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी या यशाला 'सीझनचे भेट' म्हणून संबोधित केले. या यशामुळे भारताची व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रातील ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असून, जगभरातील कंपन्या भारतीय रॉकेट्सना प्राधान्य देत आहेत.

