ISRO ला वर्षाच्या सुरुवातील मोठा धक्का! अत्यंत महत्वाचे अन्वेशा मिशन अपयशी; 16 रॉकेट आकाशात भरकटले...

PSLV-C62 Mission Launch : वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारताला मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) पीएसएलव्ही-सी 62 मोहिम अयशस्वी ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. इस्रो प्रमुखांनी स्वतः खुलासा केला आहे. स्टेज 3 पासून उपग्रहाशी संपर्क तुटला आहे. या मोहिमेअंतर्गत 16 रॉकेट प्रक्षेपित करण्यात आले. सर्व रॉकेट हवेत भरकटले आहेत.
सोमवारी पीएसएलव्ही-सी 62 रॉकेटच्या माध्यमातून उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आवले. मात्र, तिसऱ्या टप्प्यात यानाने त्याच्या दिशानिर्देशावरील नियंत्रण गमावले," असे इस्रोने एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. पीएसएलव्हीच्या तिसऱ्या टप्प्यात इस्रोला तांत्रिक अडचण आळी. यामुळे इस्त्रोचे हे अत्यंत महत्वाचे मिशन अयशस्वी ठरले. इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी मिशन कंट्रोल सेंटरमधील शास्त्रज्ञांना संबोधित करताना हे मिशन अपयशाची झाल्याच्या वृत्ताची पुष्टी केली. "पीएसएलव्ही-सी६२ मोहिमेच्या पहिल्या तीन टप्प्यांचे काम पूर्णपणे सामान्य होते. त्यानंतर, तांत्रिक अडचण आली. यामुळे उड्डाण त्याच्या इच्छित मार्गापासून विचलित झाले, ज्यामुळे मिशन अयशस्वी झाले. इस्रो प्रमुखांनी पुढे सांगितले की शास्त्रज्ञ डेटाचे विश्लेषण करत आहेत. लवकरच अपयशाचे नेमके कारण काय आहे याबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाईल.
सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या पहिल्या प्रक्षेपण पॅडवरून PSLV-C62 च्या माध्यमातून उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले. यातील DRDO चे अन्वेषा हा उपग्रह या मोहिमेतील अत्यंत महत्वाचा भाग होता. DRDO चा अन्वेषा उपग्रह विशेषतः धोरणात्मक उद्देशांसाठी डिझाइन केलेला होता. हा उपग्रह सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रक्षेपणात एकूण 15-18 इतर लहान उपग्रहांचा समावेश होता, ज्यात बरेच भारतीय स्टार्टअप्स आणि विद्यापीठांचे होते. हैदराबादस्थित ध्रुव स्पेसने सर्वात मोठी भूमिका बजावली, एकूण 7 उपग्रहांचे योगदान दिले. कंपनीने स्वतः 4 उपग्रह तयार केले, ज्यात कमी-डेटा-रेट कम्युनिकेशन उपग्रहांचा समावेश होता. हे मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडने आयोजित केलेले नववे व्यावसायिक पृथ्वी निरीक्षण अभियान होते. PSLV हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह रॉकेटपैकी एक मानले जाते. चांद्रयान-1, मंगळयान आणि आदित्य-L1 सारख्या प्रमुख मोहिमा PSLV ने यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत.